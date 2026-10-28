חברת הסייבר אפווינד (Upwind) של היזם הסדרתי עמירם שחר מוותרת באופן סופי על הצעת הרכישה של חברת התוכנה דאטה דוג (DataDog), ומגייסת במקום זאת 400 מיליון דולר לפי שווי חברה של 3.8 מיליארד דולר.

דאטה דוג חיזרה אחר אפווינד הישראלית במהלך החודשים האחרונים, והציעה לה הצעת רכישה בסדר גודל הדומה לשווי החברה בעת הגיוס - 3.8 מיליארד דולר. אלא שמשקיעי החברה והיזמים בטוחים כי החברה במומנטום חיובי, וכי שוויה צפוי רק לעלות בהמשך הדרך - וכך נחתם באופן סופי סבב ההשקעה שהובילה המשקיעה הקיימת - קרן ההון-סיכון האמריקאית בסמר, שמיוצגת בישראל בידי השותפים אדם פישר ועמית קרפ.

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דאטה דוג, חברה אמריקאית שנסחרת בנאסד"ק לפי שווי שוק של 100 מיליארד דולר, היא אחת ממובילות השוק בתחום ניטור פעילות של מערכות תוכנה, תשתיות ענן ו-AI (נישת ה-Observability) - היא מאפשרת לארגונים לראות ממקום אחד את כלל ההתרחשות באפליקציות, בשרתים, במסדי נתונים וברשתות שלהן.

דאטה דוג מפתחת בימים אלה מוצר המתחרה לזה של אפווינד בשם AI Guard, שנועד להגן על סוכני AI ארגוניים, ואחת מתוכניותיה הייתה לחזק את יכולותיה בשוק ה-AI על-ידי רכישת החברה הישראלית.

לדאטה דוג יש מרכז פיתוח בישראל, ובתסריט שבו אפווינד מסרבת לרכישה - החברה ככל הנראה תפנה לגייס עובדים בישראל כדי לחזק את פיתוח המוצר.

ההכנסות זינקו פי ארבעה

לקרן בסמר הצטרפו בסבב הגיוס החדש לאפווינד משקיעים חדשים כמו Canapi Ventures ומשקיעים קיימים: לידרס, קראפט, גריילוק, אלטה מארק, סיילספורס ונצ'רס והקרנות הישראליות סייברסטארטס, פיקצ'ר קפיטל סרקה ונצ'רס.

גם קרנות ההון-סיכון של כוכבי קבוצת גולדן סטייס בהווה ובעבר סטף קרי (Penny Jar Capital) ועומרי כספי (Swish) - שהיו מהמשקיעים המוקדמים בחברה - השתתפו בסיבוב החדש.

לפי אפווינד, היא הכפילה את הכנסותיה פי ארבעה מאז תחילת השנה, כאשר ארגונים רבים מחפשים פלטפורמות אבטחה המותאמות לסביבת ענן מורכבת ולעיבודי AI - בעידן שלאחר מכירת וויז לגוגל. לפי ההערכה, הכנסות החברה עמדו על כ-20 מיליון דולר, כך שהכנסות אפווינד עומדות על קצב שנתי של 80 מיליון דולר ומעלה. רק בינואר האחרון גייסה החברה סיבוב שניפק לה שווי של 1.5 מיליארד דולר.

"ה-AI משנה מהיסוד הן את ארכיטקטורת תשתית הענן והן את היקף איומי הסייבר והאופן שבו ארגונים בונים ומתפעלים תוכנה", מסר המנכ"ל והמייסד עמירם שחר בהודעה. "צוותי אבטחת מידע בארגונים חייבים להבין כיצד ענן ו-AI מתקשרים בזמן אמת כדי לזהות את החולשות הקריטיות ביותר שלהם, לתקן סיכונים באופן יזום ולזהות התקפות סייבר בזמן אמת".

"מעצבת מחדש את אבטחת הסייבר"

בשבוע שעבר נחשפה חולשה מרכזית בקוד הנמצא בבסיסם של שרתים ואתרי אינטרנט ברחבי העולם (קוד PHP), שהשפיעה על כ-70% מכלל האתרים המחוברים לרשת האינטרנט, ומאוחר יותר התברר כי היא הפכה ליעד להתקפה מבוססת AI של האקרים וארגונים מדינתיים עוינים ממדינות הפועלות נגד המערב. החולשה התגלתה באמצעות שימוש במודלי AI משוכללים, אך אטימתה דרשה מחברות רבות להוריד עדכון תוכנה או להשתמש בשירותי הגנת סייבר מקומיים.

במציאות זו, שבה הרוב המוחלט של קוד בארגונים כבר נכתב על-ידי מנועי פיתוח אוטונומיים, חולשות מתגלות באמצעות בינה מלאכותית ומנוצלות על-ידי מתקפות AI - חברות כמו אפווינד, אקו, סוויט או וויז חוות צמיחה משמעותית.

"פלטפורמת אבטחת הענן וה-AI של החברה מעצבת מחדש את אבטחת הסייבר על-ידי פעולה מבפנים החוצה", מסבירים באפווינד. "היא משלבת את ההקשר של עומסי העבודה בענן, ה-APIs (ממשקיים בין תוכנות), והסוכנים של הלקוח עם מודיעין זמן אמת כדי לתת לצוותי אבטחה, פיתוח ותשתיות (DevOps) הבנה משותפת של הסיכונים והחשיפות הקריטיים שניתנים לניצול, כדי לתקן אותם ולתפוס התקפות חדשות בזמן אמת".

גלובס חשף מוקדם יותר השנה כיצד אפווינד זכתה למספר שותפויות גבוה יותר עם שירותי הענן של אמזון ומיקרוסופט - בעקבות רכישת וויז על-ידי גוגל. בין לקוחותיה: הבנק הדיגיטלי נובאנק, חברת המכוניות המשומשות קרוונה, שירות הווידאו רוקו וחברת קליקאפ - המתחרה האמריקאית של מאנדיי.