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משפט עם חובות של 51 מיליון שקל - חברת האוטוטק שניצלה מפירוק
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REE

עם חובות של 51 מיליון שקל - חברת האוטוטק שניצלה מפירוק

אחרי שהגיעה לוול סטריט בשווי של 3.1 מיליארד דולר, חברת האוטוטק REE נאלצה להימחק מהנאסד"ק ולצמצם את כוח האדם בישראל מ־270 עובדים ל־31 בלבד • כעת, הסדר החוב שאושר בבית המשפט אמור לאפשר לה להמשיך לפעול, והוא כולל המרת חובות למניות ע"י המשקיעים והמנכ"ל והזרמת הון חדשה של 4 מיליון דולר

ניצן שפיר 18:00
דניאל בראל, מייסד ומנכ''ל REE / צילום: שלומי יוסף
דניאל בראל, מייסד ומנכ''ל REE / צילום: שלומי יוסף

בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר אתמול (ד') הסדר חוב לחברת האוטוטק REE, שצברה חובות בהיקף של 51 מיליון שקל. החברה תמשיך לפעול, כאשר ההסדר מבוסס, בין היתר, על השקעה חדשה של שני המשקיעים Kukac LLC ו־Ellj Limited, בסך 2 מיליון דולר כל אחד, לצורך הזרמת הון חוזר לחברה.

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REE הפכה לחברה ציבורית לפני כחמש שנים, לאחר שמוזגה לחברת SPAC לפי שווי של 3.1 מיליארד דולר. לאחרונה נמחקה מניית החברה מהמסחר בנאסד"ק ועברה להיסחר מעבר לדלפק בארה"ב, לאחר שלא עמדה בדרישות להמשך המסחר.

לפי הבקשה שהוגשה לבית המשפט, לאחר סבבי פיטורים נוספים מועסקים כיום בחברה 31 עובדים בישראל, לעומת 270 עובדים בעת שהגיעה לוול סטריט.

ב־2025 רשמה החברה הכנסות של 1.3 מיליון דולר בלבד, וההפסד שלה הגיע ל־55.8 מיליון דולר. מאז היווסדה בשנת 2011 שרפה החברה מעל מיליארד דולר.

השופט חגי ברנר ציין כי ההסדר נועד "לשמר את החברה כעסק חי ולמנוע מימוש נכסים בפירוק, מה שיגרור השמדת ערך, פיטורי עובדים והחזר חוב זעום לנושים".

לפי ההסדר, המשקיעים ימירו חוב בהיקף של 20 מיליון שקל למניות החברה. גם מנכ"ל החברה, דניאל בראל, והסמנכ"ל אחישי סרדס ימירו למניות חובות של מיליוני שקלים בגין הלוואות שהעמידו לחברה, מה שיגדיל את שיעור החלוקה לנושים.

מקור נוסף לפירעון החובות לנושים יהיה הזרמת כספים לקופת ההסדר, מתוך המזומנים הזמינים של החברה ותקבולים הצפויים לה מתקופת ההפעלה. בין היתר, מדובר בתקבולים מפרויקט ביטחוני שבו מעורבת החברה, עד לסכום כולל של 3 מיליון דולר ארה"ב.

רשויות המס והעובדים צפויים לקבל את החובות כלפיהם. הספקים צפויים להיפרע בהיקף של כ-21% מהחוב. תוקנה להם זכות לתמורה מותנית בסכום מצטבר של עד 3 מיליון דולר נוספים בכפוף לאקזיט.

תוכנית ההסדר נתמכת בחוות דעתו של רו"ח יעקב פסי, שציין כי חלופת ההסדר עדיפה לאין שיעור על פני חלופת הפירוק.

מנהל ההסדר הוא עו"ד אורי גאון המיוצג על ידי עו"ד שי לבון גלעד ממשרד ש.הורוביץ. את החברה מייצגים ימיב דינוביץ ונרי לביא ממשרד הרצוג פוקס נאמן.