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הסגרה

חשוד בגניבת טוקנים בשווי מיליוני דולרים הוסגר לארה"ב

אלכסנדר בלוק (גורביץ') חשוד כי ניצל פירצת אבטחה במערכת הקריפטו "נומאד" וגנב טוקנים בשווי מיליוני דולרים • בדיון בעניינו בעליון נקבע כי המונח "חדירה לחומר מחשב" יפורש בהרחבה כך שיחול גם על ניצול פירצות אבטחה וטעויות תכנות; וכי העובדה שרשתות בלוקצ'יין הן פומביות אינה שוללת עבירת הלבנת הון

ג'ניפר סילון 10:37
אילוסטרציה: Shutterstock
אילוסטרציה: Shutterstock

אלכסנדר בלוק (גורביץ') הוסגר לרשויות בארה"ב לצורך העמדתו לדין בעבירות מרמה ופעילות בקשר למחשבים, העברת טובין גנובים והלבנת הון, זאת בהמשך להודעת המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה. הסגרתו בפועל יצאה לפועל בשיתוף-פעולה עם מחלקת תיאום מבצעי וחוליית אינטרפול במשטרת ישראל, לאחר שמוצו כלל ההליכים המשפטיים בעניינו בארץ.

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על-פי ההודעה, בלוק, בעל אזרחות ישראלית ורוסית, נעצר בנמל התעופה בן גוריון בחודש מאי 2025 בעת שהיה בדרכו לרוסיה.

לפי בקשת ההסגרה האמריקאית, בסוף חודש יולי 2022 איתר חולשה במערכת "נומאד" (Nomad), המשמשת להמרת מטבעות קריפטוגרפיים בין רשתות בלוקצ'יין שונות באמצעות נעילת מטבעות כנגד הנפקת "טוקנים".

על-פי החשד, בלוק שינה את קוד המחשב המוודא את נעילת המטבעות, כך שהמערכת תנפיק לו ייצוג דיגיטלי מבלי שהופקדה כל תמורה בפועל. לאחר שווידא כי המערכת אינה מזהה את השינוי, הוא משך ב-1 באוגוסט 2022 מארנקה של "נומאד" טוקנים בשווי כולל של כ-2.8 מיליון דולר. בהמשך הוא המיר את הטוקנים למטבעות שונים והעבירם בין ארנקים דיגיטליים במטרה לטשטש ולהסתיר את מקור הכספים.

הלכות תקדימיות

במסגרת ההליכים המשפטיים, בית המשפט המחוזי הכריז על בלוק כבר-הסגרה. ערעורו לבית המשפט העליון נדחה תוך קביעת הלכות תקדימיות. נקבע כי המונח "חדירה לחומר מחשב" יפורש בהרחבה כך שיחול גם על ניצול פירצות אבטחה וטעויות תכנות; וכן נקבע כי העובדה שרשתות בלוקצ'יין הן פומביות אינה שוללת עבירת הלבנת הון, שכן זהות בעלי הארנקים נותרת אנונימית, והעברות אלה מקשות על איתור הכספים.

בהמשך נדחתה גם עתירתו של בלוק לדיון נוסף בפני נשיא בית המשפט העליון.

הטיפול בתיק ההסגרה נוהל על-ידי עו"ד אבי קרוננברג מהמחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה.

סנגורו של בלוק, עו"ד שרון נהרי, מומחה למשפט פלילי והסגרות, מסר בתגובה: "אני שמח שבית המשפט הכיר בכך שהטענות שהעלינו מעוררות שאלה משפטית חדשה. נשיא העליון יצחק עמית ציין כי מדובר בהתפתחות טבעית של הפסיקה, אך לא מצא כי יש מקום להתערב במסגרת ההליך שנדון בפניו.

"ההחלטה אינה סוף הדרך מבחינתנו. בלוק מכחיש את המיוחס לו, והטענות לגופן יתבררו בבית המשפט בארה"ב. נמשיך להיאבק שם על חפותו ולמצות את זכויותיו בהליך הפלילי".

*** חזקת החפות: אלכסנדר בלוק (גורביץ') לא הואשם ולא הורשע, ועומדת לו חזקת החפות.