שבוע האופנה נפתח. מיהם אנשי העסקים הבכירים שהגיעו?

1 שבוע האופנה יצא לדרך

שבוע האופנה ישראל קנדה לשנת 2026 נפתח בתל אביב, בהשקעה של כ-3 מיליון שקל שביצעו בעלי קבוצת הנדל"ן, אסי טוכמאייר וברק רוזן.

ערב הגאלה התקיים במתחם קרמניצקי של החברה בהנחיית מוטי רייפ ואמקה, רובוטית דמויית אדם שהגיעה ממדעטק חיפה. האירוע החל עם המופע האיקוני של להקת בת-שבע "אחד מי יודע", מתוך אנאפאזה של אוהד נהרין, ולאחר מכן התקיימה תצוגת אופנה בהשתתפות 15 מעצבים ומעצבות.

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בין האורחים היו רמי לוי, יוסי כהן ראש המוסד לשעבר, אבישי אברהמי מנכ"ל WIX, ישי דוידי מייסד קרן פימי, קרן כהן חזון מנכ"לית ובעלת תורפז תעשיות, עמוס לוזון, יוסי אברהמי, צחי ארבוב ועוד.

יולי שגיא, בתו של טדי שגיא, בתצוגה של תאי ביטון / צילום: אור גפן

יוסי כהן ורונית יודקביץ' / צילום: שוקה כהן

במקביל התקיימה התצוגה של בית הספר הגבוה לאופנה שנקר, שכללה 60 דגמים וחולקה לשבעה פרקים, בהתאם לתהליכי היצירה הנלמדים במחלקה. תצוגה מסקרנת נוספת הייתה זו של המעצבת שחר אבנט, שיצאה במהלך משותף עם רשת הדיור המוגן משען: חמש מדיירות הרשת, בנות 74 עד 93, עלו לראשונה בחייהן על המסלול.

עמרי כהן, מוטי רייפ ושחר אבנט / צילום: אור גפן

שירה וישי דוידי בערב הגאלה של שבוע האופנה ישראל קנדה תל-אביב 2026 / צילום: רפי דלויה

ידין ענתבי / צילום: רפי דלויה

גבי רוטר, אורית אפרתי ואילן בז'ה / צילום: שוקה כהן

2 בינה מלאכותית

באוניברסיטת תל אביב הוצב הפסל i am Ai שנוצר ועוצב על ידי חברת הקריאייטיב No, No, No, No, No, Yes של גדעון עמיחי, לרגל ועידת הבינה המלאכותית שנערכה במקום. הרעיון מאחורי הפסל הוא שה-AI לא יכול להיות שלם בלי האדם, ולדברי עמיחי "האדם לא צופה בפסל מהצד, אלא הופך לחלק בלתי נפרד מהיצירה, הוא זה שמשלים אותה ומעניק לה משמעות.

הפסל i am Ai של חברת הקריאייטיב No, No, No, No, No, Yes של גדעון עמיחי / צילום: רונן טופלברג

"מבחינתנו, זו גם אמירה רחבה יותר על העידן שבו אנו חיים: הטכנולוגיה יכולה להתפתח בקצב מסחרר, אך האדם הוא זה שצריך להוביל אותה, לכוון אותה ולהחליט מה נעשה בה. i am Ai הוא לא רק השם של הפסל החדש שלנו באוניברסיטת תל אביב, אלא הצהרה על מקומו של האדם בעידן הבינה המלאכותית".

3 מינויים חדשים

פרופ' אריאל פורת, נשיא אוניברסיטת תל אביב, נבחר לכהן כיו"ר ועד ראשי אוניברסיטאות המחקר בישראל. פרופ' מונא מארון, רקטור אוניברסיטת חיפה, נבחרה ליו"ר פורום הרקטורים.

פרופ' אריאל פורת, נשיא אוניברסיטת תל אביב / צילום: דוברות אונ' ת''א

דנה רצקובסקי מונתה לסמנכ"לית שיווק ומכירות בחברת התחבורה GoTo. קודם לכן שימשה כמנהלת אגף השיווק בתדיראן מוצרי צריכה.

ד"ר רן שוייד, 53, מונה לסגן מנהלת המרכז הרפואי שהם בפרדס חנה, בית החולים הגריאטרי-שיקומי הממשלתי הגדול בארץ. בתפקידו הקודם שימש כגריאטר אחראי במלר"ד בביה"ח איכילוב.