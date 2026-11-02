המסחר בת"א נפתח בעליות קלות; טאואר יורדת

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:00

המסחר בבורסת ת"א נפתח הבוקר בעליות קלות: ת"א 35 ות"א 90 מטפסים ב-0.2%.

טאואר ופאלו אלטו בולטות בירידות בת"א 35, נייס וטבע בולטות בעליות.

08:15

1. שוק המניות

לאחר שבוע של ירידות, ת"א פותחת שבוע חדש עם לא מעט משקולות על גבה - אי הוודאות בעקבות הבחירות בישראל ולקראת הבחירות בארה"ב, והמתח הגיאו פוליטי בצל הסיכויים לחידוש המלחמה מול איראן.

אך בבלומברג כותבים הבוקר שלפי דיווח באתר Axios, טראמפ הביע את העדפתו לפתרון דיפלומטי בשיחת טלפון שקיים בשבת עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. לפי גורמים ישראלים ואמריקאים שצוטטו בדיווח, נתניהו מוטרד מהגישה האמריקאית ודוחף לחידוש התקיפות באיראן מיד לאחר הבחירות ביום שלישי.

הדיווח מגיע על רקע מאמצי תיווך שמובילה קטאר לחידוש המשא ומתן הישיר בין וושינגטון לטהרן. עם זאת, האפשרות להסלמה צבאית לאחר הבחירות עדיין עומדת על הפרק, והחששות מפגיעה באספקת הנפט דרך מצר הורמוז ממשיכים להעיב על השוק.

אל אלה אפשר להוסיף את הירידות החדות בוול סטריט בוול בסוף השבוע אותן נרגיש באמצעות המניות הדואליות. בזכות התחזקות הדולר מול השקל לשיא של כחצי שנה, המכה תהיה פחות כואבת - טאואר שתדווח היום, נפלה בשישי בוול סטריט ב-12% והיא בפער אריבטרז' שלילי של 5%, פאלו אלטו תיחלש ביותר מ-3%; מנגד, טבע תאזן ותעלה במעל 3%, אורמת , נייס ו-ICL יטפסו במעל 1%.

נקודת אור תהיה הבוקר ההתאוששות בשווקים בעולם - הן באסיה והן בחוזים בוול סטריט שמאותתים על עליות בפתיחת המסחר לפחות, לפני הדוחות של אפל ופלנטיר הלילה. גם צ'ק פוינט הישראלית תדווח היום.

עונת הדוחות בת"א תיפתח באופן רשמי, כאשר בין החברות הבולטות שידווחו נמצאות כאמור טאואר שתדווח היום, טבע מחר, קמטק ברביעי, נובה ואל על בחמישי.

בשישי האחרון, שבוע הבחירות בישראל הסתיים בירידות. מדד ת"א 35 ירד בכ־1.6%, ת"א 90 צנח בכ־5.2% ות"א 125 נחלש בכ־2.5%. את המגמה השלילית הובילו מדדי הבנייה והביטוח, עם ירידות של מעל 9% ו־8%, בהתאמה.

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באסיה הבוקר לאחר הפתיחה השלילית, המדדים עברו לעליות - מדד ניקיי ביפן עולה ב-0.5%, הנג סנג בהונג קונג ב-0.6%, מדד קוספי בדרום קוריאה ב-2.5%, ובסין מדד שנגחאי עולה ב-1%.

החוזים בוול סטריט עולים בעד 0.9% ומחירי הנפט יורדים ב-3%.

שבוע עמוס במיוחד ניצב בפני המשקיעים לאחר שבשבוע שעבר, שורה של דוחות כספיים לא הצליחה לספק למשקיעים את התוצאות שחיפשו, והותירה את סקטור הטכנולוגיה תחת לחץ, כעת, תשומת הלב עוברת לדוחות נוספים, לבחירות אמצע הקדנציה בארה"ב ולנתונים הכלכליים שעשויים להשפיע על החלטות הריבית של הפדרל ריזרב.

את השבוע יפתחו ביום שני הדוחות של אפל ופלנטיר הלילה, לצד שתי הישראליות, צ'ק פוינט וטאואר בצהריים. בשלישי יפרסמו AMD ומרתון פטרוליום את תוצאותיהן, ובמקביל יפורסמו נתוני המשרות הפנויות והתחלופה בשוק העבודה (JOLTS) - אחד העדכונים המרכזיים הראשונים על מצב התעסוקה השבוע.

