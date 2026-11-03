ציוני מפעילות התחב"צ נחשפים: מי במקום הראשון ומי הכי מאחרת

בחודשים האחרונים עובר ענף התחבורה הציבורית שינויים משמעותיים. בתוך כך, בתחילת השבוע נחתמו, בהובלת יו"ר הרשות לתחבורה ציבורית עידן מועלם, הסכמים עם שש מפעילות בהיקף של 28 מיליארד. את השינויים בענף כנראה שעוד ייקח זמן לראות, אך לידי גלובס הגיע הדוח החציוני על מפעילות התחבורה הציבורית - למחצית הראשונה של 2026 - שיוכל ללמד על מצב המפעילות השונות.

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מבין החברות שמפעילות יותר מאשכול אחד, מי שקיבלה את הציון הגבוה ביותר הייתה אלקטרה אפיקים, עם 84.62 נקודות. עבור החברה מדובר בשדרוג משמעותי, לאחר בחציון הקודם היא קיבלה 76.97 נקודות, ודורגה במקום השלישי מבין המפעילות הגדולות.

מיד אחרי אלקטרה, ניתן למצוא את סופרבוס - שאמנם קיבלה 82.76, אך ירדה ביחס לדירוג הקודם, שבו היא דורגה במקום הראשון (עם 82.94 נקודות). אחרי סופרבוס, אגד עם 82.18 נקודות (שיפור לעומת 79.87 נקודות), קווים עם 73.44 (ירידה לעומת 75.01), דן באשכול תל אביב עם 70.31 (שיפור לעומת 63.8), ומטרופולין עם 68.58 (שיפור לעומת 64.02). את המקום האחרון תופסת, שוב, תנופה עם 50.89 נקודות, ירידה ביחס ל-55.81 נקודות בדוח הקודם.

הקפיצה הגדולה ביותר היא של דן. ומי תופס את המקומות הראשונים?

כפי שניתן לראות, מבין החברות האלו מי שעשתה את הקפיצה הגדולה ביותר היא דן, עם גידול של יותר מ-10%. זאת, למרות שהיא מתמודדת עם אתגרי התחבורה בתל אביב וכמות הנוסעים הגדולה ביותר למפעיל באשכול - 150 מיליון בשנה. אגב, החל מהדוח הבא יכללו במשרד התחבורה גם "פקטור" שיתחשב באתגרי האשכול. מנגד, החברה שרשמה את הירידה הגדולה ביותר מבין החברות הגדולות היא תנופה, עם ירידה של כ-9%. כזכור, בחודשים האחרונים הרשות לתחבורה ציבורית הפעילה סנקציות כנגד החברה, עד שלבסוף חברת דן רכשה אותה בשבוע שעבר.

מלבד החברות הגדולות, הדוח גם מכיל ציונים לחברות הקטנות יותר שמפעילות אשכול אחד. חברות אלו תופסות את חמשת המקומות הראשונים בדוח מכלל המפעילות בישראל. ביניהן, התחבורה הציבורית במועצה אזורית אילות תופסת את המקום הראשון עם 88.69 נקודות (עלייה ביחס ל-81.41), אחריה מועצה אזורית גולן (87.05), ש.א.מ (85.66), נסיעות ותיירות (85.32) ואקסטרה (85.08). בתחתית הרשימה ניתן למצוא את אקסטרה ירושלים (67.94), וחברת דן באר שבע (63.49). דן באר שבע גם רשמה את הירידה הגדולה ביותר בכל הדוח, כאשר השילה מנקודותיה 13.25%.

ככלל, ממוצע כל המפעילות בחציון הראשון של השנה עומד על 76.96 - עלייה של 2.3% ביחס לדוח הקודם.

החברות שמאחרות ולא עוצרות בתחנות

בנוסף לציונים הכלליים, הדוח אף מפרט ממצאים לא תקינים בין החברות השונות בהתאם לבקרה שנעשתה במשרד התחבורה. בתוך כך, בקטגוריות איחור של 5-20 דקות, אקסטרה ירושלים בולטת עם 11.68% ממצאים לא תקינים, תנופה עם 7.7%, דן באר שבע עם 5.6%, קווים עם 2.36% ודן עם 2.05%. בגזרת החברות שמאחרות בין 5 ל-20 דקות הבולטות הן שוב תנופה, מטרופולין, אגד, דן באר שבע ואלקטרה אפיקים.

בגזרת הממצאים על "עצירה", שכוללים אי עצירה בתחנה, מטרופולין במקום הראשון עם 121 ממצאים, אחריה דן עם 97 ממצאים, אגד עם 58 וקווים עם 52. עם זאת, בסך הכל נרשמת ירידה של 0.9% בקטגוריה זו ביחס לחציון הקודם. יש לציין כי עד היום החברות קיבלו כסף אך ורק על הק"מ שעשו, ולא על כמות הנוסעים, מה שנתן תמריץ לא לעצור בתחנות. כעת, בעקבות ההסדרה הענפית, יינתן גם משקל לכמות הנוסעים. במקביל, גם בגזרת תחזוקת האוטובוסים נרשמה עלייה כללית של 6.6% וגם הנגישות עלתה ב-6.2%.

מעבר לחברות השונות, ניתן גם ציון לאשכולות. וכך, האזור העירוני שנהנה מהשירות הכי טוב הוא אשכול מטרונית חיפה, שאותו מפעילה סופרבוס, עם ציון של 90.04. גם אשכול אשדוד עירוני של אלקטרה אפיקים וקווי נצרת של ש.א.מ תופס את המקומות הראשונים. מנגד, אזור השומרון, שאותו מפעילה תנופה הוא הסובל ביותר עם ציון של 49.06, לפניו פרוזדור ירושלים - גם של תנופה, ולפניו חדרה- נתניה של קווים.

מלבד הציונים השונים, במשרד התחבורה ערכו סקר שביעות רצון. את המקום הראשון תפסה מפעילת ירושלים-רמאללה איחוד (3.84), אחריה דן באר שבע (3.72), אגד (3.68), דן (3.65) וסופרבוס (3.63). את המקומות האחרונים תפסה מפעילת מועצה אזורית גולן (2.93), תנופה (3.2), נסיעות ותיירות (3.25) וגי.בי.טורס (3.28).

כך או כך, במבט כולל ניתן לראות שיפור יחסי במפעילות התחבורה הציבורית. יש לציין כי ברשות לתחבורה הציבורית שינו את מדיניות המכרזים, ונתנו דגש משמעותי יותר לאיכות השירות (ולא רק להצעה הכספית), כך שעבור המפעילות כל נקודה בדוח זה עשויה להשפיע. חברה שלא תשפר את הציון שלה - עלולה למצוא את עצמה בחוץ במכרזים הבאים.