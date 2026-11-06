חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:07

1. שוק המניות

המסחר בת"א יפתח הבוקר על רקע הירידות החדות אתמול בוול סטריט ואי הוודאות הפוליטית שמדאיגה משקיעים רבים. מודי שפריר, האסטרטג הראשי של בנק הפועלים כתב ברשת X: "שחיקה במעמדה של ישראל בארה"ב, לצד תוצאות הבחירות בישראל, הגבירו השבוע את החששות מפני עלייה בפרמיית הסיכון של ישראל. בין הגורמים לכך: הודעתו של טראמפ ביום הבחירות בארה"ב על ביטול הסיוע הביטחוני לישראל, והצהרתו של סגן הנשיא ואנס נגד ישראל בעקבות תבוסת המפלגה בבחירות. לכך הצטרפו תוצאות הבחירות בישראל, שהגבירו את החשש מפני בחירות נוספות.

"ההשפעות ניכרו בשווקים - ירידות חדות בבורסה בתל אביב, בניגוד למגמה בשווקים בעולם, היחלשות השקל מול הדולר, בניגוד למגמה העולמית של היחלשות הדולר בשבוע האחרון. למעשה, מאז פרסום תוצאות הבחירות בישראל, השקל מציג את הביצועים החלשים ביותר בעולם מול הדולר".

רוב המניות הדואליות חוזרות לתל אביב היום עם פערי ארביטרז' שליליים, אבל החלשות השקל מרככת את הירידות - טאואר בפער שלילי של כ-4.2%, פאלו אלטו במינוס 2.8%, נייס ב-2.5%, אלביט , קמטק ונובה בפער של 2%. טבע שתעלה בכ-1.8% תאזן מעט.

אתמול ננעל המסחר בת"א בירידות שערים חדות, שהעמיקו בשעות אחר הצהריים במקביל למגמה השלילית עם פתיחת המסחר בוול סטריט. מדד ת"א 35 רשם צניחה של 3.7%, מדד ת"א 125 נפל בכ-3.4%, ומדד ת"א 90 סיים בירידה של כ-2.2%. מחזור המסחר היה חריג בהיקפו והסתכם בלמעלה מ-19.1 מיליארד שקל, על רקע עדכון המדדים התקופתי בבורסה. הירידות אפיינו את כלל הסקטורים המרכזיים בבורסה.

מדד ת"א ביטחוניות הוביל את המגמה השלילית עם התרסקות של כ-7.1%, ואחריו בלטו לשלילה מדד ת"א ביטוח שאיבוד 5.1%, מדד ת"א טכנולוגיה שצלל ב-4.8%, מדד ת"א צמיחה שנפל בכ-4.3%, מדד ת"א פיננסים שאיבד 4% ומדד ת"א בניה שירד ב-3.9%. גם מדד הבנקים רשם יום קשה ואיבד 2.8% מערכו. אפילו מדד ת"א נדל"ן מניב חו"ל, שהיה נקודת האור היחידה במהלך היום ונסחר בעליות קלות, סיים את המסחר בטריטוריה האדומה עם ירידה של 1.4%.

הבוקר באסיה, הבורסות ביבשת רושמות ירידות חדות. בדרום קוריאה צונח הקוספי ביותר מ-5.2%, וביפן מאבד מדד ניקיי 225 כ-6.3% ונכנס לטריטוריה של שוק דובי, המוגדרת כירידה של לפחות 20% מהשיא האחרון. מדד האנג סנג בהונג קונג יורד ב-1.2%, מדד CSI 300 בסין נחלש ב-1.8%, ובאוסטרליה נרשמת ירידה של 0.9%.

החוזים העתידיים בוול סטריט מאותתים על מגמה מעורבת לקראת פתיחת המסחר היום, וגם על רגיעה. החוזים על נאסד"ק 100 עולים בכ-1%, החוזים על S&P 500 נסחרים כמעט ללא שינוי, ואילו החוזים על דאו ג’ונס יורדים בכ-0.8%.

כ־2.5 טריליון דולר נמחקו אתמול משוויין של החברות במדד נאסד"ק 100, במה שהפך לאחד מימי המסחר הקשים בוול סטריט בשנים האחרונות.

גל המכירות במניות השבבים, שהחל לאחר הבחירות בארה"ב, החריף אתמול כאשר משקיעים מיהרו לצאת ממניות הטכנולוגיה, על רקע החשש שהשליטה של הדמוקרטים בקונגרס תוביל להידוק הפיקוח על תעשיית הבינה המלאכותית.

נאסד"ק ירד ב-5% ונכנס לטריטוריית תיקון. המדד רשם בעשור האחרון 11 תיקונים בשוק (ירידה של 10% לפחות מהשיא האחרון) וחמישה שווקים דוביים (ירידה של 20% לפחות), לפי נתוני Dow Jones Market Data. לפי וול סטריט ג'ורנל, היסטורית, לאחר כניסה לטריטוריה של תיקון, המדד נוטה להתאושש היטב: העלייה הממוצעת שלו ב-12 החודשים שלאחר מכן עומדת על 23%.

