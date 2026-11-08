כמעט 3 טריליון דולר נמחקו, ובוול סטריט מנסים להבין האם זו הזדמנות

1 האירועים שישפיעו על שבוע המסחר

שבוע המסחר החדש בארץ ובעולם ייפתח אחרי קריאת השכמה מהדהדת שקיבלו השווקים מעבר לים, אחרי שהניצחון הדמוקרטי הסוחף בבחירות האמצע בארה"ב העצים את החששות מפני רגולציה שתביא להאטה בתחום ה-AI. זאת, דווקא כאשר אנתרופיק מתחממת על הקווים לקראת הנפקה שתוכננה להיות אחת הגדולות אי פעם.

ביום אחד, יום חמישי האחרון, ה-S&P 500 והנאסד"ק מחקו 2.9 טריליון דולר ו-2.5 טריליון דולר, בהתאמה - ההפסד היומי הגדול ביותר שלהם אי פעם במונחי שווי שוק והירידות החדות ביותר שלהם מאז אפריל 2025. כך, הנאסד"ק השלים ירידה של מעל 10% משיאו האחרון ונסוג לטריטוריית תיקון.

במקביל, המתיחות הגאופוליטית נותרה גבוהה מאוד ועדיין מרחפת מעל השווקים האפשרות של חידוש המלחמה נגד איראן בזמן הקרוב. בישראל, המשקיעים יעקבו אחר ההתפתחויות בגזרה הפוליטית וייבחנו האם ישנו פוטנציאל להקמת ממשלה יציבה.

בגזרת המאקרו, המשקיעים יצפו בעיקר למדד המחירים לצרכן בארה"ב, שיפורסם ביום שלישי. ביום שישי, יפורסם מדד המחירים ליצרן.

עונת הדוחות בארה"ב תיכנס להילוך נמוך יותר השבוע, אך צפויים מספר פרסומים בולטים בתחומי השבבים וה-AI: ביום שני תדווח חברת מחשוב הענן CoreWeave , וביום חמישי ידווחו סיסקו ואפלייד מטריאלס .

גם בישראל יפורסמו מספר דיווחים בולטים: ביום שני, ידווחו נקסט ויז'ן ופרטנר ; ביום שלישי, תדווח הבורסה לני"ע בת"א ; וביום רביעי ידווחו הבנק הבינלאומי , OPC אנרגיה , ICL ובזק .

2 אחרי הצניחה: ריבאונד גדול בת"א וקטן יותר בניו יורק

המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט עם פער ארביטראז' שלילי כולל קל של כ-0.2%. פאלו אלטו וטאואר יבלטו לשלילה עם ירידות של מעל 4%; נייס , אורמת וקמטק יאבדו מעל 2%; ומנגד, טבע , נובה ואנלייט אנרגיה יטפסו בכ-2%.

הבורסה בת"א ראתה תנודתיות רבה בשני ימי המסחר האחרונים: לאחר שביום חמישי צנחה בשיעור חד של כמעט 4%, בהתאם למגמה ביתר השווקים בעולם, ביום שישי נרשם ריבאונד משמעותי, עם עלייה של מעל 3% במדד ת"א 35 - היום הכי חזק שלו מאז מרץ האחרון.

על אף ההתאוששות, השבוע הסתכם בטריטוריה שלילית. מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו שניהם ירידה שבועית של כ-2.9%, בעוד מדד ת"א 90 איבד מערכו כ-3%. את הירידות הובילו מדדי הביטחוניות והטכנולוגיה - שני סקטורים שספגו לחצים גם בעולם בעקבות תוצאות בחירות האמצע בארה"ב - שנחלשו בכ-11.4% ובכ-6.6%, בהתאמה. גם מדד הביטוח נפל ביותר מ-5%. למעט מדד הבנקים, שהצליח לסחוט עלייה של 1.8%, כלל המדדים הענפיים חתמו את השבוע באדום.

