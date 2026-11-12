חצי מיליארד דולר נעלמו ונכסיו של המייסד הוקפאו

מדור "זום גלובלי" של גלובס מציג מדי יום חמישי את הסיפורים שעושים כותרות ברחבי העולם, מהחדשות החשובות ועד לאלה שאולי עברו מתחת לרדאר. והפעם: פרשות שחיתות בהודו, סינגפור ובריטניה וקמפיין התיירות יוצא הדופן של טסמניה.

הודו | סינגפור

חברת התקשורת שהמציאה לקוחות פיקטיביים כדי ללוות חצי מיליארד דולר

בתי משפט בהודו ובסינגפור הקפיאו בחודש האחרון את נכסיו של בנקים ברהמבהט (Bankim Brahmbhatt), מייסד קבוצת הטלקום והפינטק האמריקאית, בנקי (Bankai). ברהמבהט מואשם בהונאת מלווים בהיקף של כ־500 מיליון דולר ולפי תצהיר נמלט מארה"ב להודו.

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שתי החברות של ברהמבהט, Broadband Telecom ו־ Bridgevoice , שבסיסן בניו יורק, לקחו הלוואות של יותר מ־500 מיליון דולר. בין המלווים: HPS Investment Partners, זרוע האשראי הפרטי של בלקרוק. ההלוואות הובטחו בחובות של לקוחות, קרי כסף שהלקוחות אמורים היו לשלם לחברות. אלא שביולי 2025 טענו קרנות HPS , בתביעה בדלאוור, שהמסמכים שהוצגו כהוכחה לחובות האלה זויפו. כמה שבועות אחר כך, באוגוסט 2025, הגישו החברות וברהמבהט עצמו בקשות להגנה מפשיטת רגל. ברהמבהט חלק על הטענות שהופנו נגדו.

בלקרוק / צילום: Reuters, Brendan McDermid

ב־23 באוקטובר הוציא בית המשפט העליון של סינגפור צו זמני שמגביל את ברהמבהט מלהוציא נכסים מהמדינה, בסכום של 243 מיליון דולר, ומינה כונסי נכסים: אנשי מקצוע עצמאיים שמקבלים שליטה בנכסים. ולאחרונה הוציא גם בית המשפט העליון בגוג'אראט שבהודו צו זמני, בתביעה של Broadband Telecom ושש חברות נוספות להשבת כ־243 מיליון דולר שלטענתן הועברו דרך ישויות בשליטתו. את הצווים אפשרה החלטה של בית משפט בניו יורק, שמטפל בפשיטת הרגל האישית של ברהמבהט: באוקטובר הוא קבע שיש "ראיות מהותיות" להונאה של "מאות מיליוני דולרים" והתיר לחברות לפעול נגדו גם מחוץ לארה"ב.

בריטניה

"שחיתות בקנה מידה עוצר נשימה": מאות מיליונים נבזזו מקרן פנסיה אחת

פסק דין דרמטי שניתן בלונדון חשף פרשת שחיתות בינלאומית רחבת היקף, שבה מעורבת ענקית קרנות הגידור הבריטית מאן (Man). על פי פסיקתו של השופט ריצ'רד ג'ייקובס, קבוצת מאן עשויה להידרש לשלם כ־155 מיליון דולר בגין אחריותן של שתי חברות־בנות שלה בפרשת שוחד חמורה שנחשפה סביב קרן הפנסיה הממשלתית של כווית (PIFSS).

הפרשה, שתוארה על ידי בית המשפט כ"שחיתות בקנה מידה עוצר נשימה", התנהלה לאורך עשרות שנים תחת ניהולו של מנכ"ל קרן הפנסיה של כווית לשעבר, פאהד אל־רג'אן (שמת ב־2022). על פי התביעה, פאהד אל־רג'אן דרש שוחד מגופים פיננסיים שרצו לעשות עסקאות עם הקרן הענקית שלו. בתוך רשימת הגופים הללו היו גם שתי החברות־הבנות של קבוצת מאן. כך הוא גנב מאות מיליוני דולרים, שבעזרתם קנה נכסי יוקרה בלונדון, בצרפת ובתאילנד.

