כשכריסטיאן למרקו החליט להקים חברת שורט משלו, הוא בחר לקרוא לה על שם המרגלים שאספו מודיעין עבור ג'ורג' וושינגטון במהלך מלחמת העצמאות האמריקאית. לאחר שצפה בסדרת טלוויזיה על רשת הריגול קולפר, שעקבה בחשאי אחר תנועות הכוחות הבריטיים לפני כמעט 250 שנה, הוא לא יכול היה להתעלם מהדמיון בין פעילות המרגלים לבין עבודתו כסוחר שורט.

● דיווח: כך פעלה רשת הברחות השבבים של אנבידיה שהקימה המרגלת הסינית עם קרובי משפחתה

● דיווח: האישה שבמרכז פרשת הריגול באנבידיה נמצאת בסין, בעלה הוא שהכיר לה את המנכ"ל

כעת הוא מוצא את עצמו במרכזה של פרשה משלו, הכוללת סוגיות של ביטחון לאומי, את נשיא ארה"ב והאשמות מרעישות בריגול מודרני.

לפני שישה חודשים חברת 'קולפר ריסרץ'' (Culper Research) פרסמה דוח המפרט את הטענות שעליהן ביססה את עמדת השורט שלה נגד אנבידיה, שהפכה לחברה בעלת שווי השוק הגבוה בעולם בזכות ייצור השבבים המניעים את כלכלת הבינה המלאכותית העולמית.

"קשר קרוב באופן שמעורר אי־נוחות"

החקירה שערך למרקו העלתה שאלות בנוגע לפעילותה של אנבידיה בסין, ולקשר שאותו תיאר כ"קרוב באופן מעורר אי נוחות" בין מנכ"ל החברה ג'נסן הואנג לבין אישה בשם אליס הואנג, שכיהנה בתפקיד בכיר באחת השותפות העסקיות המרכזיות של אנבידיה בדרום מזרח אסיה. הדוח שהתפרש על פני 40 עמודים, סיכם את ההיגיון שמאחורי פוזיציית השורט של החברה בטענה פשוטה.

"זה לא הימור נגד הבינה המלאכותית", נכתב בדוח של קולפר. "אנחנו מחזיקים בפוזיציית שורט על אנבידיה מסיבה אחת: לחברה יש בעיה משמעותית בסין".

בהתחלה איש כמעט לא התעניין בסוחר השורט בן ה־31, שמחקריו מתמקדים בדרך כלל בחברות שרוב האנשים כלל לא שמעו עליהן. ביום שבו הדוח שלו על אחת החברות החשובות בעולם פורסם, ג'נסן הואנג נחת בבייג'ינג במטוס אייר פורס 1, במסגרת ביקור ממלכתי לצד הנשיא טראמפ. למחרת, מניית אנבידיה הגיעה לשיא של כל הזמנים.

"לפעמים אנשים מתעניינים במה שיש לך לומר, ולפעמים לא", למרקו אמר בריאיון. "אני מניח שבמקרה הזה הם התחילו להתעניין רק כעבור שישה חודשים". כעבור שישה חודשים, השאלות כבר אינן מוגבלות לדוח המחקר של סוחר השורט. כעת הן נוגעות לאליס הואנג, לקשריה הקרובים עם ג'נסן הואנג ולמשמעות הבעיה של אנבידיה בסין.

השבוע השאלות הללו הפכו לחשיפות שלפיהן מנכ"ל אנבידיה ניהל רומן מחוץ לנישואים עם אישה שכעת חשודה בעבודה עבור שירותי המודיעין הסיניים. הדוח של קולפר, שכמעט איש לא התייחס אליו בתחילה, הפך לאחד מאותם מקרים נדירים שבהם ניתוח של ניירות ערך הופך לוויראלי.

"מעולם לא חוויתי דבר כזה", אמר למרקו. ככל שהמחקר שלו עורר יותר ויותר הדים, כך גם הטלפון שלו לא הפסיק לצלצל. הוא השתיק את ההתראות מרשת X שבה הפוסטים שלו על אנבידיה צברו מיליוני צפיות, ודחה בקשות להתראיין לטלוויזיה.

כריסטיאן למרקו אישי: בן 31, במקור מצפון מדינת ניו יורק

מקצועי: מייסד חברת השורט קולפלר ריסרץ',

שחשפה את היחסים הקרובים של אנבידיה עם סין לפני חצי שנה

עוד משהו: כסטודנט זכה במקום השני בתחרות בחירת מניות

והביס סטודנטים מאוניברסיטאות עילית אמדוקס

מאז פרסום הדוח של קולפר, אנבידיה איבדה יותר מטריליון דולר משווי השוק שלה, ומנייתה ירדה ב־20%. ואולם, לא ברור אם השערורייה התאגידית האדירה הניבה ללמרקו רווחים. הוא סירב לחשוף כמה הרוויח מההימור שהתברר כמדויק ביותר בקריירה שלו, או אם הוא עדיין מחזיק בפוזיציית שורט על החברה.

למרקו גדל בצפון מדינת ניו יורק ונחשף לעולם ההשקעות במהלך לימודי הפיננסים שלו בגרוב סיטי קולג', מוסד נוצרי קטן בפנסילבניה. יום אחד נסע למרקו לאוניברסיטת קרנגי מלון כדי להשתתף בתחרות לבחירת מניות, שבה התמודד מול סטודנטים מאוניברסיטאות עילית. מטרתו, כפי שאמר אז, הייתה "להוכיח שסטודנטים מגרוב סיטי יכולים להתחרות בסטודנטים מהמוסדות הטובים ביותר במדינה". למרקו ושותפו לצוות בחרו בפוזיציית לונג על מניית נקססטאר מדיה גרופ, זכו במקום השני וקיבלו פרס של 100 דולר.

