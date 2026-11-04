הברחת ענק: 8 מכולות סיגריות בשווי של יותר מ-200 מיליון נתפסו במכס

לפחות 8 מכולות, ובהן מאות אלפי קופסאות סיגריות בשווי של יותר מ-200 מיליון שקל - והספירה עדיין לא הסתיימה. זה היקפה של הברחת הענק שסוכלה אתמול (ג') בנמל אשדוד על ידי בודקי וחוקרי המכס. מדובר באחת מהברחות הטבק הגדולות ביותר שנתפסו אי פעם, וסכום המס שהיה משולם לקופת המדינה אילו הוכנסו הסיגריות הללו באופן חוקי לארץ מוערך בעשרות מיליוני שקלים.

● מחלוקת על 30 דולר הובילה לגל תביעות ייצוגיות נגד סוכנויות הנסיעות

● חובות של כ-14 מיליון שקל: קבוצת המסעדות שמבקשת הקפאת הליכים

הסיגריות המוברחות הגיעו לנמל אשדוד במסגרת 3 משלוחים של 48 מכולות ממצרים שעליהן הוצהר, כי הן מכילות קמח חיטה. בבדיקה שנערכה במכס נמצא כי רק חלק מהמכולות מכילות קמח בעוד שחלק מהן מלאות בסיגריות שנועדו למכירה בישראל, תוך התחמקות מתשלום מס.

בעקבות גילוי הסיגריות נפתחה חקירה ביחידת הסמים והמכס באשדוד (יס"מ אשדוד). על פי החשד, בהברחה מעורבים גורמים רבים, בהן היבואן שעל שמו בוצע היבוא של המכולות לארץ. היבואן הובא אמש בפני בית משפט השלום באשקלון ומעצרו הוארך.

"ההברחה הגדולה ביותר שראיתי מימי"

בשל ההיקף החריג ויוצא הדופן של ההברחה, פעולות החקירה בוצעו עוד לפני שהסתיימה הבדיקה של כל המכולות. נכון לעתה, כאמור, נמצאו 8 מכולות מלאות בסיגריות, אולם יתכן שכאשר תסתיים הבדיקה של כל המכולות יתברר כי ישנן מכולות נוספות המכילות סיגריות ולא קמח.

לדברי מנהל בית המכס בנמל אשדוד, גיל חזיז: "מדובר בהברחה הגדולה ביותר שראיתי מימי, יתכן שהגדולה ביותר שהמכס חשף אי פעם. אילולא סוכלה הייתה גורמת להפסד הכנסות למדינה ופגיעה בכלכלה הישראלית, וקיים גם חשש כי חלק מהסיגריות היו מיועדות להברחה לרצועת עזה, לצורך הלבנת הון ומימון טרור".