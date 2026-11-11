צעד חדש במערכת הבנקאית: דיסקונט יאפשר מסחר ישיר בקריפטו

בנק דיסקונט הודיע היום (ד') כי החל מ־26 בנובמבר יאפשר ללקוחותיו לסחור במטבעות הדיגיטליים ביטקוין ואת'ריום ישירות באמצעות אפליקציית הבנק. השירות החדש יאפשר ללקוחות לרכוש, להחזיק ולמכור מטבעות דיגיטליים לצד יתר השקעותיהם, בהן מניות ואיגרות חוב, ללא צורך בפתיחת חשבון בבורסת קריפטו חיצונית או בניהול ארנק דיגיטלי עצמאי.

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מדובר בצעד משמעותי בכניסת המערכת הבנקאית המסורתית בישראל לשוק המטבעות הדיגיטליים, שהתנהל עד כה בעיקר באמצעות בורסות קריפטו וחברות המתמחות בתחום. אחד הקשיים שעמם התמודדו משקיעים ישראלים בשנים האחרונות היה בהעברת כספים מפעילות בקריפטו אל חשבונות הבנק, על רקע דרישות הבנקים לבירור מקור הכספים ועמידה בכללי איסור הלבנת הון. השירות החדש של דיסקונט נועד לאפשר את ביצוע הפעילות בתוך המערכת הבנקאית עצמה, כך שגם התמורה ממכירת המטבעות תועבר ישירות לחשבון הלקוח.

במסגרת השירות יוכלו הלקוחות לקזז רווחי והפסדי הון מפעילות הקריפטו מול יתר תיק ההשקעות לצורך ניכוי מס במקור. מדובר ביתרון אפשרי לעומת פעילות באמצעות פלטפורמות חיצוניות, שבהן הטיפול בהיבטי המיסוי עשוי לדרוש מהמשקיע התנהלות עצמאית מול רשות המסים. הבנק יציע פטור מדמי ניהול חשבון למשך חצי שנה ועמלות מסחר שלדבריו יהיו נמוכות, אך בהודעתו לא פירט את שיעור העמלות.

המטבעות הדיגיטליים יישמרו בארנקי הבנק באמצעות תשתית של חברת הפינטק Fireblocks , המתמחה באחסון, בהעברה ובניהול נכסים דיגיטליים עבור מוסדות פיננסיים. השירות יהיה זמין ללקוחות פרטיים מגיל 18 ומעלה, שחשבונם מצורף לפעילות בניירות ערך, בכפוף לתנאי הבנק.

דיסקונט אינו הבנק הראשון בישראל שהכריז על כוונה לאפשר מסחר במטבעות דיגיטליים. כבר במרץ 2022 הודיע בנק לאומי על תוכנית להציע מסחר בביטקוין ובאת'ריום באמצעות Pepper Invest, בשיתוף חברת Paxos, אולם המהלך לא הבשיל להשקה רחבה. באוגוסט האחרון הודיע לאומי על שיתוף פעולה נוסף, הפעם עם Galaxy Digital, שבמסגרתו יאפשר מסחר בביטקוין, את'ריום וסולנה באמצעות אפליקציית לאומי טרייד. השירות של לאומי צפוי להתחיל לפעול רק בתחילת 2027, כך שאם דיסקונט יעמוד בלוח הזמנים שהציג, הוא צפוי להקדים אותו בהשקת השירות בפועל.

אבי לוי, מנכ"ל קבוצת דיסקונט, מסר כי "לראשונה במערכת הבנקאית, בנק דיסקונט יאפשר מסחר במטבעות דיגיטליים ישירות מחשבון הבנק באופן פשוט ומאובטח, ללא צורך בארנקים דיגיטליים ייעודיים מורכבים". לדבריו, מדובר בשלב ראשון בבניית תשתית טכנולוגית לפיתוח פעילות הבנק בתחום המטבעות הדיגיטליים .

לצד הנוחות שמציע השירות, המסחר בקריפטו נותר כרוך בסיכונים משמעותיים, לרבות תנודתיות יחסית חריפה במחירים. גם בדיסקונט מדגישים כי פעילות בתחום כרוכה ברמת סיכון גבוהה.