1 לא רק קייטי פרי: כמה עלתה החופשה של עובדי WIZ בתאילנד?

בשבוע שעבר הטיסה חברת אבטחת המידע WIZ את עובדיה הישראלים לריזורט באזור קאו לק שבדרום תאילנד לחמישה ימים, כדי לחגוג את אקזיט המכירה לגוגל, שהסתכמה ב-32 מיליארד דולר. מאות העובדים שוכנו בריזורט של רשת מריוט "ביץ' ריזורט אנד ספא", הכולל כ-280 חדרים, ולפי הערכות, עלות הנופש הגיעה עד לסכום של 20 מיליון שקל.

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במקום נבנו מתחמי ספורט ונופש ייעודיים לעובדים - כולל במת הופעות, גשרים, סניף מלאכותי של סבן אילבן במיתוג של וויז, ריהוט בריכה ממותג, ומתקני ספורט ימי באגם סמוך. השיא היה במסיבה שבה הופיעה הזמרת האמריקנית קייטי פרי. עלות ההופעה, כולל ההפקה, עומדת לפי דיווחים בעולם על 1.5-3 מיליון דולר.

פרי חטפה לא מעט ביקורת ברשתות החברתיות, בין אם על כך שהופיעה עבור חברה ישראלית שמייסדיה קשורים ליחידה 8200, ובין אם על עצם ההופעה הפרטית. הזמרת לא הגיבה על כך, אולם העלתה לאינסטגרם ולפייסבוק "קרוסלה" של 6 תמונות עם השמלה שבה הופיעה באירוע. התמונות זכו לעשרות אלפי לייקים, וכמות עצומה של שיתופים ותגובות - הן של ישראלים שמודים לה על ההופעה, והן של פרו פלסטינים המגנים אותה.

עסקת הרכישה של וויז בידי גוגל נסגרה כבר בחודש מרץ האחרון, אך הפקת האירוע נמשכה כחצי שנה. כזכור, גם בימים שלאחר אישור העסקה חגגו עובדי וויז בלאס וגאס - כאשר מאות עובדים ישראלים הוצאו מהארץ דרך מדינות סמוכות, בזמן מבצע "שאגת הארי". גם אז כללה ההפקה קונספט עיצובי - המבוסס על חברת תעופה דמיונית בשם WizAir - והעובדים זכו להופעה של הראפר האמריקאי פיטבול.

ותיקי וויז זוכרים וודאי את החופשה שערכה החברה לעובדיה ב-2021, שנה בלבד לאחר הקמתה - אז הוטסו כ-80 עובדים לאי מאוריציוס, שהשתתפו בתחרות בהשראת הסדרה "הישרדות", שהנחה גיא זוארץ (שהוטס אף הוא).

למעשה, וויז נוהגת לערוך אירועי מוזיקה ראוותנים מדי שנה - בשנים האחרונות הופיעו בפני עובדיה בישראל אמנים כמו עברי לידר, נינט טייב, רן דנקר, שירי מימון, שרית חדד ועדן בן זקן - תחת אירועים שהוקדשו ללהקת אבבא ולסרטי דיסני.

2 הון סיכון ופודקאסטים

קרן הון הסיכון F2, המנהלת נכסים בהיקף של יותר מ-550 מיליון דולר, בנתה במשרדיה שבמגדלי חג'ג' בתל אביב סטודיו פודקאסטים מקצועי בהשקעה של מאות אלפי שקלים. המטרה: להרחיב את הפעילות גם לעולמות התוכן, ולחשוף את הקרן לקהלים חדשים וצעירים. הסטודיו יעמוד לרשות חברות הפורטפוליו של הקרן, לצד שיתוף פעולה עם פודקאסטים מובילים בתעשייה - בהם "צרות בהייטק", "פופקורן" ופודקאסט חדש של היזם תום ליבנה.

סטודיו הפודקאסטים במשרדי קרן הון הסיכון F2 / צילום: תמיר רוגובסקי

3 בוררות עסקית

לשכת רואי החשבון תגבש נבחרות של בוררים בעלי מומחיות בענפים שונים במשק, במטרה לקצר בצורה משמעותית סכסוכים עסקיים - כך הכריז נשיא הלשכה, רו"ח חן שרייבר, בכנס הבוררות העסקית, שנערך בשבוע שעבר.

בכנס, שבו לקחו חלק בכירי עולם העסקים, המשפט וראיית החשבון, דיברה גם שרת המשפטים לשעבר, איילת שקד, שקראה להרחיב את השימוש בבוררות עסקית בהובלת מומחים פיננסיים.

שרייבר עם שרת המשפטים לשעבר איילת שקד, ונשיא המוסד הישראלי לבוררות עו''ד ד''ר מנשה כהן / צילום: גיא קרן

לדבריה, "במרוצת השנים, כל החברה הישראלית עברה תהליך של משפטיזציה, גם במגזר הציבורי וגם במגזר הפרטי. תמיד חושבים שבכל מקום צריך עורך דין או שופט, אבל זה לא המצב בכלל. במחלוקות עסקיות בעלות אופי פיננסי אין מניעה שרואה חשבון יוביל את הליך הבוררות, תוך הסתייעות בייעוץ משפטי לפי הצורך".

4 מינויים חדשים

חברת אגירת האנרגיה AGEERA מבצעת שני מינויים: פרופ' טדי לזבניק ישמש כסמנכ"ל בינה מלאכותית יישומית, ומיכל וייס נבון תכהן כסמנכ"לית פיתוח תאגידי ואסטרטגי.

פרופ' טדי לזבניק / צילום: יח''צ

גיל גורביץ' מונה לסמנכ"ל השיווק ושל חברת הנדל"ן ICR (ישראל קנדה ראם מגורים). קודם לכן כיהן כסמנכ"ל השיווק וחוויית הלקוח באקרו נדל"ן, וכסמנכ"ל השיווק והמכירות באזורים.