הבינלאומי: ראש החטיבה הקמעונאית רון גריסרו יפרוש מהבנק

הזעזועים במערכת הבנקאית נמשכים. בשבוע שבו מעמידים בעלי בנק וואן זירו את מניותיו למכירה ובנק דיגיטלי חדש בשם רבולוט מושק, נמשכת רכבת עזיבת הבכירים מהבנקים הגדולים.

הבוקר (חמישי) מודיע הבנק הבינלאומי הודיע כי רון גריסרו, סמנכ"ל וראש החטיבה הקמעונאית, יפרוש מהבנק. גריסרו מסיים כעשור של תפקידים בכירים בקבוצת הבינלאומי.

● כולם רוצים ביס משוק של טריליון שקל: השחקנית החדשה בשוק הגמל

● סוף עידן ביקנעם: היזמת שמוכרת את החברה מנאסד"ק אחרי 30 שנה

גריסרו הצטרף לבנק ב-2017, וב-2021 מונה לסמנכ"ל ולמנהל החטיבה הקמעונאית. במסגרת התפקיד הוא היה אחראי, בין היתר, על מערך הסניפים, המוקד, האשראי הקמעונאי, המשכנתאות, המכירות והשירות, השיווק והפרסום, וכן על תחומי התשלומים והעסקים הקטנים. בבנק מציינים כי לאורך התקופה הוביל גריסרו תהליכי מודרניזציה ודיגיטציה בחטיבה.

מוקדם יותר החודש הודיעה קלרה צברגל, ראש תחום הנדל"ן בבנק הפועלים על עזיבתה. וכעת הפרישה של גריסרו מצטרפת אליה, כמו גם לעזיבות של בכירים נוספים השנה.