למרות הקמפיין האגרסיבי: חודש חלש לאיילון בתשואות הגמל

איילון מסתערת על תחום הגמל, תוך הבלטת הקו השיווקי בפרסומות שלפיו היא תעבוד קשה כדי להשיג את "התשואות הכי גבוהות" גם בתחום הגמל, כפי שעשתה בפוליסות החיסכון. עם הקמפיין הזה הצליחה איילון להעביר מהמתחרות שלה, תוך זמן קצר, 3 מיליארד שקל ולהלחיץ מאוד את כל התעשייה.

כידוע, בכל חודש גוף אחר בולט בטבלאות התשואות. תקופות של הובלה מתחלפות בתקופות פחות טובות ולהפך. זה קורה כל הזמן, עד כדי כך שרשות שוק ההון אף הזהירה מפני התופעה.

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אלא שלפחות בינתיים, הרצון לבלוט בתשואות גם בתחום הגמל עוד לא מוכיח את עצמו. על פי נתונים שהגיעו לידי גלובס, גם בחודש אוקטובר איילון צפויה להציג תשואות מתחת לממוצע בתעשייה. מנגד, במסלול המנייתי הפעם היא מצליחה להיות מעל הממוצע.

במקרה של איילון, הסיבה לתשואות החסר בחודשים האחרונים היא ההימור שלה על שיעור חשיפה גבוה יותר לישראל, בהשוואה לרוב מתחרותיה. זה עבד היטב בשנים האחרונות ואף הניב לה את המקום הראשון בתשואות לטווחים של 3 ו-5 שנים בפוליסות החיסכון.

אך לרוע מזלה, דווקא כשהיא משיקה את פעילות הגמל, זה פחות עובד והיא לא מצליחה לבלוט בטבלאות התשואות. כך, לגלובס נודע כי התשואה של איילון בחודש אוקטובר במסלול הכללי צפויה לעמוד על ירידה של 0.35%, מה שצפוי להקנות לה את המקום השביעי בלבד בטבלת התשואות. התשואה הממוצעת של כל הקופות במסלול הכללי צפויה לעמוד על 0.25-0.3%.

במסלול המנייתי איילון צפויה להציג תשואה שלילית של 1%. כאן מצבה טוב יותר, והיא צפויה להגיע למקום הרביעי בטבלה, מעל הממוצע שעומד על ירידה של 1.1%-1.2%.

אלא שכמובן, איילון בונה על תשואות לטווח ארוך יותר. כרגע היא בונה למעשה על כך שישראל תחזור לספק תשואות חזקות יותר מאשר חו"ל.

רק מור עם תשואה חיובית

חודש אוקטובר היה שלילי בשווקים והסתיים בירידות. אמנם בארץ רוב החודש היה חיובי, אך לאחר תוצאות הבחירות המדדים בת"א רשמו ירידות חדות וסיימו את החודש בטריטוריה האדומה. גם מדד ה-S&P 500 האמריקאי סיים את החודש בירידות, אם כי הזינוק בדולר מול השקל הקפיץ את תשואת המדד והעביר אותה לצד החיובי, עם תשואה צפויה של 2.6%.

ובכל זאת, היה גוף אחד שהצליח יותר מכולם. מדובר בבית ההשקעות מור, שצפוי להציג תשואה חיובית של 0.4% במסלול הכללי. לא תשואה גבוהה, אך בפער של יותר מחצי אחוז מהמתחרים הקרובים אליו ביותר. אלה צפויים להיות בתי ההשקעות ילין לפידות, עם תשואה של כמינוס 0.15%, ומיטב, עם ירידה של כ-0.2%.

מבחינה זו, מור צפוי לבלוט גם מתחילת השנה, כשהוא ממשיך לשמור על המקום השני בטבלת התשואות. רק חברת הביטוח כלל מעליו.

במסלול המנייתי מור אמנם מציג גם הוא תשואה שלילית של 0.4%, אך נמוכה ביחס למתחרים, מה שמוביל אותו ככל הנראה למקום הראשון בטבלת התשואות מתחילת השנה, על חשבונה של חברת הביטוח כלל.