מדד S&P 500 צנח ב-4%, הירידה היומית החדה ביותר מאז טלטלת המכסים באפריל 2025. מדד נאסד"ק מאבד 5%, ו-SOX , מדד השבבים צנח ב-10%. מניות קוואלקום וארם נפלו בעקבות תחזיות מאכזבות. אפל זכתה לביקוש נאה בהנפקת אג"ח בהיקף של 7 מיליארד דולר, המצטרפת לגל הנפקות החוב של חברות הטכנולוגיה. טסלה וספייס אקס ירדו ביותר מ-7.5%.

ה-VIX, המכונה "מדד הפחד", זינק אתמול בכ-55% ושיקף עלייה חדה בחשש המשקיעים ובביקוש להגנה מפני ירידות בשוק. מדובר באחת הקפיצות היומיות החריגות במדד בשנים האחרונות, בדומה לזינוקים שנרשמו באוגוסט 2024 (כ-65%) ובדצמבר 2024 (כ-74%).

במקביל, המשקיעים נהרו לנכסים בטוחים: אג"ח ממשלת ארה"ב עלו למרות התייקרות הנפט, מטבעות מקלט התחזקו, והביטקוין צנח ב-5%.

הדמוקרטים השתלטו על הסנאט ועל בית הנבחרים בבחירות האמצע, וצפויים להגביר את הפיקוח על חברות עמק הסיליקון, שעד כה נהנו מחופש פעולה יחסי בשנתיים הראשונות לכהונת הנשיא דונלד טראמפ.

נשיא ארה"ב טראמפ התייחס לירידות החריגות בוול סטריט שהתרחשו אתמול: "שוק המניות חווה את אחד הימים הגרועים ביותר בהיסטוריה בעקבות תוצאות הבחירות. כל כך עצוב לראות את זה". הוא הוסיף וכתב כי "זה לא היה באשמת הרפובליקנים, אלא באשמת הדמוקרטים".

2. שוק האג"ח

תשואות איגרות החוב של ממשלת ארה"ב ל־10 שנים עומדות על 4.82%, אחרי שבמהלך השבוע הן ירדו לשפל של מספר שבועות על רקע תוצאות בחירות האמצע בארה"ב. בסקירה של חברת השירותים הפיננסיים MissionSquare שצוטטה בוול סטריט ג'ורנל נכתב שקונגרס שנשלט על ידי הדמוקרטים מציב בלם משמעותי יותר בפני הרחבה פיסקאלית נוספת, ובכך מפחית סיכון לעלייה בתשואות האג"ח לטווח הארוך.

אתמול, הירידות החדות במניות בוול סטריט הובילו לנהירה לאג"ח ממשלת ארה"ב, שנתפשות כמקלט בטוח בתקופות של טלטלה בשווקים. תשואת האג"ח ל-10 שנים ירדה לרמה של 4.822% - הנמוכה ביותר מאז 9 בספטמבר.

עם זאת, חלק מהאנליסטים מעריכים כי העליות באג"ח משקפות בעיקר תגובה מיידית לירידות במניות, ולא שינוי מהותי בהערכות לגבי הצמיחה הכלכלית או מסלול הריבית.

שמואל קצביאן, אסטרטג ראשי בבנק דיסקונט, התייחס לכך וכתב שקיפאון פוליטי עשוי למנוע חקיקת הרחבה פיסקאלית, אך אינו פותר את הגירעון המבני ואת נטל החוב האמריקאי. "יתר על כן, עימותים על התקציב ועל תקרת החוב ב־2027 עלולים להגביר את האי־ודאות ולתמוך בפרמיית סיכון גבוהה באג"ח הארוכות", הוסיף קצביאן.

3. שוק הסחורות והמטבעות

הדולר המשיך במגמת ההתחזקות שלו ביחס לשקל, ומאז ששער הדולר הגיע לשפל של כ־2.81 שקל בחודש מאי האחרון, הוא עלה ביותר מ־12% וכרגע עומד על 3.2 שקלים לדולר אחד.

החולשה האחרונה בשקל מוסברת בין השאר בחוסר הוודאות הפוליטי בישראל ובהודעת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על ההפסקה הצפויה של הסיוע הביטחוני לישראל.

בשוק הסחורות, מחיר הנפט עולה כעת במעל 1.7% ל-99 דולר לחבית מסוג ברנט.

בנק אוף אמריקה מזהיר כי המשך העלייה במחירי הנפט בשלושת עד ששת החודשים הקרובים עלול להוביל לעלייה משמעותית בתשואות האג"ח ובציפיות הריבית בארה"ב, בבריטניה ובגרמניה. לפי הבנק, קיים קשר מובהק בין התייקרות הנפט לבין עלייה בציפיות האינפלציה, שמובילה לעליית התשואות בשוק האג"ח.

ניתוח נתונים מאז סוף 2008 מראה כי בימים שבהם מחירי הנפט עלו, נרשמה בדרך כלל גם עלייה בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב, בעוד שבימים שבהם מחירי הנפט ירדו או נותרו ללא שינוי, התשואות נטו לרדת. בבנק מציינים כי העימותים באיראן ובאוקראינה כבר פגעו בתפוקת בתי הזיקוק בעולם, וכי מחירי הנפט כוללים כיום פרמיית סיכון משמעותית. לפי הערכות, הפגיעה בבתי הזיקוק ברוסיה ובאיראן הביאה לירידה של כ־20% בתפוקת הזיקוק העולמית .

