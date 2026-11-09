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נדל"ן ותשתיות תדהר ושופרסל יקימו מגדל בן 30 קומות בשכונת תלפיות בירושלים
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שופרסל

תדהר ושופרסל יקימו מגדל בן 30 קומות בשכונת תלפיות בירושלים

עורבני חברה להשקעות, חברה-בת בבעלות מלאה של שופרסל, חתמה עם תדהר על הסכם קומבינציה בשכונת תלפיות בירושלים, להקמת מגדל בן 30 קומות ומבנה לשימושים מעורבים בן 9 קומות • לפי שופרסל, המבנה יכלול 240 דירות ו-12 אלף מ"ר שטחי השכרה, והיא צפויה לגרוף מהעסקה רווח של 50 מיליון שקל לפני מס

אריק מירובסקי 17:10
פרויקט תלפיות של תדהר ושופרסל / הדמיה: SYL ,סטודיו יגאל לוי
פרויקט תלפיות של תדהר ושופרסל / הדמיה: SYL ,סטודיו יגאל לוי

עורבני חברה להשקעות, חברה-בת בבעלות מלאה של שופרסל , חתמה עם תדהר ייזום והשקעות נדל"ן על הסכם קומבינציה בקרקע בשטח כ-5.61 דונם בשכונת תלפיות בירושלים, להקמת מגדל בן 30 קומות ומבנה לשימושים מעורבים בן 9 קומות. לפי שופרסל, המבנה צפוי לכלול 240 דירות ו-12 אלף מ"ר שטחי השכרה, והיא צפויה לגרוף מהעסקה רווח של 50 מיליון שקל לפני מס.

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המגרש המדובר נמצא בפינת הרחובות פייר קניג ופועלי צדק, ורובו משמש כיום כחניון לכלי רכב. במגרש קיים גם מבנה מסחרי ישן. בסוף 2024 קידמה חברת עורבני, שהיא כאמור חברת-בת של שופרסל, תוכנית להריסת המבנה המסחרי ולהקמה במקומו מבנה מגורים בן 30 קומות ומבנה לשימושים מעורבים של תשע קומות.

על-פי התוכנית, ניתן יהיה להקים במקום 184 יחידות דיור רגילות ועוד 80 דירות להשכרה, אך בהודעתה לבורסה מסרה שופרסל כי הפרויקט צפוי לכלול כ-240 דירות, מהן כ-56 להשכרה, מה שמראה שהיא צמצמה את מספר הדירות המיועדות להשכרה.

עוד כולל הפרויקט כ-12 אלף מ"ר למסחר ותעסוקה. על-פי הסכם הקומבינציה שנחתמו בין עורבני לבין תדהר, חלקה המינימלי של חברת-הבת בפרויקט נקבע ל-38% במגורים, 41% במסחר ו-35% בתעסוקה, ולפי זה מעריכה שופרסל כי היא צפויה להפיק רווח לפני מס של כ-50 מיליון שקל.

ואולם בהסכם ישנו סעיף שקובע כי לתדהר יש זכות ביטול אם הרווחיות תפחת מהרף שנקבע בו, ואם עורבני תסרב להפחית את חלקה בפרויקט.