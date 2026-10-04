הלילה: מחיר הדלק יירד ב-50 אגורות

אחרי ההורדה בחודש שעבר: ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' סיכמו היום (א') על הורדת נוספת של מחירי הדלק הלילה בחצי שקל לליטר. בכך, הלילה בחצות יכנס לתוקף הצו להורדת מס הבלו, ומחיר ליטר דלק ירד מ-8.27 שקל ל-7.77.

● סמוטריץ' יעמיק את סבסוד הדלק כדי לרסן את המחיר לקראת הבחירות

ברקע, ביום חמישי האחרון אישרה היועמ"שית כי כי אין מניעה לשר האוצר לפרסם צו לסבסוד נוסף של הדלק. זאת לאחר שגם היועץ המשפטי במשרד האוצר אישר את הצעד.

בשבוע שעבר מחיר הדלק עלה ב-52 אגורות לשיא כל הזמנים של 8.27 שקל לליטר. "בשעה שמחיר הדלק מזנק בכל העולם, אנחנו דואגים שהוא לא יזנק בישראל", נכתב בהודעה הרשמית. "כך גם במחיר החשמל בישראל, שהוא מהנמוכים ביותר במערב כתוצאה מההתעקשות שלנו לפתח את מאגרי הגז ולפתוח תחרות בייצור חשמל".

כזכור, בחודש שעבר הדלק כבר הגיע ל-8.25, אלא שגם אז החליט שר האוצר לסבסד את מס הבלו ולהורידו בחצי שקל - מה שצפוי לחזור בסוף אוקטובר. וכך, למעשה, מחיר הדלק החל מהלילה יגלם הנחה של שקל שלם, שיחזור בקרוב. בנוסף, הסבסוד הקודם עלה לקופת המדינה 268 מיליון שקל, ועלות הסבסוד בחודש אוקטובר היא 175 מיליון שקל.

כך שלמרות ששר האוצר מכריז על "הדאגה" לאזרחי ישראל, בפועל עליית המחירים תפגוש את האזרחים כמה שבועות לאחר הבחירות, ובכל מקרה הסבסוד נלקח ישירות מקופת המדינה.