יועץ ההשקעות והאנליסט ליאור וידר, שמנהל שירות המידע "מכפיל רווח", התייחס בסוף השבוע שעבר להתאוששות שנרשמה ביום שישי, וכתב כי "המסחר בבורסה המקומית סיפק דוגמה מצוינת לסיבה בגללה אסור לנסות לתזמן את השווקים ברמה היומית. לאחר שרק אתמול כמעט כולם היו בדיכאון וכמעט כל מניות השוק נצבעו באדום בוהק באווירה פסימית במיוחד, כבר היום, ללא כל אירוע דרמטי או חדשות מאקרו משמעותיות, המגמה התהפכה לחלוטין... היום הזה ממחיש שוב עד כמה השוק יכול להיות נתון למצבי 'מאניה דיפרסיה', וכי הישארות בפוזיציה והיצמדות לאסטרטגיה השקעתית מסודרת עדיפות לרוב על פני ניסיון לתפוס תחתית או לברוח בפאניקה".

גם בניו יורק נרשמה התאוששות, אך מתונה בהרבה לעומת זו שנראתה בת"א. לאחר שצנחו ביום חמישי ב-5.5% וב-4.4%, הנאסד"ק וה-S&P 500 התקדמו ביום שישי בכ-1.1% ובכ-0.3%, בהתאמה. בסיכום השבוע, הנאסד"ק צנח בכ-3.4%, ה-S&P 500 איבד מערכו כ-2.7% והדאו ג'ונס נחלש בכ-0.9%.

קרן הסל SOXX , שעוקבת אחר סקטור השבבים, צנחה בשבוע החולף בכ-13% והשלימה ירידה של כ-37% מאז שיאה האחרון ביוני. מניות שבבי הזיכרון הובילו את הירידות: מיקרון , סנדיסק , ווסטרן דיגיטל וסיגייט צללו ארבעתן במעל 20%. מארוול נפלה בכ-28%, בעוד אינטל ו-AMD נסוגו במעל 10%. ענקיות השבבים אנבידיה וברודקום נפלו בכ-9% וכ-10%, בהתאמה.

סטוארט קלארק, מנהל תיקי השקעות ב-Quilter, אמר ל-CNBC כי "קנה המידה של הנפילות בחלק מהשמות הגדולים ביותר בשוק היה מפתיע בגודלו. אך הוא גם מטיל זרקור על סיכון הריכוזיות שנבנה בשוק המניות האמריקאי לאחרונה".

בבנק אוף אמריקה העריכו ביום שישי כי הצניחה החדה שנרשמה ביום חמישי אינה משקפת שינוי מהותי בציפיות של רווחי החברות בתחום ה-AI, אלא שינוי בפרמייה שמוכנים לשלם משקיעים על הרווחים הללו. "גל המכירות האחרון במניות חומרת ה-IT החשופות ל-AI מגיעות ממכפילי שווי נמוכים יותר, לא ציפיות רווחים נמוכות יותר. תחזיות הרווח למניה (EPS) שלנו לשנת הכספים 2028 נותרות ברמת הקונצנזוס או מעליה עבור מרבית החברות בקבוצה הזו", כתבו בבנק.

ב-CNBC ציינו כי אנליסטים רבים תיארו את שוק המניות האמריקאי ככזה שמתומחר לשלמות בחודשים האחרונים, כך שאם גל הירידות אכן נובע מבחינה מחודשת של הפרמייה שהמשקיעים מוכנים לשלם, הדבר עשוי להעיד על כך שהירידות היו יותר בגדר שחרור לחץ לטווח הקצר מאשר ירידה לתחתית. האנליסט הוותיק והאופטימי אד ירדני מעריך כי סביר יותר שזהו המקרה (ראו הרחבה תחת סעיף 5).

3 השקל הפך לאחד המטבעות החלשים בעולם מול הדולר

על רקע הירידות החדות בוול סטריט וההתפתחויות בזירה הפוליטית, השקל נחלש מול הדולר בשבוע החולף בכ-1.6%, כך ששער הדולר-שקל הרציף ננעל ברמה של 3.18 שקלים. במקביל, מדד הדולר (DXY), אשר אומד את כוחו בעולם, התחזק בכ-0.4% לרמה של 102.3 נקודות, על רקע המספרים החזקים משוק העבודה האמריקאי והנסיגה לעבר נכסי "מקלט בטוח".

