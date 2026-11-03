לאחר יומיים של תלונות על ריח חריף בראשון לציון , מסתמן כי אותר מקור המפגע: ראש העירייה רז קינסטליך הודיע הלילה (בין שני לשלישי) כי ככל הנראה מדובר בפסולת דלק ושמן שנשפכה לשוחת ביוב במערב העיר. הממצא התגלה במהלך סיורים משותפים של נציגי העירייה, פיקוד העורף והמשרד להגנת הסביבה. מהמקום נלקחו דגימות, ובימים הקרובים יבוצעו שטיפות מיוחדות ותיערך חקירה לבירור זהות האחראים למפגע.

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בהודעה שפרסם לתושבים סיפר קינסטליך כי הסיורים נערכו גם בהשתתפות נציגי תאגיד המים "מניב". "ככל הנראה מצאנו את המקור לריח במיקום מרוחק במערב העיר ומדובר במפגע תברואתי חמור של פסולת דלק ושמן שנשפכו לתוך שוחת ביוב", כתב. הוא ציין כי נציגי פיקוד העורף והמשרד להגנת הסביבה לקחו דגימות מהמקום, והם בטוחים כי מדובר במקור הריח שהורגש בעיר בימים האחרונים.

ראש העירייה הוסיף כי בימים הקרובים יבוצעו במקום שטיפות מיוחדות בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, ובמקביל תיערך חקירה מקיפה לבירור זהות האחראים לשפיכת הפסולת. קינסטליך הודה לאלוף פיקוד העורף שי קלפר ולצוותו, שנענו לבקשתו לסייע בסיורים המוגברים ברחבי העיר. "כולי תקווה שבזאת סיימנו את התעלומה הגדולה (והמסריחה) שהטרידה אותנו ביומיים האחרונים", סיכם.

תלונות על צריבות וקשיי נשימה: "אי אפשר לנשום"

הריח החריף עורר ביומיים האחרונים דאגה בקרב תושבים רבים בראשון לציון, שדיווחו על ריח שמזכיר גז ועל תחושות צריבה בעיניים ובגרון. שתי נשים, בשנות ה-30 וה-80 לחייהן, הגיעו לבית החולים שמיר כשהן סובלות מקוצר נשימה בעקבות הריח, והורים דיווחו על הקאות אצל ילדים. "יש פה סירחון אימים של גז. אי אפשר לנשום. אנחנו לא יודעים מה לעשות עם התינוקות", סיפרה אחת התושבות.

בעקבות מאות פניות שהתקבלו במוקד העירוני, צוותי כבאות והצלה ויחידות ניטור מיוחדות ערכו סריקות נרחבות במערב העיר, בשיתוף חברות הגז. בבדיקות לא נמצאו ערכים חריגים, ריכוזי גז או סימנים לנוכחות חומרים מסוכנים. גם במשרד להגנת הסביבה מסרו אתמול כי למרות הסיורים והסריקות שבוצעו בשיתוף העירייה וכוחות הכיבוי, מקור הריח טרם אותר. כעת, בעקבות איתור המפגע האפשרי, בעירייה מתכוונים לפעול לטיפול בו ולחקור את נסיבותיו.

פורסם לראשונה ב־N12