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דרמה ב-ynet: העורך הראשי גידו רן פורש לאחר 4 שנים בתפקיד

גידו רן, מבכירי מערכת החדשות של קבוצת ידיעות אחרונות ומי שעבד באתר כ-20 שנה, ביקש לסיים את תפקידו, וטרם הוחלט מי יחליף אותו

נבו טרבלסי 12:05
בית ידיעות אחרונות בראשון לציון / צילום: כדיה לוי
בית ידיעות אחרונות בראשון לציון / צילום: כדיה לוי

טלטלה נוספת בקבוצת ידיעות אחרונות: גידו רן, העורך הראשי של ynet, הודיע בימים האחרונים על רצונו לסיים את תפקידו. רן, מכהן בתפקיד העורך הראשי ב-ynet בארבע השנים האחרונות, אז החליף את דרור עמיר שעבר לתפקיד אחר בקבוצה. לפי שעה לא ברור מי יחליף אותו בתפקיד.

רן מועסק באתר מבית ידיעות אחרונות ב-20 השנים האחרונות, ואף היה חלק מניהול מערכת החדשות של הקבוצה בכל השנים האלו. הוא החל את דרכו באתר בשנת 2005 כעורך במדור הספורט, ולאורך השנים מילא שורה של תפקידים במערכת - בהם ראש דסק, ראש מערכת חדשות, סגן העורך הראשי ועד לבסוף כעורך הראשי.

בעבר פורסם כי במסגרת איחוד המערכות בקבוצת ידיעות אחרונות שביצעו בשנים האחרונות (מי שהוביל את המהלך היה אבי משולם כאשר היה עורך העל של הקבוצה דאז), הוחלט כי גידו רן יהיה עורך החדשות בקבוצת ידיעות כולה.

בשנתיים האחרונות נרשמו בקבוצת ידיעות אחרונות מספר שינויים מרכזים, בהם מי שמוביל כעת את כלל הקבוצה הוא אלעד טנא. בתפקידיו הקודמים היה טנא העורך הראשי של מקור ראשון ואף ממקימי אתר ynet, וכעת כאמור הוא בתפקיד עורך העל של ידיעות אחרונות ו-ynet. עוד פורסם בחודשים האחרונים כי אפרת זמר, עורכת מוסף 7 ימים ביקשה לסיים את תפקידה בחודש שעבר, ובמקומה נכנס לתפקיד אורי גליקמן, מי שערך בעשור האחרון את מוספי "דיוקן" ו"מוצש" של מקור ראשון.

לא נמסרה תגובה מידיעות אחרונות או מגידו רן.