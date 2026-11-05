לראשונה מאז 2019: בלקרוק חוזרת לשוק קרנות הסל בתל אביב

לגלובס נודע כי ענקית ניהול ההשקעות בלקרוק, שמנהלת נכסים בהיקף של כ-15 טריליון דולר, מנסה לנגוס בשוק קרנות הסל של תל אביב וחוזרת לראשונה מאז 2019 לבורסה המקומית. בלקרוק רושמת למסחר (ברישום כפול) שלוש קרנות סל קיימות ממשפחת iShares, והמסחר בהן יתחיל מהיום (ה'). בכירי החברה יפתחו את יום המסחר הבוקר בבורסה.

שוק קרנות הסל המקומי נאמד בנכסים מנוהלים בכ-374 מיליארד שקל, כאשר המטרה של גופים כמו בלקרוק הוא להתחרות גם בגופים המקומיים כמו תכלית (מיטב), קסם (הפניקס) ואחרים המנהלים קרנות סל. היא מבקשת להציע קרנות פחות שגרתיות לתחומי השקעות סקטוריאליים.

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הקרנות החדשות הן קרן השבבים (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF) שעוקבת אחר מדד גלובלי של חברות שבבים וציוד נלווה בשווקים מפותחים ומתפתחים. זאת בניגוד למדד הפופולרי המוכר Sox שכולל חברות שבבים אמריקאיות ולא ענקיות שבבים מהעולם. הקרן של בלקרוק מכסה באמצעות המדד את כל שרשרת הערך של הענף, כולל חברות שמובילות בתחום ה-AI.

קרן אחרת היא קרן האנרגיה (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF) עוקבת אחר חברות האנרגיה שבמדד s&p500. ובנוסף מציעה בלקרוק קרן סל שעוקבת אחרי הודו (iShares MSCI India UCITS ETF) המתמקדת במניות של חברות הודיות.

ללא המרת מטבע

מבחינת מיסוי, חשוב שהציבור יעשה את שיעורי הבית שלו. במקרים מסוימים קרנות הסל הישראליות המקומיות מציעות דמי ניהול אפסיים, ולכן לא תמיד כדאי ללכת על הקרנות היוקרתיות. בכל מקרה קרנות הסל של בלקרוק מאוגדות באירלנד ופועלות במסגרת הרגולציה האירופית UCITS, מה שמציע משטר מס מעט יותר נוח. כדאי מאוד להתייעץ עם יועץ השקעות בעת ביצוע ההשקעה, גם בהקשר של המיסוי.

בלקרוק ככל הנראה הפנימה גם שהישראלים פחות אוהבים את אלמנט המרת המטבע, שבו הבנק לא אחת גובה עמלה (מרווח המרה). לכן היא מציעה את הקרנות החדשות שלה כך שייסחרו בשקלים. כתוצאה מכך משקיעים בישראל יוכלו לקנות אותן בחשבון המסחר המקומי שלהם, בלי לפתוח חשבון במטבע חוץ. הן מצטרפות לקרנות של בלקרוק שכבר נסחרות בישראל.

ענת לוין, מנכ"לית בלקרוק ישראל, אמרה עם השקת קרנות הסל החדשות: "אנחנו שמחים להעניק למשקיע הישראלי גישה ישירה לכמה מהמגמות המשמעותיות ביותר בכלכלה העולמית בעידן ה-AI". לדבריה, המגמות האלה כוללות את ענף השבבים, שנמצא בלב מהפכת ה-AI, ואת ענף האנרגיה, שנדרש לעמוד בביקוש הגובר לתשתיות AI. היא הוסיפה גם את השווקים המתפתחים, שמושפעים מהשינויים הגיאופוליטיים ומהשינויים בשרשראות האספקה".