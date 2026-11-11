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משפט הברחה בשווי 200 מיליון ש': מעצרים נוספים בפרשת הברחת הסיגריות
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הברחה בשווי 200 מיליון שקל: מעצרים נוספים בפרשת הברחת הענק של הסיגריות

במבצע מיוחד נעצרו חשודים נוספים בפרשת ניסיון הברחת הסיגריות בשווי כ־200 מיליון שקל, שהוסוו כמשלוח קמח חיטה ממצרים • החקירה נמשכת, וברשויות מעריכים כי צפויים מעצרים נוספים בהמשך

אלה לוי-וינריב 13:34
תיעוד של הסיגריות שנתפסו / צילום: דוברות רשות המסים
תיעוד של הסיגריות שנתפסו / צילום: דוברות רשות המסים

חוקרי ימ"ר חוף, חוקרי יחידת הסמים ומכס אשדוד (יס"מ אשדוד) עצרו היום (ד') מספר חשודים במעורבות בניסיון ההברחה של סיגריות דרך נמל אשדוד, שסוכל לפני שבוע.

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מדובר באחת מהברחות הטבק הגדולות ביותר שסוכלו אי פעם בישראל, במסגרתה נעשה ניסיון להכניס לארץ שמונה מכולות ובהן אלפי קרטונים של סיגריות בשווי של כ-200 מיליון שקלים מבלי לשלם מסים. בהצהרת היבוא שהוגשה עבור המכולות נטען כי הן מכילות קמח חיטה שיובא ממצרים.

בעקבות סיכול ההברחה נעצרו בשבוע שעבר שני חשודים ונפתחה חקירה משותפת של ימ"ר חוף במשטרה ומכס אשדוד ברשות המסים, במסגרתה בוצעו מעצרים נוספים היום.

החקירה נמשכת ומעצרים נוספים צפויים בהמשך.

ממשטרת ישראל ורשות המסים נמסר:" משטרת ישראל ורשות המסים ימשיכו לפעול בשיתוף פעולה ובנחישות נגד רשתות הברחה ועבריינות כלכלית, תוך פגיעה בתשתיות הכלכליות של המעורבים ומיצוי הדין עם החשודים".