האירוע הפוליטי המרכזי יהיה הבחירות לקונגרס האמריקאי מחר. מבחינת המשקיעים, מרוץ חשוב במיוחד הוא הבחירות באוהיו ובטקסס שעשויות להשפיע על קידום פרויקטים להקמת מרכזי נתונים. בשישי יגיע הנתון המרכזי של השבוע: דוח התעסוקה החודשי של ארה"ב.

● ניתוח | המניות שצנחו בעד 70% והמסר של השוק

ביום שישי האחרון, מדד הנאסד"ק צנח בכ־2.9% ורשם את היום הגרוע ביותר שלו מאז יוני, בצל חששות גוברים סביב מניות הטכנולוגיה כולל מניות ענק כמו גוגל ואמזון. אינטל קרסה בכמעט 30%, לאחר שפרסמה תחזית חלשה.

במבט חודשי, הנאסד"ק צנח באוקטובר בכ־5.3% - הירידה החודשית החדה מאז מרץ 2025; S&P 500 נחלש בכ־0.9%; ומנגד, הדאו ג'ונס עלה ב־1.7%.

לעומת המדדים הרגילים כדאי לשים לב לרוטציה שבאה לידי ביטוי במדד S&P 500 במשקל שווה - המדד זינק ב־4.8%. הפער של 5.7 נקודות אחוז הוא הגדול ביותר לטובת המדד השוויוני מאז אפריל 2009, והשני בגודלו מאז שנות ה־90. נתון נוסף: תשעה מ-11 הסקטורים סיימו בעלייה. לפי חישובי Yahoo Finance, מאז 1999 לא נרשם שבוע ירידות נוסף במדד שבו היו יותר משבעה ימים כאלה.

המגמה לא מוגבלת לחודש אחד. מתחילת השנה עלה המדד השוויוני ב־13.9%, לעומת 10.7% ב־S&P 500, כשמניות הטכנולוגיה מפגרות אחרי השוק הרחב. מדד S&P 500 ללא AI של גולדמן זאקס, שמוציא מהמדד את החברות שמאפשרות את מהפכת ה־AI, עלה ב־14.2% מתחילת השנה, ונסגר ביום שישי בשיא כל הזמנים.

המסר ברור: השוק כבר לא תלוי רק בענקיות.

● וול סטריט נערכת לשבוע נפיץ: כך המשקיעים מנסים להגן על עצמם

אפל , היחידה מבין "שבע המופלאות" עם תשואה עודפת על S&P 500 השנה, תדווח הלילה. החברה גם החזירה לעצמה את כתר החברה בעלת שווי השוק הגבוה בעולם, כ-5.03 טריליון דולר - כמעט 100 מיליארד דולר יותר מאנבידיה. זו הפעם הראשונה מאז יולי שאפל מסיימת יום מסחר לפני יצרנית השבבים, אך ההיסטוריה מלמדת שהיתרון הזה לא בהכרח יחזיק מעמד - זו הפעם החמישית שבה אפל מצליחה להדיח את אנבידיה מפסגת שווי השוק, אך עד כה זה לא החזיק מעמד הרבה זמן.

עוד לפני הדוח הדוח הלילה, בנק אוף אמריקה מותיר המלצת קנייה למניית אפל, עם מחיר יעד של 370 דולר, אך מזהיר כי תחזיות האנליסטים אופטימיות מדי לקראת פרסום הדוחות. שלושה גורמים מרכזיים שיעמדו במוקד: התייקרות רכיבי החומרה, שחיקה בשיעורי הרווחיות והאטה בצמיחת עסקי השירותים.

גם שוק הקריפטו ספג זעזוע בעקבות פריצה לבורסת בינאנס, שבה נפגעו נכסים דיגיטליים בהיקף של 6.3 מיליארד דולר, לפי הדיווח. בינאנס השעתה זמנית הפקדות ומשיכות והודיעה כי תכסה את ההפסדים באמצעות קרן הביטוח שלה ורזרבות החברה.

2. שוק האג"ח

אגף החשב הכללי במשרד האוצר מרחיב את הרישום הכפול בבורסה בתל אביב לארבע סדרות נוספות של אג"ח ממשלתיות הנקובות בדולר ובאירו, ונסחרות כיום בשווקים הבינלאומיים. המהלך מגיע בעקבות הצלחת תוכנית עשיית השוק שהושקה ביוני 2026 בסדרות הקיימות, ושנועדה לשפר את הנזילות והסחירות שלהן.