מכיוון שמגייסי עובדים בתחום הפיננסים לא נהגו להגיע לגרוב סיטי קולג', למרקו ידע שיצטרך לנקוט גישה יצירתית ונחושה כדי למשוך את תשומת ליבם. הוא שלח מחקרים שכתב לקרנות גידור בדוא"ל והתקבל לעבודה בחברה בשיקגו המתמחה באסטרטגיות לונג ושורט. הוא עבד בה בשנים 2017־2019. לאחר מכן עבר לפיטסבורג עם חסכונות שהספיקו לו לחודשים אחדים והחל לפעול באופן עצמאי.

כשהגיע הזמן לבחור שם לחברה שהקים, הוא נזכר בסדרה "Turn: Washington’s Spies" של רשת AMC, שבה צפה לראשונה במרתף ביתו של חבר מהתיכון. הוא סבר שיש דמיון בין פעילותה של רשת קולפר, שעקבה אחר הכוחות הבריטיים בניו יורק הכבושה, לבין עבודתו שלו. "בדומה להם", כתב, "אנחנו נוקטים גישה מקיפה וחקירתית למחקר השקעות". כעבור זמן קצר עבר לניו יורק והחל לעבוד מדירתו בברוקלין, כשכלב השיבה שלו לא הפסיק להתחנן לחטיפים.

בדומה לסוחרי שורט אחרים, החוקרים בקולפר אומרים שמטרתם לחשוף הטעיות, אי סדרים פיננסיים ואת הדרכים השונות שבהן חברות מרמות משקיעים. וכמובן, גם להרוויח מכך.

הסתבך עם עורך הדין של אילון מאסק

מאז הקמתה, קולפר סימנה עשרות חברות ציבוריות כמטרות למחקריה, בעיקר חברות בעלות שווי שוק קטן. ואולם, למרקו ושני האנליסטים שלו כבר התמודדו בעבר עם גורמים רבי עוצמה.

בשנה שעברה יצרנית חלונות וזכוכית שכרה את שירותיו של עורך דינו של אילון מאסק והגישה תביעת דיבה נגד למרקו, לאחר שטען כי לחברה יש קשרים לקרטל הסמים סינלואה.

למרקו גם ניסה להתערב על מיליון דולר עם ג'ימי פאלון. בדוח שפרסם הציע לשלם את הסכום אם מנחה תוכנית הלילה יטוס במוניות אוויריות חשמליות מתוצרת ארצ'ר אוויאיישן, חברה שמנכ"לה התארח בתוכנית "The Tonight Show" וקולפר הימרה נגד מנייתה. הוא מעולם לא קיבל תשובה.

העבודה על הדוח של אנבידיה נמשכה חודשים. למרקו החל לחקור את הנושא יחד עם שני האנליסטים שלו, בעקבות דיווחים שפורסמו בשנה שעברה בניו יורק טיימס ובבלומברג ניוז. אלא שבהמשך הם עצרו והניחו את המחקר בצד, משום שלא נראה להם שכדאי להשקיע בו את זמנם. "הסיכוי שתמצא משהו שכל האחרים פספסו הוא פשוט נמוך מאוד", אמר. "האם באמת יהיה לנו משהו לומר על החברה הגדולה בעולם"?

מומחים, ראיונות עם העובדים ומארב בטייוואן

בסופו של דבר, התברר שכן. במרץ, כאשר תובעים פדרליים הגישו כתבי אישום נגד בכירים בסופר מיקרו קומפיוטר בגין הברחת שבבים של אנבידיה לסין בניגוד למגבלות היצוא האמריקאיות, למרקו החליט שהגיע הזמן לחדש את החקירה. "בואו נעמיק קצת יותר", אמר.

הם נעזרו ברשת של מומחים בתשלום כדי לראיין עובדים לשעבר באנבידיה, שהעלו השערות בדבר "מערכת יחסים מיוחדת" בין ג'נסן הואנג לאליס הואנג. הם ניתחו קוד שנמחקו ממנו פרטים, וכן מסמכים תאגידיים מסינגפור וממלזיה. הם אפילו בחנו בקפידה סרטונים ביוטיוב שצולמו מחוץ למסעדת נודלס בטייוואן. בחודש מאי הם כבר היו מוכנים לחשוף את ממצאיהם.

אחרי לילה ללא שינה, בייגל וסיגריה של בוקר, למרקו לחץ על כפתור הפרסום. באותו רגע הוא היה בטוח בממצאי המחקר. אבל לא הייתה לו שום דרך לדעת כיצד השוק יגיב להם. "כשמדובר בתרמית הרצת מניות בהיקף של כ־500 מיליון דולר, אפשר להעריך מה עשוי לקרות בהמשך", אמר. "במקרה הזה פשוט אין לי מושג".

בהתחלה לא קרה דבר. המניה ירדה, עלתה, שוב ירדה ושוב עלתה. בחודש שעבר הגיע שווי השוק של אנבידיה לשיא של כל הזמנים.

"יש משהו גדול שאנחנו עובדים עליו"

החודש, בזמן שאנבידיה נקלעה למשבר, החברה שנקראה על שם רשת מרגלים, כבר אוספת מידע על היעד הבא שלה."יש משהו גדול יחסית שאנחנו עובדים עליו", אמר למרקו. "אבל מטבע הדברים, שום דבר לא יהיה גדול כמו זה".

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.