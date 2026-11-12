באצטדיון כדורגל: ההשקה החדשה של זיקר

1 המיקום המפתיע להשקה החדשה של זיקר

כמו סמסונג, שערכה השקה בקמפ נואו בברצלונה, וואווי שהשיקה באצטדיון וומבלי בלונדון, ואאודי באצטדיון אליאנץ ארנה במינכן, גם בישראל התקיימה השבוע השקה באצטדיון כדורגל. וליתר דיוק: בבלומפילד.

הכוונה היא למותג רכבי היוקרה הסיניים ZEEKR, שקיים לראשונה בישראל אירוע מסירות מרוכז באצטדיון התל אביבי. במסגרת האירוע נמסרו כ-50 רכבים ראשונים מדגם 7GT, שהושק בארץ לפני כחודשיים, ותג המחיר שלו מתחיל ב-192 אלף שקל. הרוכשים התקבלו במתחם ה-VIP של האצטדיון, ופגשו את מנכ"ל ZEEKR ישראל, עמית הראל (בתמונה עם רוני קרני, מנהלת השיווק) ואת רן דנאי, יו"ר גיאו-מוביליטי, יבואנית זיקר בישראל.

2 מגיעים לבורסה

משלחת של כ-30 ראשי ערים מ-19 מדינות, בהן פולין, ארה"ב, ספרד, גרמניה וצ'כיה - התארחה השבוע בבורסה לניירות ערך בתל אביב, במסגרת הכנס ה-35 של הקונגרס היהודי האמריקאי ומשרד החוץ. הכנס נועד להציג להם את החדשנות הישראלית ולחזק קשרים בינלאומיים, וכחלק מהביקור הם פתחו השבוע את המסחר בבורסה.

ראשי הערים בבורסה / צילום: הקונגרס היהודי האמריקאי

3 מנהיגות ועסקים

פורום תגלית אקסל, המחבר בין מנהיגים עסקיים, יזמים ומשקיעים מישראל ומהעולם, התכנס בתל אביב לאירוע שבו לקחו חלק מאות משתתפים. האירוע עסק בעתיד ההייטק הישראלי, השקעות בחברות טכנולוגיה, בינה מלאכותית (איך לא) וטכנולוגיות ביטחוניות.

גידי מרק מנכ''ל תגלית, רקפת רוסק עמינח שותפה מנהלת בקרן Team8, ועידית רובין מנהלת תגלית אקסל / צילום: אור דוגה

4 מינויים חדשים

ערן מגור, 50, מונה למנכ"ל CARVIL, המתמחה בייזום והקמת מבנים לתעשייה, אחסנה ולוגיסטיקה. בתפקידו האחרון כיהן כמנכ"ל קונטמפו נדל"ן.

ערן מגור / צילום: תמונה פרטית

במט"ח מבצעים שלושה מינויי סמנכ"לים: רו"ח אייל שכטר ישמש סמנכ"ל כספים, גילה פייג תכהן כסמנכ"לית הון אנושי, וגיל דיבן יכהן כסמנכ"ל שיווק ומכירות.

שי ברכה מונה למנכ"ל החברה לפיתוח תיירות חדרה נחלים. בעבר כיהן כחבר מועצת העיר חדרה וכחבר דירקטוריון בחברה הכלכלית ובחברת נחלים.