להערכת האנליסטים, אם מחירי האנרגיה ימשיכו לעלות, הבנקים המרכזיים עלולים להידרש להעלאות ריבית נוספות. עם זאת, הפדרל ריזרב עשוי לגלות סובלנות רבה יותר לאינפלציה שמקורה בהתייקרות האנרגיה, בשל חוסנה היחסי של הכלכלה האמריקאית.

גם שוק הקריפטו ירד בחדות כשהביטקוין נופל בכ-6.2% ל-75,000 דולר.

אילן שטרק, מנכ״ל הוריזון מבית אלטשולר שחם אומר ש ״כאשר מדד הנאסד"ק מאבד קרוב ל-5% ומדד S&P 500 יורד בכ-3.5%, לא מפתיע לראות את הביטקוין והאתריום רושמים ירידות חדות אף יותר, של כ-5% ו-7% בהתאמה".

לדברי שטרק, בשנים האחרונות הביטקוין הפך לחלק משמעותי יותר מתיקי ההשקעות של משקיעים מוסדיים, ולכן הוא מושפע גם משינויים בתיאבון לסיכון בשווקים המסורתיים. בתקופות של לחץ בשווקים, אנו רואים מעבר ממצב של Risk On, שבו משקיעים מוכנים לקחת סיכונים, למצב של Risk Off, שבו הם מצמצמים חשיפה לנכסים תנודתיים ומעדיפים להגדיל נזילות. תהליך זה עלול להעצים את הירידות בשוק הקריפטו, בין היתר בשל רמות המינוף הגבוהות המאפיינות חלק מהמסחר בתחום. "האירועים היום ממחישים שלמרות המאפיינים הייחודיים של הביטקוין, בטווח הקצר הוא עדיין מתנהג במידה רבה כנכס סיכון, ולא בהכרח כמקלט בטוח בתקופות של טלטלה בשווקים״.

4. מאקרו

הארוע המרכזי היום הוא דוח התעסוקה בארה"ב שיתפרסם אחר הצהריים. נתון חשוב לקראת החלטת הריבית הבאה. החוזים העתידיים על הריבית עדיין מצביעים על כך שהמשקיעים מעריכים כי הפדרל ריזרב יעלה את הריבית בהחלטתו האחרונה לשנה, בחודש הבא. עם זאת, ההסתברות להעלאת ריבית ירדה ל-69%, לעומת 83% אתמול, לפי נתוני CME Group.

אתמול, בהתאם להערכות המוקדמות, הבנק המרכזי בבריטניה העלה את רמת הריבית שלו מ-3.75% ל-4%, לראשונה מזה שלוש שנים (אוגוסט 2023). ההחלטה התקבלה ברוב של 8-1, כאשר אחד החברים בוועדה המוניטרית העדיף העלאת ריבית חדה יותר של 50 נקודות בסיס.

נגיד הבנק המרכזי אנדרו ביילי אמר כי "ההעלאה היום לא צריכה להיתפס כראשונה כחלק מסדרה ארוכה ובלתי־נמנעת של העלאות ריבית. אך אם העימות במזרח התיכון לא ייפתר, גם לא נראה שמדובר בהעלאת הריבית האחרונה".

הבנק צופה כי האינפלציה תגיע לשיאה ברמה של 4.9% ברבעון השני של השנה הבאה - רמה שתהיה הגבוהה ביותר מאז ספטמבר 2023 אם תתממש.

נתוני מאקרו שיפורסמו בשבוע הבא כוללים את מדד המחירים לצרכן לאוקטובר בארה"ב, וכן נתוני אבטלה ומכירות בתים קיימים. בבריטניה יתפרסם התמ"ג.

5. תחזית

מניית נייס נחלשה השבוע אחרי פרסום הדוחות ושווי חברת התוכנה מישראל הוא 5.7 מיליארד דולר. בתגובה לדוחות, בג'פריס נשארים נייטרליים ("החזק"), ובבנק הפועלים נשארים חיוביים ("תשואת יתר"- סיכון גבוה) אך מורידים את מחיר היעד ב־4 דולר ל־161 דולר, פרמיה של 61.7%. בג'פריס הפרמיה אפסית, והם מזכירים את הפחתת תחזית הענן ואת הרה־ארגון (שכולל פיטורים של כ־500 עובדים). "השווי הנמוך ומהלכי החיסכון בעלויות היו אמורים לתמוך במניה, אך חוסר עקביות בתוצאות וביטחון נמוך בהאצת רווחי הענן מכבידים", כותבים בג'פריס.

בבנק הפועלים צופים התאוששות הדרגתית ולא האצה מיידית. "נייס ממשיכה להרחיב את פעילות ה-AI ולחתום על עסקאות גדולות, אך הן מגיעות בהדרגה ואינן מפצות עדיין על ההאטה בפעילויות אחרות", הם מציינים.

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