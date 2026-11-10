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קניות

אפקט שופינג IL: הקניות באונליין זינקו, החנויות הפיזיות שילמו את המחיר

גלובס מציג מדד הבוחן את היקף הקניות בכרטיסי אשראי בישראל • מנתוני הפניקס גמא עולה כי הגידול המשמעותי ביותר נרשם בענפי הקוסמטיקה, מחשבים ותיירות

גלית חתן 13:17
קניות באינטרנט / אילוסטרציה: Shutterstock
קניות באינטרנט / אילוסטרציה: Shutterstock

יום חמישי האחרון היה יום הקניות החזק ביותר בשבוע בענפי הקמעונאות הבולטים, הודות למבצעי שופינג IL של גוגל, שהתקיימו ברביעי ובחמישי - וזו לא ההשפעה היחידה שלהם. מנתוני מדד הפניקס גמא, הבוחן את פעילות כרטיסי האשראי והתנהגות הצרכנים, עולה גם כי מחזור הרכישות באונליין זינק בכל הענפים, ואילו הרכישות בחנויות הפיזיות ירדו.

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עד כמה השפיעו מבצעי הפתיחה של חודש נובמבר? תשובה טובה לכך ניתן למצוא בענף הקוסמטיקה, שם מחזור הקניות עלה השבוע ב-20%, כאשר באונליין לבדו זינק המחזור ב-106%. גובה עסקה ממוצעת באונליין עמד על כ־345 שקל, כמעט פי שלושה מהחנויות הפיזיות (כ־118 שקל).

הגידול המשמעותי ביותר השבוע נרשם בענף המחשבים והסלולר, שמחזור הרכישות בו עלה ב-20% לעומת השבוע הקודם, הודות לעלייה מאסיבית במספר העסקאות.

עלייה משמעותית נרשמה גם בענף התיירות (14%), אך כאן היא מיוחסת ברובה לגובה הקנייה. לפי הפניקס גמא, ניתן להניח שמכיוון שהמתיחות הביטחונית נרגעה באופן יחסי, רבים ניצלו את המבצעים וההנחות כדי לרכוש חופשות להמשך השנה.

לעומת זאת, ענף האופנה וההנעלה רשם ירידה של 5%, ככל הנראה משום שהישראלים ממתינים למבצעים האגרסיביים יותר בהמשך החודש. נציין כי מחזור הקניות של הענף באונליין קפץ ב־37% לעומת השבוע הקודם (הגידול המשמעותי ביותר היה בתת־ענף ההנעלה: 82%), אך בחנויות הפיזיות ובקניונים ירד המחזור ב־13%.

לדברי נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא, "שופינג IL הוכיח שהקרב על הצרכן עבר לאונליין. בסך־הכול הציבור נהג בזהירות: ניצל את המבצעים בקוסמטיקה, במחשבים ובאופנה, ושמר את הרכישות הגדולות למבצעים העמוקים של סוף החודש".