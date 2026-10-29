חשד לריגול: אשת עסקים המקורבת למנכ"ל אנבידיה העבירה מידע לסין

סוכנויות המודיעין האמריקאיות הגיעו למסקנה כי אשת עסקים סינית שקיימה קשרים קרובים עם ג'נסן הואנג, מייסד ומנכ"ל ענקית השבבים אנבידיה , העבירה מידע מודיעיני לבייג'ינג. כך עולה מתחקיר שפרסם היום (ה') בניו יורק טיימס, המבוסס על שיחות עם גורמים שנחשפו לממצאי המעקב המודיעיני המסווג. לפי הדיווח, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עודכן בפרשה לפני כשנה, אך בחר שלא לנקוט צעדים בעקבות המידע.

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במרכז הפרשה עומדת אליס הואנג, המוכרת גם בשם הואנג לה, אזרחית סינית שכיהנה בתפקיד בכיר בחברת Megaspeed מסינגפור, המספקת שירותי מחשוב באמצעות מרכזי נתונים. החברה נמצאת תחת חקירה אמריקאית בחשד שסייעה לחברות סיניות להשיג גישה לשבבי בינה מלאכותית מתקדמים של אנבידיה, למרות מגבלות היצוא שהטילה וושינגטון. לפי התחקיר, במהלך מעקב אלקטרוני אחר אשת העסקים, גילו גורמי מודיעין אמריקאים כי היא מעבירה מידע לבייג'ינג, ובמקביל מקיימת קשרים ישירים עם מנכ"ל אנבידיה.

עם זאת, התחקיר אינו קובע כי מנכ"ל אנבידיה היה מודע לפעילותה המודיעינית של אשת העסקים, או כי העביר לה ביודעין מידע רגיש. בעת שטראמפ עודכן בפרשה, גורמי המודיעין העריכו כי הואנג לא ידע שהיא אוספת מידע עבור סין, אף שכמה בכירים בממשל מטילים ספק בכך שלא היה מודע לפעילותה.

טראמפ עודכן, אך מנכ"ל אנבידיה לא הוזהר

אחד הממצאים הבולטים בתחקיר הוא ההחלטה שלא להזהיר את מנכ"ל אנבידיה מפני החשש לניסיון ריגול. בדרך כלל, כאשר שירותי המודיעין האמריקאיים מזהים שאזרח אמריקאי עשוי להיות יעד של גורם מודיעין זר, הם יכולים למסור לו אזהרה ביטחונית. במקרה זה, הואנג לא קיבל אזהרה כזו. אחת האפשרויות שהועלו בדיווח היא שחשיפת המידע הייתה עלולה להזהיר את אשת העסקים כי היא נמצאת תחת מעקב.

לפי התחקיר, טראמפ עודכן בממצאים לפני כשנה, אך לא פעל בעקבותיהם. הנשיא נזהר מצעדים שעלולים לפגוע במכירות השבבים של אנבידיה או להחריף את המתיחות המסחרית עם סין.

הפרשה מתרחשת על רקע התחזקות הקשרים בין טראמפ להואנג. במהלך כהונתו השנייה של טראמפ הצליח הואנג לשכנע את הממשל להקל על חלק מהמגבלות על יצוא שבבים לסין ולצמצם רגולציה על חברות בינה מלאכותית. לפי התחקיר, הקרבה בין השניים אף הקשתה על גורמים בממשל לקדם חקירות וסנקציות מסחריות הקשורות לאנבידיה ולסין. בהמשך תרמה אנבידיה לפחות 20 מיליון דולר לקרן למימון אולם הנשפים של הנשיא, והתחייבה להשקעות של 500 מיליארד דולר בייצור בארה"ב.

ציוד בשווי מיליארדי דולרים וחשד לעקיפת הסנקציות

החשדות נגד Megaspeed אינם חדשים. כבר בסוף 2024 החלו הרשויות האמריקאיות לבדוק אם החברה מסייעת לסין לעקוף את מגבלות היצוא על שבבים מתקדמים. במהלך ביקור של נציג משרד המסחר האמריקאי במרכז נתונים של החברה במלזיה התגלה כי ציוד של אנבידיה עדיין ארוז בארגזים, במקום להיות מותקן ומופעל, דבר שעורר חשד שהוא מיועד להעברה למקום אחר.

לפי נתוני סחר שהגיעו לידי הניו יורק טיימס, חברה אחות של Megaspeed במלזיה רכשה בין יוני 2024 לפברואר 2026 ציוד בינה מלאכותית מתקדם הכולל טכנולוגיה ושבבים של אנבידיה בשווי של לפחות 4.8 מיליארד דולר.

Megaspeed פועלת למעשה כמתווכת בין ספקי ציוד מחשוב לבין חברות סיניות. היא רוכשת שבבים, מקימה באמצעותם מרכזי נתונים בדרום־מזרח אסיה ומשכירה את כוח המחשוב לחברות בסין, בהן עליבאבא. פעילות זו אינה בהכרח בלתי חוקית, אך גורמים אמריקאים חוששים שהיא מאפשרת לסין ליהנות מטכנולוגיות שוושינגטון מנסה להגביל את הגישה אליהן. בנוסף, חוקרים אמריקאים חושדים שחלק מהשבבים שרכשה החברה הועברו פיזית לסין בניגוד לחוק. החקירה הועברה השנה ממשרד המסחר למשרד המשפטים.

למרות החשדות, Megaspeed וחברות הקשורות אליה המשיכו לרכוש השנה מוצרי אנבידיה. החברה אף ממשיכה להופיע באתר אנבידיה כשותפת ענן. הקשרים בין אליס הואנג למנכ"ל אנבידיה תועדו בכמה הזדמנויות, ולפי התחקיר, אשת העסקים ושותפיה נהגו להציג את קשריה עמו בפני משקיעים ולהשתמש בהם לקידום עסקיהם ולגיוס הון.



אנבידיה: "פגישות עם לקוחות הן חלק מתפקיד המנכ"ל"

באנבידיה דחו את הרושם שלפיו הקשרים היו חריגים. דובר החברה, ג'ון ריזו, מסר לניו יורק טיימס כי "האינטראקציות של ג'נסן עם גברת הואנג אינן חריגות או בלתי צפויות", והסביר כי המנכ"ל נפגש מדי שנה עם אלפי מנהלים של לקוחות. לדבריו, לקוחות דוגמת Megaspeed מקבלים מידע עסקי רגיל בלבד, ולא סודות מסחריים רגישים או מידע הנוגע לביטחון הלאומי. אנבידיה גם טענה כי בדקה בעבר את החשדות להברחת שבבים לסין ומצאה שהם אינם מבוססים.

Megaspeed מסרה כי הנהלתה הנוכחית מתייחסת לטענות בחומרה, שכרה יועצים משפטיים חיצוניים לבדיקה פנימית והודיעה כי תשתף פעולה עם הרשויות. אשת העסקים לא השיבה לפניות העיתון. שגרירות סין דחתה את הטענות, והבית הלבן, ה־CIA והסוכנות לביטחון לאומי (NSA) סירבו להגיב.

לפי התחקיר, המעקב המודיעיני אחר אשת העסקים נמשך, אך עדיין לא ידוע איזה מידע בדיוק העבירה לבייג'ינג והאם נחשפה באמצעות קשריה עם מנכ"ל אנבידיה למידע עסקי או ממשלתי רגיש.