המשמעות: עד כה הסדרות האלה נסחרו בעיקר בשווקים הבינלאומיים. כעת משקיע ישראלי יכול לרכוש אותן באמצעות חשבון המסחר הרגיל שלו בבורסה המקומית, בלי להזדקק לגישה ישירה לשוקי החוב בחו"ל.

ארבע הסדרות החדשות כוללות שתי איגרות חוב דולריות: סדרה לפדיון בינואר 2033, בהיקף מונפק של 2 מיליארד דולר ובתשואה לפדיון של 5.73%, וסדרה לפדיון בפברואר 2035, בהיקף של 2.5 מיליארד דולר ובתשואה של 5.85%. שתי הסדרות הנקובות באירו הן לפדיון בינואר 2032, בהיקף של 1.96 מיליארד אירו ובתשואה של 4.19%, ולפדיון בינואר 2037, בהיקף של 750 מיליון אירו ובתשואה של 4.51%. הנתונים נכונים ל-27 באוקטובר.

הסדרות החלו להיסחר בבורסה ב-28 באוקטובר, ועושה השוק, חברת עידן מכשירים פיננסיים מקבוצת ברק קפיטל, יחל לפעול בהן ב-2 בנובמבר.

באוצר ובבורסה מעריכים כי הרחבת הרישום תגדיל את היצע האג"ח הממשלתיות במט"ח הנגישות למשקיעים בישראל ותאפשר חשיפה לחוב הממשלתי הנקוב בדולר ובאירו באמצעות תשתית המסחר המקומית.

ארה"ב: ביום רביעי, 4 בנובמבר, צפוי להיות יום חשוב לשוק האג"ח האמריקאי. יום אחרי הבחירות לאמצע הקדנציה, משרד האוצר יפרסם את הודעת המימון הרבעונית, שקובעת כמה חוב תנפיק הממשלה ובאילו מח"מים. בשוק מצפים להפתעות.

באוגוסט הגדיל שר האוצר סקוט בסנט את רכישות האג"ח הישנות כדי לבלום את זינוק התשואות, וחרג מהמדיניות הסדירה והצפויה. השאלה עכשיו היא אם האוצר ישנה את ההנחיה שלפיה גודל המכרזים יישאר קבוע לפחות בכמה הרבעונים הקרובים. בג'יי.פי מורגן מעריכים שאם האוצר לא יגדיל את מכרזי האג"ח, יחסרו לו כ־3.7 טריליון דולר למימון הגירעון בארבע השנים הקרובות.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

על רקע תוצאות הבחירות והירידות בוול סטריט, הדולר התחזק בשבוע שעבר מול השקל בכ־1.2% ושערו הרציף נעמד על 3.14 שקלים. הבוקר השקל מתחזק מעט ונסחר ב-3.137 שקלים.

מחיר הנפט מסוג ברנט יורד הבוקר ביותר מ-3% אל מתחת ל-110 דולר לחבית, ומחק את כל העליות שנרשמו ביום שישי. הנפט האמריקאי מסוג WTI ירד מתחת ל-101 דולר לחבית.

מחיר הזהב צנח ביום שישי האחרון במעל 3% לרמה של 3,885 דולר לאונקיה - שפל של שנה. אנליסטים ייחסו את הנפילה לצורך של המשקיעים בנזילות לנוכח הירידות החדות בוול סטריט, כמו גם לחששות מפני הסלמה מחודשת נגד איראן שבתורה תייצר סביבה של ריבית גבוהה יותר לזמן רב יותר.

4. מאקרו

מודי שפריר, האסטרטג הראשי של בנק הפועלים טוען שהסיכוי להורדת ריבית בסוף נובמבר קלוש. "למרות הערכתנו כי האינפלציה השנתית תתמתן באוקטובר לרמת שפל של הסייקל הנוכחי, תוצאות הבחירות - שהובילו להיחלשות חדה של השקל, לעליית פרמיית הסיכון של ישראל ולעלייה באי הוודאות הפוליטית - מקטינות את ההסתברות להורדת ריבית בהחלטה הקרובה בסוף נובמבר. השוק מתמחר הורדה בהחלטה הקרובה בהסתברות של 18% בלבד, ורמת ריבית של 3.31% בעוד כשנה (כלומר, הסתברות מסוימת אף להעלאת ריבית)".



