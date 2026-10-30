בהשקעה של 120 מיליון שקל: אהרון פרנקל הגיע ל-20% מאלוני חץ

איש העסקים, אהרון פרנקל, מגדיל את החזקתו באלוני חץ , לאחר שרכש נתח של כ-2% ממניות החברה בתמורה לכ-120 מיליון שקל. בכך, עלתה החזקתו של פרנקל בחברת הנדל"ן המניב לכ-20%.

● "לא נעשה את הטעות ממיטב": התנאים של איילון למיזוג פעילות הגמל עם אלטשולר

● הצעתו של אקירוב התקבלה: אלרוב נדל"ן בדרך למחיקה בשווי של 6.6 מיליארד שקל

במסגרת המהלך, שבוצע בבורסה רכש פרנקל 4.1 מיליון מניות בתמורה כוללת של כ-120.5 מיליון שקל. זאת, לאחר שבשנתיים האחרונות הגדיל פרנקל באופן עקבי את החזקותיו בחברה, אליה נכנס לראשונה לפני כשנתיים (אוקטובר 2024). אז הוא רכש כ-10% מהחברה בתמורה לכ-685 מיליון שקל.

רכישת המניות מגיעה לאחר שבשבוע האחרון רשמה מניית החברה ירידות של כ-6%, בצל הירידות בשוק בכלל ובסקטור הנדל"ן בפרט. מתחילת השנה, ירדה מניית אלוני חץ בכ-26% והיא נסחרת כיום לפי שווי שוק של כ-6.4 מיליארד שקל.

לצד פרנקל, בעל המניות הגדול ביותר בחברה, מחזיק בולט הוא בעל השליטה בחברה נתן חץ, הדמות המזוהה עם פעילות הקבוצה זה יותר מ-30 שנה, המחזיק בכ-12.2% מהמניות. בעבר שידר פרנקל כי הוא אינו מעוניין בקרב שליטה באלוני חץ, וכי אין בכוונתו להזיז את נתן חץ מתפקידו. זאת, חרף העובדה שבעבר ניהל פרנקל מאבקי שליטה יצריים בשורה של חברות כולל בחברת הנדל"ן המניב, גב ים , חברת הגז, תמר פטרוליום ובחברת המל"טים אירונאוטיקס.

אלוני חץ היא חברת החזקות ששולטת בחברת הנדל"ן המניב אמות, בחברת האנרגיה המתחדשת אנרג'יקס בישראל, בשתי חברות לנדל"ן מניב בארה"ב - קרייר גלובל ו-AH בוסטון, עם משרדים בבוסטון, בוושינגטון ובמדינת טקסס. בנוסף, היא מחזיקה בחברת הנדל"ן הבריטית ברוקטון אוורלסט.