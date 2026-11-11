20 רוכשי דירות חדשות ברחוב דניאל בעיר בת ים התאגדו והגישו תביעה נגד החברה היזמית מרכז העיר אחזקות ונכסים, שאיתה הם חתמו על הסכמי מכר בפרויקט תמ"א 38/1 ונגד החברה האם שלה, מבנה איתן דניאל 12.

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הטענה: על פי הסכמי המכר שעליהם הם חתמו, הדירות בפרויקט היו צריכות להימסר לכל המאוחר בינואר 2024, וחלקן הן היו צריכות להימסר כבר ב־2023. בינואר הקרוב יתקיים קדם המשפט. לטענתם, הדירות לא נמסרו לידיהם עד עכשיו, טרם התקבל טופס 4 לפרויקט, דרושות עוד עבודות גמר והם אינם יודעים כמה זמן עוד יצטרכו לחכות עד לקבלת המפתח המיוחל.

עם פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" נעצרו העבודות באתרי הבנייה בכל רחבי הארץ למשך חודשים ארוכים. המחסור בפועלים והנחיות עיריית בת ים, כך נטען, הובילו לכך שלא ניתן היה להתקדם עם בניית הפרויקט. מועד מסירת הדירות חלף ולא נמסר מועד חדש. רק בספטמבר 2024 הודיעו לרוכשים על חידוש העבודות. לדבריהם, הוצגה להם הערכה מחודשת לסיום הבנייה אולם היא הוארכה לאחר מכן שוב, לינואר 2025, וגם לאחריו נאלצו הרוכשים להמשך ולהמתין.

ביוני 2025, בזמן המתקפה האיראנית במבצע "עם כלביא", פגע טיל איראני בבניין סמוך, וגרם לנזקי הדף בפרויקט. העבודות נעצרו שוב. לדברי הרוכשים, הבניין קיבל צו של בניין מסוכן, והיזם מסר להם כי הנזק משמעותי אך בר שיקום וכי צפוי להם עיכוב נוסף של 12־18 חודשים.

בשלב זה, מעבר לחוסר הוודאות הכלכלית שבו נמצאים הרוכשים, נוספה להם שאלת הפיצוי. היזם, כך נטען, קיבל פיצוי ממס רכוש שאיתו הוא מממן באופן חלקי את התיקונים ואת המשך העבודה. עתה הם מבקשים שהחברה היזמית והחברה המחזיקה בה יפצו אותם בגין האיחור במסירה.

הרוכשים: העיכוב קדם למלחמה

עדינה ברוך, בת 87, מספרת: "בפברואר 2022, הייתי בת 83, החלטתי שאני קונה דירה שם. אמרו לי שבפברואר 2024 אני נכנסת לדירה. קניתי את הדירה בגלל מעלית, אבל השנים מתקדמות והיום אני עוד מעט בת 88 ואני לא רואה את הסוף של הדירה הזו. רק עכשיו מצאתי דירה עם מעלית. אני משלמת 6,000 שקל שכירות, ואני לא רואה את הסוף. אחרי 15 ליוני עם הטיל שנפל עברתי לבית מלון לחודש וחצי וחזרתי לדירה. כרגע לא קיבלתי אגורה משום מקום, אני מתביישת לבקש מהמשפחה. אני יודעת שיש משפחות שמשלמים גם משכנתא וגם שכירויות עם ילדים בבית ספר, זה לא פשוט".

התובעים דורשים סעד של 6.5 מיליון שקל בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כפיצוי על האיחור במסירה. הם טוענים כי הנתבעות אינן יכולות לטעון לאירוע מסכל של מלחמת חרבות ברזל כי מלחמה היא דבר צפוי במחוזותינו, וכי היה עיכוב בתחילת העבודות הרבה קודם למלחמה.