מודי שפריר, אסטרטג השווקים הראשי של בנק הפועלים, ציין בסקירתו השבועית כי "שחיקת מעמדה של ישראל בארה"ב (הודעת טראמפ ביום הבחירות על ביטול הסיוע הביטחוני לישראל, והתבטאות סגן הנשיא ואנס נגד ישראל לאחר הכישלון בבחירות האמצע), בשילוב עם תוצאות הבחירות [בישראל, ר"מ], שהגבירו את החשש מבחירות נוספות, הובילו השבוע לעלייה נוספת בפרמיית הסיכון של ישראל". שפריר ציין כי הדבר בא לידי ביטוי בעיקר בירידות מדדי המניות המקומיים, בעליית תלילות העקומים, בהמשך התרחבות ה-Basis (התייקרות המרת השקלים לדולרים בשוק העולמי), בהיחלשות השקל ועוד. "למעשה, מאז פרסום תוצאות הבחירות בישראל, שער השקל בולט בביצועים החלשים ביותר בעולם כנגד הדולר", כתב שפריר.

לדברי שפריר, "ההשלכות הכלכליות של ביטול הסיוע הביטחוני של ארה"ב אינן דרמטיות, מכיוון שהיקף הסיוע היה נמוך מ-1% מהתוצר של ישראל, ועל רקע ההייטק המשגשג והצריכה הפרטית החזקה - היקף ההכנסות ממסים בישראל גבוה ויכול לפצות על כך. עם זאת, הבעיה העיקרית איתה תצטרך להתמודד הממשלה העתידית הינה שחיקת מעמדה של ישראל בעולם ובארה"ב ובפרט, בשנים האחרונות, והחשש כי ללא שינוי במדיניות הממשל העתידית - סנקציות משמעותיות אכן ייכנסו לפועל. מאידך, אסור לשכוח שעדיין קיימת האופציה להרחבת הסכמי אברהם עם סעודיה (סעודיה הבהירה כי הנושא תלוי גם במבנה הקואליציה העתידית), מהלך שיחזק משמעותית את הכלכלה המקומית ואת שער השקל, ויכול אף לשנות או למתן את תדמיתה של ישראל בעולם".

יוסי מנשה, מייסד ומנכ"ל משותף אלטשולר שחם פיננשייל סרביסס, התייחס גם הוא לשער הדולר-שקל וציין כי "התנודתיות בטכנולוגיה עשויה להשפיע על השקל דרך שווי תיקי ההשקעות הזרים ושינויים בגידורי המטבע של גופים ישראליים, אך אינה מסבירה לבדה את התנועה. חולשת השקל גם מצמצמת את מרחב הפעולה של בנק ישראל, משום שפיחות נוסף עלול לייקר מוצרים מיובאים, ולכן האפשרות להפחתת ריבית נוספת רגישה במיוחד להתייצבות המטבע ולפרמיית הסיכון".

מחירי הנפט רשמו ירידות שבועיות חדות, אחרי שסגן נשיא ארה"ב ג'יי. די. ואנס ציין את המלחמה נגד איראן כסיבה מרכזית להפסד בבחירות, וגם על רקע אופטימיות מסוימת להתקדמות במגעים לעסקה. נפט מסוג ברנט ירד במעל 16% וננעל במחיר של כ-98 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) ירד בקרוב ל-13% וננעל במחיר של כ-90 דולר לחבית.

למרות האופטימיות בשוק, בוב מקנאלי, מייסד ונשיא חברת המחקר Rapidan Energy Group, העריך בשיחה עם CNBC שהסיכוי לחידוש המלחמה עומד על 80%. "הנשיא דונלד טראמפ נחוש, כחלק ממורשתו וכמעט בכל מחיר, למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני ולגרום לה לוותר על היכולות הגרעיניות שלה", אמר מקנאלי. "המשטר האיראני, מנגד, אינו מוכן לעשות זאת. וכל עוד השוני הבסיסי הזה בעמדות מונע מרחב להסכם, דינמיקת ההסלמה תישאר במקומה". מקנאלי מעריך שמחירי הנפט יכולים לשוב מעל לרמת ה-100 דולר לחבית.