אילוסטרציה: Shutterstock

ההליכים המשפטיים, המהווים את אחד המשפטים האזרחיים הארוכים ביותר בבריטניה זה שני עשורים, חשפו כי עובדים לשעבר של חברת מאן ידעו בזמנו על תשלומי השוחד המועברים למנכ"ל הכוויתי. אף שבמאן ערכו בדיקה פנימית שזיכתה את המעורבים ואפשרה להמשיך את הקשר העסקי (תחת פיקוחה של מנכ"לית החברה הנוכחית, רובין גרו), בית המשפט דחה את המסקנות הללו וקבע כי המעורבות הייתה ידועה.

בעקבות פסק הדין, שחייב גם את בכירי החברה לשעבר באחריות אישית, רשמה מניית מאן ירידה חדה בבורסת לונדון. החברה מסרה כי היא בוחנת את אפשרויות הערעור העומדות לרשותה, בעוד שדיון משפטי נוסף יקבע בהמשך את סכום הפיצוי הסופי שהקבוצה תידרש להשיב.

טסמניה

"לא מיועדת לתיירים": קמפיין התיירות החדש של טסמניה

קמפיין חדש של משרד התיירות בטסמניה יוצא נגד התופעות הנלוות לענף ומציע גישה שיווקית מפתיעה: במקום למשוך עוד ועוד מבקרים בכל מחיר, המדינה מצהירה שהיא "לא באמת מיועדת לתיירים".

המהלך, בכיכובה של שדרנית העבר לי לין צ'ין, נועד לפנות לאנשים המעדיפים להתרחק מהמונים ומעדיפים לראות את עצמם כ"מטיילים" המחפשים בדידות ושקט. המארגנים והחוקרים מאחורי הקמפיין מצביעים על תופעה פסיכולוגית מוכרת שבה "תיירים שונאים תיירים אחרים" ושואפים להימנע מצפיפות ומעמידה ממושכת בתורים אחר אטרקציות פופולריות.

טסמניה / צילום: Shutterstock

מומחים בתחומי השיווק והתיירות מעריכים כי אין מדובר בקמפיין אנטי־תיירותי מובהק, אלא במהלך שנועד לנהל את העומסים ולפזר את המבקרים הרחק מהמוקדים המרכזיים אל אזורי הטבע המרוחקים של האי. עם זאת, ההצלחה האמיתית של האסטרטגיה הזו תימדד בשאלה האם החוויה בשטח תעמוד בציפיות של המבקרים, והאם היא אכן תצליח לתמוך כלכלית בקהילות המקומיות בלי לפגוע באופיו השקט והייחודי של האזור.

קניה

העונש על מנהיג הכת: 200 שנות מאסר

מנהיג כת "יום הדין" בקניה, פול מקנזי (Paul Mackenzie), נידון ל־200 שנות מאסר בגין רציחתם של 190 ילדים ומבוגר אחד, במה שמוגדר כאחד אסונות הכתות הקשים בהיסטוריה המודרנית. בית המשפט בעיר החוף מומבסה פסק נגדו 100 שנות מאסר על רצח באמצעות הרעבה ו־100 שנות מאסר על הריגה ישירה.

מקנזי, נהג מונית לשעבר שעמד בראש כנסיית "החדשות הטובות הבין־לאומיות", הורה לחברי הכת להרעיב את עצמם ואת ילדיהם למוות כדי להגיע לגן עדן בטרם יגיע סוף העולם. הקורבנות, שחלקם נקברו קבורת חיים או הושלכו לבורות ביוב, התגלו בקברי אחים ביער שאקהולה שבדרום־מזרח קניה, לאחר מעצרו של מקנזי ב־2023. בסך הכול נמצאו באזור למעלה מ־400 גופות והחקירות בנוגע למאות מקרי מוות נוספים נמשכות.

פול מקנזי (Paul Mackenzie) / צילום: Reuters, Anadolu

הפרשה המזעזעת עוררה סערה ציבורית רחבה בקניה והעלתה שאלות קשות לגבי מחדלי הרשויות שלא עצרו את פעילותו קודם לכן, ועל הצורך בפיקוח הדוק יותר על ארגונים דתיים במדינה.