עוד טוענים התובעים כי חלק מעבודות חיזוק השלד התעכבו בגלל תכנון כושל או התקשרות עם ספק מתקן החניה ולא בגלל המלחמה. בנוסף, לטענתם גם לאחר פרוץ המלחמה, את המחסור בעובדים ניתן היה לפתור כפי שפתרו באתרי בנייה אחרים.

החברה היזמית: "אין פועלים"

החברה דוחה את הטענות נגדה וביקשה לדחות את התביעה. ראשית, היא טוענת כי הסכמי המכר נחתמו רק עם חברת מבנה איתן דניאל 12, שהיא חברה עצמאית העומדת בפני עצמה.

עוד טענה כי סוכם בהסכם המכר שניתן לקבוע פטור מפיצוי בגין איחור במסירה אם הוא נגרם מנסיבות שאינן בשליטת המוכר או שהוא לא יכול היה לראות אותן מראש. "דווקא ממקום של מלחמה צפויה לכאורה, הקונים צפו גם הם את האפשרות לפרוץ מלחמה והביעו את הסכמתם לסיכון לכאורה והיתור על הפיצוי בגין הסיכון בהתייחסות מפורשת בהסכם", נכתב.

עוד נטען בכתב ההגנה כי ענף הבנייה נפגע קשות במלחמה עקב המחסור בפועלים. "אף אם נוספו פועלים בתחומים שונים הרי שהביקוש עולה על ההיצע והפועלים מתעדפים פרויקטים גדולים בבנייה חדשה ובטח שלא פרויקט תמ"א 38/1 כזה שנמצא בשלבי סיום", נכתב.

"אי לכך ובהתאם, לא יכול להיות חולק כי כל איחור במסירה מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל ובוודאי לאחר פגיעת הטיל האיראני במסגרת עם כלביא איננו מהווה הפרת הסכם", נכתב.

עם זאת, החברה טוענת כי היא פועלת נמרצות לגיוס פועלים לצורך השלמת הפרויקט ומסירת הדירות בהקדם האפשרי.

התקדימים: מה נחשב כוח עליון

בעבר שררה בבתי המשפט הגישה שלפיה מלחמה בישראל היא דבר צפוי, עמדה שתומכת בטענות הרוכשים. כיום בתי המשפט מגלים גמישות רבה יותר כלפי מלחמת "חרבות ברזל" כאירוע שלא ניתן היה לצפותו, אך לא מדובר בחסינות אוטומטית לחברות היזמיות וכל מקרה נבחן לגופו.

לדוגמה, תביעה לפיצוי בגין איחור במסירה (ת"ק 10483-05-25) נדחתה עקב מלחמת חרבות ברזל, כוח עליון קיצוני, אשר שיתק את המשק. אולם במקרה זה, הדירה נמסרה לאחר 117 ימים, ולא לאחר חודשים ארוכים המצטברים לשנים.

בעניין אחר (ת"א 58227-12-22) הנוגע לאיחור של 16 חודשים בעקבות קורונה, מלחמת חרבות ברזל וקריסת החברה הקבלנית, נקבע כי התובעים זכאים לפיצוי, תוך הפחתה בסכום הפיצוי בחודש אחד בשל "צירופם של שני משברים". על הליך זה הוגש ערעור.

במקרה של הבניין בבת ים, כדי לקבל פטור מתשלום פיצוי לרוכשים בגין איחור במסירה החברה הקבלנית תצטרך להוכיח קשר סיבתי ישיר בין המלחמה לעיכוב וזאת באמצעות יומני עבודה של עובדים באתר, הנחיות ממשלתיות, והשוואה לפרויקטים אחרים. עוד יהיה צורך להראות כי נעשו ניסיונות לצמצם את הנזק, למשל להראות ניסיונות להביא עובדים ממקומות אחרים ולהוכיח מאמצים לקיים את החוזה. אם לא תצליח החברה היזמית להראות זאת, ייתכן שהרוכשים יהיו זכאים לפיצוי בגין איחור במסירה בזמן מלחמה.