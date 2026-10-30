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שוק ההון והשקעות כמעט 3 מיליון שקל לפני בונוס: התנאים של ינקי קוינט אצל תשובה
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ניו-מד אנרג'י

כמעט 3 מיליון שקל לפני בונוס: התנאים של ינקי קוינט אצל תשובה

בתחילת השבוע צפוי קוינט, לשעבר מנהל רשות החברות ויו"ר רמ"י, להיכנס לתפקיד יו"ר שותפות ניו-מד, במסגרתו יהיה זכאי לשכר בעלות שנתית של כ-2.8 שקל • המנכ"ל ניב סרנה, שנכנס לתפקיד לפני מספר חודשים, צפוי להנות משכר של 4.5 מיליון שקל

איתן גרסטנפלד 12:41
ינקי קוינט / צילום: כדיה לוי
ינקי קוינט / צילום: כדיה לוי

בתחילת השבוע הקרוב צפוי יקי קוינט להשלים את המעבר מהמגזר הציבורי למגזר הפרטי. קוינט שכיהן עד השנה שעברה, כמנהל רשות החברות הממשלתיות ויו"ר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), יכנס לתפקידו כיו"ר שותפות הגז והנפט ניו-מד אנרג'י , שבשליטת קבוצת דלק . שינוי במסגרתו הוא גם ייהנה משדרוג בשכרו שצפוי לעמוד על כ-2.8 מיליון שקל.

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במסגרת תנאי העסקתו, שזקוקים לאישור אספת בעלי יחידות ההשתתפות, יקבל קוינט עבור תפקידו (70% משרה) שכר בעלות חודשית של 144 אלף שקל (כולל הוצאות רכב). לצד זאת, יוקצו לו אופציות שיבשילו על פני שלוש שנים, בשווי כולל של כ-3 מיליון שקל. הללו, צפויים להביא את עלות שכרו השנתית לכ-2.8 מיליון שקל. בנוסף, קוינט עשוי להנות מבונוס שנתי של עד 560 אלף שקל, שיותנה בעמידה ביעדים.

בבקשה לאישור השכר מציינים בשותפות כי לקוינט יש את "היכולת, הכישורים והניסיון הנדרשים לתרום תרומה משמעותית להישגיה של השותפות ולהתמודד עם אתגרים מגוונים, ביניהם רגולטוריים, שהינם בעלי חשיבות בתחום פעילותה". עוד הם מציינים כי, הוא מחזיק ברקע מקצועי וניסיון רב, ולהערכתם "הוא ימלא את תפקידו במסירות רבה ובשקידה לקידום ולפיתוח עסקי השותפות".

לצד אישור תנאי שכרו של קוינט, תבקש ניו-מד לאשר גם את תנאי העסקתו של המנכ"ל החדש, ניב סרנה שהחליף בחודש אוגוסט האחרון את יוסי אבו, ששימש בתור מנכ"ל השותפות ב-15 השנים האחרונות. מתוקף תפקידו יהיה זכאי סרנה למשכורת חודשית של 260 אלף שקל (אשר תתעדכן מדי שלושה חודשים בהתאם לעלייה במדד המחירים לצרכן).

הללו, מצטרפים לאופציות שהוענקו לו עם כניסתו לתפקיד, אשר יבשילו מדי שנה על פני תקופה של 3 שנים. שווי האופציות מוערך בכ-4.2 מיליון שקל. כך שיחד עם השכר, עלות העסקתו השנתית צפויה לעמוד על כ-4.5 מיליון שקל. בנוסף, בדומה לקוינט, סרנה עשוי להיות זכאי לבונוס שנתי, בהיקף של עד 12 משכורות. בונוס שיינתן בהנחה שיעמוד ביעדים ובמבחנים הכמותיים שייקבעו מראש.

תנאים "ראויים לאור כישוריו"

בחברה מציינים, כי התנאים אותם הם מבקשים להעניק לסרנה, הינם "ראויים לאור כישוריו, ניסיונו המקצועי, האחריות והסמכויות שיופקדו בידיו, בשים לב לאתגרים העומדים בפני השותפות". בהקשר זה הם מציינם את "התרשמותם מתפקודו כמנכ"ל השותפות (החל מחודש אוגוסט, א"ג) ועוד כיו"ר דירקטוריון פעיל לפני תקופה זו".

ברקע, סרנה מונה לתפקיד לאחר חודשיים בהם כיהן כיו"ר השותפות. לפני כן הוא שימש כמוביל פיתוח עסקי ושיווק בשותפות שדה הגז הטבעי תמר. בין השנים 2017-2021 שימש סרנה כראש תחום מיזוגים ורכישות (M&A) אנרגיה ופיתוח עסקי בינלאומי בקבוצת דלק, והוביל את עסקת הרכישה של Chevron North Sea Limited בשווי 2 מיליארד דולר. קודם לכן שימש כמנהל פיתוח עסקי מזרח הים התיכון בנובל אנרג'י.

ניו-מד, שבשליטת קבוצת דלק של איש העסקים תשובה (54%), עוסקת בחיפושי נפט וגז. שאת בין השאר הודות להחזקה של 45% ממאגר "לוויתן", מאגר הגז הגדול בישראל, כמו גם במאגר "אפרודיטה" בקפריסין . בשנה האחרונה עלו יחידות ההשתתפות של השותפות בכ-5% והיא נסחרת כיום לפי שווי של כ-19 מיליארד שקל.