ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
רכב ותחבורה הלילה: מחיר הדלק יירד ב-50 אגורות
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
מחירי הדלק

הלילה: מחיר הדלק יירד ב-50 אגורות

הורדת מס הבלו תיכנס הלילה לתוקף, ומחיר ליטר דלק בנזין יירד ל-7.77 שקלים

אלון פרל 16:21
מחירי הדלק / צילום: טלי בוגדנובסקי
מחירי הדלק / צילום: טלי בוגדנובסקי

אחרי ההורדה בחודש שעבר: ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' סיכמו היום (א') על הורדת נוספת של מחירי הדלק הלילה בחצי שקל לליטר. בכך, הלילה בחצות יכנס לתוקף הצו להורדת מס הבלו, ומחיר ליטר דלק ירד מ-8.27 שקל ל-7.77.

סמוטריץ' יעמיק את סבסוד הדלק כדי לרסן את המחיר לקראת הבחירות

ברקע, ביום חמישי האחרון אישרה היועמ"שית כי כי אין מניעה לשר האוצר לפרסם צו לסבסוד נוסף של הדלק. זאת לאחר שגם היועץ המשפטי במשרד האוצר אישר את הצעד.

בשבוע שעבר מחיר הדלק עלה ב-52 אגורות לשיא כל הזמנים של 8.27 שקל לליטר. "בשעה שמחיר הדלק מזנק בכל העולם, אנחנו דואגים שהוא לא יזנק בישראל", נכתב בהודעה הרשמית. "כך גם במחיר החשמל בישראל, שהוא מהנמוכים ביותר במערב כתוצאה מההתעקשות שלנו לפתח את מאגרי הגז ולפתוח תחרות בייצור חשמל".

כזכור, בחודש שעבר הדלק כבר הגיע ל-8.25, אלא שגם אז החליט שר האוצר לסבסד את מס הבלו ולהורידו בחצי שקל - מה שצפוי לחזור בסוף אוקטובר. וכך, למעשה, מחיר הדלק החל מהלילה יגלם הנחה של שקל שלם, שיחזור בקרוב. בנוסף, הסבסוד הקודם עלה לקופת המדינה 268 מיליון שקל, ועלות הסבסוד בחודש אוקטובר היא 175 מיליון שקל.

כך שלמרות ששר האוצר מכריז על "הדאגה" לאזרחי ישראל, בפועל עליית המחירים תפגוש את האזרחים כמה שבועות לאחר הבחירות, ובכל מקרה הסבסוד נלקח ישירות מקופת המדינה.