עוד בשוק הסחורות, הזהב חתם את השבוע החולף בעלייה של כ-4.5% לרמה של 4,075 דולר לאונקיה - העלייה השבועית החדה ביותר של המתכת היקרה מאז אוגוסט.

המגמה החיובית הגיעה על רקע התנודתיות בכוחו של הדולר בעולם בהמשך לבחירות האמצע ונסיגה של משקיעים לעבר נכסים בטוחים יותר. אך זו נבלמה ביום שישי, אז הזהב ירד בקרוב ל-1%, אחרי שדוח התעסוקה החזק בארה"ב העלה את הציפיות להעלאת ריבית נוספת בדצמבר וחיזק את הדולר. נזכיר כי כנכס שאינו נושא ריבית, הזהב הופך לפחות אטרקטיבי בסביבה של ריבית גבוהה, וכן כי דולר חזק יותר הופך את הזהב ליקר יותר עבור קונים זרים.

בשוק הקריפטו, הביטקוין צלל מאז יום חמישי במעל 5% יחד עם יתר נכסי הסיכון, ונסחר לפי שעה סביב 76 אלף דולר למטבע.

פול מרינו, סמנכ"ל ההכנסות של Themes ETFs, ציין בסקירתו השבועית כי התנהגות הביטקוין מלמדת שהוא נסחר כיום במידה רבה כנכס סיכון הרגיש לנזילות, לריבית ולתיאבון המשקיעים, ולא כמשאל עם עצמאי על התוצאה הפוליטית. מרינו העריך כי ההשפעה המתמשכת יותר של הבחירות עשויה להיות רגולטורית. לדבריו, שינוי יחסי הכוחות בקונגרס עלול להשפיע על קצב ההתקדמות של חקיקת הקריפטו ועל יכולת המחוקקים להגיע להסכמות לגבי כללים ברורים לשוק. לכן, הוא סבור כי המשקיעים ימשיכו לעקוב לא רק אחר המפלגות אלא גם אחר תשואות האג"ח, מחירי האנרגיה והמצב בשוק המניות.

4 לקראת נתוני האינפלציה: גל של התבטאויות ניציות מבכירי הפד

דוח התעסוקה של המשק האמריקאי לחודש אוקטובר הציג תוספת של 165 אלף משרות - הרבה מעל לקונצנזוס האנליסטים, שעמד על 59 אלף משרות. גם שיעור האבטלה ירד קלות ל-4.1%, לעומת צפי שהוא יישאר יציב על רמה של 4.2%. במקביל, הדוחות של אוגוסט וספטמבר תוקנו כלפי מעלה בסך מצטבר של 84 אלף משרות.

בעוד שמדובר במספרים חיוביים שמעידים על שוק עבודה יציב, הם גם משאירים לפד יותר מקום להתמקד במיתון האינפלציה, שנמצאת מעל ליעד ה-2% של הבנק המרכזי יותר מחמש שנים וחצי.

בנוסף להתפתחות זו, לפחות ארבעה בכירים בפד סיפקו בסוף השבוע התבטאויות ניציות והעריכו כי יש צורך בהעלאות ריבית נוספות, ביניהם נשיאות הפד בקליבלנד ובסן פרנסיסקו בת' האמאק ומארי דאלי, נשיא הפד בניו יורק ג'ון וויליאמס ונשיא הפד בריצ'מונד תומס ברקין.

האמאק ציינה בכנס בציריך כי היא "צופה שהמדיניות המוניטרית תצטרך לזוז לעמדה מרסנת כדי להביא את האינפלציה בחזרה ל-2% בזמן מספק", וכי היא תומכת בהעלאה הדרגתית של רמת הריבית. דאלי אמרה בראיון ל-CNBC כי "הציפייה שלי היא שאנחנו נצטרך להדק את המדיניות עוד יותר. כמה ומתי בדיוק אלו שאלות פתוחות עדיין, כי אנחנו צריכים לעבד את כל המשתנים שנכנסים". וויליאמס וברקין אמרו שניהם באירועים שונים כי האינפלציה "גבוהה מדי". "ההשלכות של זה על המדיניות הן די ברורות", אמר ברקין. לאור הדברים, ההסתברות שמתמחרים השווקים להעלאת ריבית בדצמבר טיפסה מ-70% לפני כשבוע ל-76%.

