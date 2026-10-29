עדכונים שוטפים

05:09 - נחשף מידע על מעל 40 אלף עובדי המשרד לביטחון המולדת בארה"ב

אתר הדלפות הודיע כי פרסם מידע על יותר מ-40 אלף עובדי המשרד לביטחון המולדת בארה"ב, ובהם עובדים בתחומים רגישים כמו מעקבים, מודיעין אנושי ופעילות סמויה.

המידע כולל שמות, מספרי טלפון, כתובות דוא"ל ופרטי תפקידים. השר לביטחון המולדת של ארה"ב, מסר במסיבת עיתונאים כי הוא מודע לדליפה אפשרית ופועל לטפל בה ולהגן על עובדיו.

03:10 - הקואליציה בהובלת סעודיה הודיעה כי יירטה טיל בליסטי ששיגרו החות'ים מתימן לעבר האזור המזרחי של הממלכה

02:01 - בפיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) הכחישו את הדיווחים בכלי תקשורת שבשליטת איראן, שלפיהם כלי שיט מסחריים פוגעים במוקשים במהלך המעבר במצר הורמוז.

01:07 - המכתב של ואנס לבכיר האיראני: "כל משא ומתן מחייב דיון בסוגיית הגרעין"

סגן נשיא ארה"ב ג'יי.די. ואנס שלח מכתב למזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאאי, שבו הדגיש כי "כל משא ומתן מחייב דיון בסוגיית הגרעין".

המכתב הוא הפנייה הישירה בדרג הבכיר ביותר מצד ארה"ב לאיראן זה כמה חודשים. הוא נשלח בזמן שהנשיא טראמפ שוקל לחדש פעולות צבאיות נרחבות באיראן לאחר בחירות אמצע הקדנציה בארה"ב. לכתבה המלאה

23:06 - דיווח בטורקיה: הנשיא ארדואן שוחח בטלפון עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, השניים דנו בהתפתחויות אזוריות וגלובליות. ארדואן אמר לטראמפ כי טורקיה עוקבת מקרוב אחר ההתפתחויות במצר הורמוז ובתימן, ופועלת לפתרון הסוגיות באמצעים דיפלומטיים

22:39 - צה"ל: מיירט שוגר לעבר מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחותינו בדרום לבנון

21:33 - דיווח: מתקיימות התייעצויות בין המתווכות לאיראן לקיום פגישה בטורקיה לפני 4 בנובמבר

דיווח בערוץ אל-ערביה הסעודי: מתקיימות התייעצויות בין המתווכות לאיראן לקיום פגישה בטורקיה לפני 4 בנובמבר. נטען כי לוח הזמנים של ההצעה החדשה כולל את פתיחת מצר הורמוז, הסרת המצור, סוגיית הגרעין האיראני וזימון הפקחים. איראן דורשת לקצר את פרק הזמן של המסגרת משבעה ימים לארבעה בלבד

פורסם לראשונה ב-N12