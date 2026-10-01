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מחירי הדלק

משרד האוצר אישר: מחיר הדלק יופחת ב-50 אגורות

עמדת הייעוץ המשפטי באוצר היא שאין מניעה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' לחתום על הוזלת מחיר הבנזין לחודש הקרוב, כפי שביקש • כעת על היועצת המשפטית לממשלה למסור את עמדתה, ובהתאם לכך ניתן יהיה לפרסם את נוסח צו ההוזלה להערות לציבור

אסף זגריזק 09:10
צילום: טלי בוגדנובסקי
צילום: טלי בוגדנובסקי

הייעוץ המשפטי במשרד האוצר הודיע הבוקר (ה') כי אין מניעה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' לפרסם צו לסבסוד נוסף של הדלק. כעת על היועצת המשפטית לממשלה למסור את עמדתה, ובהתאם לכך ניתן יהיה לפרסם את נוסח צו ההוזלה להערות לציבור.

בכוונת השר סמוטריץ' לחתום על הוזלה בשיעור של 50 אגורות לליטר בנזין למשך חודש, בכפוף לבחינת הערות הציבור. ההוזלה הצפויה תצטרף להוזלה של 50 אגורות עליה חתם השר בחודש הקודם.

נזכיר כי משרד האנרגיה הודיע השבוע כי מחיר הדלק יעלה ל-8.27 שקלים לליטר, עלייה של 52 אגורות מהעדכון הקודם ושיא כל הזמנים. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 26 אגורות לליטר (כולל מע"מ), ללא שינוי מהעדכון הקודם.

בהודעה משרד האנרגיה נכתב כי "המחיר הצפוי כולל את עדכון הבלו שהופחת בחודש הקודם ב-50 אגורות לליטר", זאת בעקבות החלטת שר האוצר סמוטריץ' לסבסד את העלייה במחירי הדלק למשך חודשיים ועד לסוף חודש אוקטובר 2026 - מיד לאחר הבחירות לכנסת. כלומר, ללא הסבסוד שכבר נכנס לתוקף מחיר הדלק היה עולה אף יותר.

הסבסוד הקודם שכבר הוחלט עליו עלה לקופת המדינה 268 מיליון שקל. שר האוצר הנחה השבוע את אנשי משרדו להעמיק את הסבסוד כדי למנוע את ההתייקרות הנוכחית.

הבוקר נמסר ממשרד האוצר כי "עמדת הייעוץ המשפטי במשרד האוצר היא כי אין מניעה לשר האוצר לחתום על הוזלת מחיר הבנזין לחודש הקרוב, כפי שביקש. כעת על היועצת המשפטית לממשלה למסור את עמדתה, ובהתאם לכך ניתן יהיה לפרסם את נוסח צו ההוזלה להערות הציבור".

בחודש שעבר מחיר הדלק כבר עלה ב-16 אגורות ל-8.25 שקלים לליטר, והשווה את שיא כל הזמנים שהיה בספטמבר 2012. עם זאת, בהוראת שעה החליט שר האוצר בצלאל סמוטריץ' להוזיל את מס הבלו, ומחיר הדלק עמד על 7.75 שקלים לליטר. כלומר לאחר הבחירות, במקרה שהסבסוד לא יוארך, מחיר הדלק יזנק באופן משמעותי.