ארה"ב: ביום שישי יגיע הנתון הכלכלי המרכזי של השבוע - דוח התעסוקה החודשי של ארה"ב. הכלכלנים צופים תוספת של 55 אלף משרות באוקטובר, לאחר תוספת של 29 אלף בלבד בחודש הקודם - נתון שהיה נמוך מהתחזיות. כל הגידול הצפוי אמור להגיע מהמגזר הפרטי, בעוד שבתעשייה לא צפוי שינוי במספר המועסקים, למרות תנופת הבנייה של מרכזי הנתונים.

מצבו של שוק העבודה הוא אחד הגורמים המרכזיים שעשויים להשפיע על החלטות הפד. עוצמתו תמכה בהחלטה להעלות את הריבית בספטמבר, ועשויה לאפשר העלאה נוספת בדצמבר. נתון חלש מהצפוי עלול לסבך את התמונה מבחינת הבנק המרכזי.

5. תחזית

בעוד המשקיעים ממשיכים להתמקד במניות הנהנות ממהפכת הבינה המלאכותית, בבנק אוף אמריקה מפנים את תשומת הלב לשוק אחר: האג"ח של חברות הטכנולוגיה.

בדוח האסטרטגיה השבועי שלו, שפרסם מייקל הארטנט, הבנק מזהה באג"ח האלה "יהלומים לא מלוטשים" - הזדמנות שנוצרה לאחר שהן הציגו ביצועי חסר חריגים ביחס לשוק האג"ח הקונצרניות.

לפי הדוח, אג"ח של חברות הטכנולוגיה האמריקאיות הציגו השנה תשואת חסר של כ-9% ביחס למדד אג"ח בדירוג השקעה - פער שהגיע לרמתו הגבוהה ביותר זה 30 שנה. במקביל, התשואות על חלק מאיגרות החוב של ענקיות הטכנולוגיה נעות סביב 6%-8%. כך, למשל, האג"ח של מטא נסחרות בתשואה של 7.4%, של אמזון ב-6.81%, של אנבידיה ב-6.67%, של אלפבית ב-6.66% ושל מיקרוסופט ב-6.08%. אג"ח של אורקל מציעות תשואה של 8.43%.

הפער הזה משקף שינוי משמעותי באופן שבו שוק החוב מתייחס לענקיות הטכנולוגיה. ב-2026 הנפיקו חברות התשתיות והענן בתחום ה-AI אג"ח בהיקף של 182 מיליארד דולר, לעומת 17 מיליארד דולר בלבד ב-2024. במקביל הן גייסו 89 מיליארד דולר באמצעות הנפקות מניות. לפי הבנק, עידן הרכישות העצמיות הגדולות של מניות בידי החברות האלה מסתיים: קצב הרכישות השנתי שלהן ירד לכ-14 מיליארד דולר, לעומת 105 מיליארד דולר ב-2024.

ברקע עומדת ההתרחבות המהירה של ההשקעות בתשתיות AI. בבנק מעריכים כי ההשקעות ההוניות של ענקיות הטכנולוגיה יזנקו מ-240 מיליארד דולר ב-2024 ל-1.2 טריליון דולר ב-2027. באותה תקופה, תזרים המזומנים החופשי שלהן צפוי לעבור מעודף של 240 מיליארד דולר לגירעון של 180 מיליארד דולר.

העלייה בתשואות האג"ח היא לדבריו, הדרך שבה שוק החוב מתחיל לתמחר את העלויות ואת הסיכונים של ההשקעות האלה.

הבנק אינו צופה בהכרח משבר מיידי. הוא מציין כי ההידוק בתנאים הפיננסיים מכאיב לשווקים, אך לא בהכרח יהיה קטלני כל עוד לא יתלווה אליו גל פיטורים או אירוע אשראי. עם זאת, הוא מדגיש שגם מניות ה-AI זקוקות לירידה בתשואות האג"ח ולהקלה בתנאים הפיננסיים.

בבנק מעריכים כי גורמים שעשויים לספק הקלה במחצית הראשונה של 2027 הם רגיעה גיאופוליטית, ירידה משמעותית במחירי הנפט וסיום העלאות הריבית. עד אז, המסר של הארטנט ברור: ייתכן שההזדמנות המעניינת בבום ה-AI כבר אינה נמצאת רק במניות החברות, אלא גם בחוב שהן מנפיקות".

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