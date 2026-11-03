מאז היוודע התוצאות המפתיעות בבחירות בברזיל ביום שני שעבר, נפלה מניית ג'י סיטי בכ-22%, תוך שהיא מוחקת משווי השוק של החברה מעל ל-400 מיליון שקל. מניית ג'י סיטי בניהול חיים כצמן, ממשיכה ליפול במסחר בתל אביב לשווי שוק של 1.5 מיליארד שקל, ככל הנראה מתוך חשש של המשקיעים לחשיפה הגבוהה שלה בתחום הקניונים שהיא מפעילה בברזיל.

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מאז היוודע תוצאות הבחירות בברזיל, צלל הריאל הברזילאי בכ-10% מול הדולר, ואילו מדד הדגל של הבורסה בסאו פאולו, מדד Ibovespa נפל בכ-18%. לג'י סיטי, בניהולו ובשליטתו של חיים כצמן (השליטה דרך חברת נורסטאר הציבורית), יש חשיפה משמעותית לכלכלה הברזילאית. לנוכח מצבת החובות הגדולה של ג'י סיטי, היא נמצאת במסע מימוש נכסים. באוגוסט הודיעה על תוכנית מכירת נכסים ב-6.1 מיליארד שקל, שכוללת גם מכירת נכסיה בברזיל.

לג'י סיטי יש 85 נכסים, רובם קניונים מסחריים ברחבי העולם: בישראל (ג'י סיטי), בפולין, במדינות הנורדיות באירופה (סיטיקון), בארה"ב, בקנדה ובברזיל. מדובר בנדל"ן להשקעה ובפיתוח בשווי מצרפי 24 מיליארד שקל נכון לסוף המחצית הראשונה של השנה (לפי הדוחות הכספים המאוחדים). ההון העצמי של החברה (המיוחס לבעלי המניות) לפי המחצית עמד על 4.1 מיליארד שקל, והיא נסחרת כאמור לפי כמעט לפי שליש (35%) מההון העצמי.

"גם אם כצמן לא ימכור נכסים בברזיל, שוק ההון כבר יבצע את התמחור בשווי הנכסים בעצמו"

הסיבה לבהלה של המשקיעים, והנפילות במניה הוא שילוב של עומס פרעונות אג"ח גדול בשנים הקרובות וקושי במימוש חלק מהנכסים. "הבחירות בברזיל גמרו את השוק באותה מדינה", אומר גורם ותיק בשוק ההון. לג'י סיטי יש במדינה שבעה נכסים מניבים בשטח מצרפי של 151 אלף מ"ר שוויים בספרים - 1.8 מילאירד שקל. אלא שלדברי אותו גורם, "אג"ח ממשלת ברזיל לעשר שנים מציעה כיום תשואה שנתית של 15.4%. זה מצב מטורף שם. לכן המניה של ג'י סיטי מתפרקת. אך יש לציין שסדרות האג"ח של ג'י סיטי בבורסה תל אביב, שומרות על יציבות יחסית, ונסחרות בטווח רחב של תשואה לפדיון שנע בין 2.3% (סדרה ט"ו) ל-7.6% (סדרה ט"ז). בחלק מהמקרים האג"ח שלה מתחילות אולי להתקרב לאזורים בעייתיים".

מדוע הנפילות במניה? "כצמן צריך להביא כסף למשקיעים (לפרעון החוב). בקיץ, עסקת הכנסתו של צחי אבו כשותף נפלה. מימוש נכסים בברזיל הוא צעד שאין לו שום היתכנות כלכלית כיום. משום שאף אחד לא יקנה את הנכסים במחירים הרצויים לו. כדי לקנות נכס בברזיל, הוא צריך לייצר תשואה שנתית מדמי השכירות של 20%-25%, כדי להתחרות באג"ח הממשלתיות שם. כך שזו מחיקת שווי מטורפת לנכס (שיעור ההיוון יזנק). גם אם כצמן לא ימכור נכסים בברזיל, שוק ההון כבר יבצע את התמחור בשווי הנכסים בעצמו. יש לציין שגם במזרח אירופה, עם כל מה שקורה במדינות שם, המצב לא מאוד חיובי. כל אלה מייצרים את הלחץ על מחיר המניה, ואם המצב יישאר כמו שכרגע, ייתכן גם שיהיה לחץ על מחירי האג"ח".