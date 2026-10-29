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רכב ותחבורה מחיר הדלק יירד בחדות בשבוע הבא. אבל המכה לנהגים מעבר לפינה
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מחירי הדלק

מחיר הדלק יירד בחדות בשבוע הבא. אבל המכה לנהגים מעבר לפינה

מחיר הדלק יירד 7.35 שקלים בלבד למשך ארבעה ימים בלבד זאת מאחר שההורדה על מס הבלו תפוג • אם הצו לא יחודש, ביום רביעי יעלה המחיר ל-8.35 שקלים

עידן ארץ 14:35
תחנת דלק / צילום: Shutterstock
תחנת דלק / צילום: Shutterstock

מחיר הדלק יירד בלילה בין שבת לראשון ל-7.35 שקלים בלבד, לעומת 7.77 שקלים כעת. עם זאת, מדובר במחיר זמני של ארבעה ימים בלבד מאחר שההורדה במס הבלו על הדלק שנקבעה עד הבחירות צפויה לפוג ב-4 בנובמבר. בהנחה שזו לא תוארך, המחיר יעלה בשקל שלם לליטר ויגיע ל-8.35 שקלים.

מחיר הדלק ממשיך להישאר ברמה גבוהה היסטורית. זאת בשל שילוב בין מחיר נפט גבוה במיוחד (חבית נפט מסוג ברנט עומדת, נכון להיום, על מחיר של 115 דולר) לבין "פער זיקוק" גבוה במיוחד. מחיר הנפט הגבוה נובע מחסימת מצר הורמוז בידי איראן, שמונעת להעביר נפט גולמי מהמפרץ. בפועל הנפט חזר לחצות את המצר בערך כמו לפני המלחמה, אך הזינוק בעלות המעבר והחשש הגאופוליטי מהתלקחות נוספת מוסיפות פרמיה עצומה על מחיר הנפט הגולמי. בנוסף, גם חלק ניכר מיכולת הזיקוק העולמית חסומה מאחורי הורמוז ונפגעה בתקיפות ארוכות-טווח של אוקראינה נגד רוסיה, שהיא מיצואניות הדלק הגדולות בעולם.

שילוב של שני דברים אלו הביא למחיר הדלק הגבוה ביותר אי פעם באוקטובר (8.77 שקל לליטר), מה שלחץ על הממשלה לאשר לקראת הבחירות שתי הפחתות במס הבלו המוטל על הדלק: בחצי שקל לליטר ואז בחצי שקל נוסף לכל ליטר. הורדת מס זאת, שאושרה בצו עד ה-4 בנובמבר, מפחיתה את מחיר הדלק בשקל שלם לליטר. זה מביא למצב ייחודי: מחיר הדלק צפוי לרדת בתחילת החודש, אך לקפוץ חזרה למחיר גבוה במיוחד של 8.3 שקל לליטר ב-4 בחודש. אלא אם כן, כמובן, באוצר יחליטו להאריך את כל ההפחתה או את חלקה.