בגזרת האינפלציה, בבלומברג מדווחים כי מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר צפוי להציג האטה מסוימת בקצב עליית המחירים לעומת החודש שעבר ולטפס ב-0.3%. מדד הליבה, שמנכה את מחירי האנרגיה והמזון התנודתיים, צפוי להציג עלייה של 0.2%. שיעורי האינפלציה השנתיים לא יפורסמו, מכיוון שבתקופה המקבילה בשנה שעברה השבתת הממשל מנעה את פרסום הנתונים.

מדד המחירים ליצרן, שאומד את לחצי המחירים ברמה הסיטונאית, צפוי להאיץ ל-6.6% - וכך להיוותר בשיא של קרוב לארבע שנים.

בעוד שהעלאת ריבית בדצמבר לא מתומחרת במלואה בשווקים, בקרב הכלכלנים ישנה הסכמה רחבה למדי שהריבית צפויה לעלות ברבע אחוז, ואם נתוני האינפלציה שיפורסמו השבוע לא יצביעו על מגמת התקררות סביר שהציפיות להעלאת ריבית יטפסו.

כריסטופר הודג', כלכלן ארה"ב ראשי בבנק ההשקעות Natixis, כתב בהודעה ללקוחות בשבוע שעבר כי "כאשר האינפלציה דביקה מעל ליעד ושוק העבודה יציב, אנחנו חושבים שיהיה צורך בהעלאת ריבית נוספת בדצמבר". הוא ציין כי על אף שנתוני אינפלציה שיתיישבו עם הצפי יהיו "מעודדים", הוא לא צופה שזה יימנע מהפד לוותר על העלאה.

5 האם הצניחה בוול סטריט היא הזדמנות קנייה?

אנליסטים בולטים בוול סטריט מזהים הזדמנות במפולת שפקדה את השווקים בשבוע שעבר, וממליצים למשקיעים לקנות מניות בהנחה. מייק ווילסון, אסטרטג שווקים ראשי במורגן סטנלי, אמר לבלומברג כי לדעתו "זו הנקודה בה צריך להוסיף סיכון בטווח של בין שבועיים לשלושת השבועות הקרובים".

גם האנליסט הוותיק אד ירדני נקט בגישה דומה. "אני רואה בזה כתיקון. צפיתי שיהיו הזדמנויות קנייה אחרי בחירות האמצע, ואני חושב שאנחנו מתחילים לראות כמה הזדמנויות די טובות", הוא אמר בראיון לבלומברג. "הייתה לנו לאחרונה בועת AI ואני חושב שהאוויר מתחיל לצאת מהבועה הזאת. פיצוץ שלה הוא דבר שיהיו לו השלכות שליליות משמעותיות על הכלכלה, ואני לא רואה את זה קורה", הוא הוסיף.

ווילסון צופה שה-S&P 500 יסיים את השנה ברמה של 8,000 נקודות, בעוד ירדני נקב ברמה של 7,900 נקודות.

מי שהציעה לנקוט ביותר זהירות בטווח המיידי היא קייטי סטוקטון, מייסדת חברת המחקר העצמאית Fairlead Strategies. בראיון עם CNBC, היא ציינה כי ההבדל בין גל המכירות הזה לסיבובים קודמים של ירידות חדות (כמו זה שנראה בעקבות טלטלת המכסים של טראמפ), הוא איתותים של סכנה משוק האשראי. לדבריה, אחד המדדים של מרווחי אשראי אחריהם עוקבת החברה שלה פרץ מעבר לתקרה טכנית שלו, מה שמעיד על עלייה בסיכון המערכתי.

המלצתה העיקרית למשקיעים: "אל תמכרו בחולשה, מכרו בעליות" - כלומר, למכור את הריבאונד במניות ששברו מתחת לרמות תמיכה משמעותיות שלהן. מבחינה טכנית, "רבות ממניות ה-AI נראות שבורות", היא ציינה.

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