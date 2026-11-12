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שוק ההון והשקעות הבינלאומי: ראש החטיבה הקמעונאית רון גריסרו יפרוש מהבנק
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הבנק הבינלאומי

הבינלאומי: ראש החטיבה הקמעונאית רון גריסרו יפרוש מהבנק

גל עזיבות הבכירים במערכת הבנקאית נמשך: רון גריסרו, ראש החטיבה הקמעונאית בבנק הבינלאומי, פורש מתפקידו לאחר כעשור בקבוצה • הפרישה מצטרפת לזעזועים נוספים בענף, הכוללים את מכירת מניות וואן זירו, כניסת רבולוט ועזיבת בכירים נוספים

חזי שטרנליכט 08:34
רון גריסרו, יו''ר דירקטוריון בנק מסד מקבוצת הבינלאומי / צילום: תמר מצפי
רון גריסרו, יו''ר דירקטוריון בנק מסד מקבוצת הבינלאומי / צילום: תמר מצפי

הזעזועים במערכת הבנקאית נמשכים. בשבוע שבו מעמידים בעלי בנק וואן זירו את מניותיו למכירה ובנק דיגיטלי חדש בשם רבולוט מושק, נמשכת רכבת עזיבת הבכירים מהבנקים הגדולים.

הבוקר (חמישי) מודיע הבנק הבינלאומי הודיע כי רון גריסרו, סמנכ"ל וראש החטיבה הקמעונאית, יפרוש מהבנק. גריסרו מסיים כעשור של תפקידים בכירים בקבוצת הבינלאומי.

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גריסרו הצטרף לבנק ב-2017, וב-2021 מונה לסמנכ"ל ולמנהל החטיבה הקמעונאית. במסגרת התפקיד הוא היה אחראי, בין היתר, על מערך הסניפים, המוקד, האשראי הקמעונאי, המשכנתאות, המכירות והשירות, השיווק והפרסום, וכן על תחומי התשלומים והעסקים הקטנים. בבנק מציינים כי לאורך התקופה הוביל גריסרו תהליכי מודרניזציה ודיגיטציה בחטיבה.

מוקדם יותר החודש הודיעה קלרה צברגל, ראש תחום הנדל"ן בבנק הפועלים על עזיבתה. וכעת הפרישה של גריסרו מצטרפת אליה, כמו גם לעזיבות של בכירים נוספים השנה.