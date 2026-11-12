הסוף למכוניות הסיניות הזולות? היבואנים כבר מתריעים

חברות ליסינג גדולות קיבלו החודש התרעה מיבואניות רכב של מותגים סינים על עליית מחירים, שצפויה החל מהרבעון הראשון של 2027. זוהי תפנית באסטרטגיית החדירה של המותגים הסינים, שהתמקדו עד כה במלחמת מחירים קשוחה.

הסיבה העיקרית למהלך: החלטת משרד האוצר ורשות המסים בסין, באוקטובר 2026, להפחית את החזר המע"מ ליצואניות של כלי רכב עם הנעה חשמלית, היברידית ופלאג־אין, מ־13% ל־9% החל מ־1 באפריל 2027. בנוסף בתחילת ינואר 2027 יבוטל לחלוטין החזר המע"מ ליצרניות על יצוא סוללות, העומד כיום על 6%.

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בתי השקעות ופרשנים כלכליים בסין מעריכים, שעיקר ההשפעה תהיה על דגמים סינים זולים ועממיים (כמו אלה, שמהווים את רוב המכירות בישראל). בדגמים אלה הפחתת ההחזר צפויה לגרוע מאות דולרים מהרווח הנקי של כל רכב מיוצא. מכיוון ששולי הרווח של היצואניות הסיניות מלכתחילה דקים מאוד, היצרנים יתקשו לספוג את מלוא ההתייקרות וצפויים לגלגל חלק ממנה למחירי היצוא (FOB).

יצוין כי הממשל הסיני הצהיר במפורש כי אחת הסיבות למהלך היא בלימת מלחמות מחירים הרסניות של היצואניות הסיניות בשווקים הזרים ויצירת בסיס מחיר גבוה יותר ליצואנים. מנגד, על פי ההערכות בדגמים בעלי ערך מוסף גבוה ומרווחים רחבים יותר, היצרניות צפויות לספוג את רוב העלות או לגלגל אותה בהדרגה מבלי לפגוע בביקוש.

עם זאת, על פי הערכות בענף הרכב ההתייקרות בפועל תורגש רק לקראת הרבעון השלישי של 2027 וזאת בשל צבירת מלאים גדולה של יבואניות הרכב הישראליות - הן לצורך הקדמת הפחתת הטבת "המס הירוק", שתיכנס לתוקף בישראל בינואר 2027, והן בשל האצת היצוא מסין לקראת המהלך באפריל.

זינוק חד ביצוא מסין

לפי תקנות רשות המסים הסינית כל משלוח שישוחרר ממכס היצוא בסין לפני 1 באפריל 2027 ייהנה עדיין מההחזר המלא של 13%. דוחות יצוא עדכניים מסין כבר מזהים זינוק חד ביצוא, כולל לאירופה, שמיוחס לאפקט הקטנת זיכוי המע"מ. ברבעון השלישי של 2026 זינק יצוא רכבי הנוסעים מסין ב־72% (ל־2.73 מיליון יחידות), כאשר היצוא למערב אירופה זינק ב־95%. מגמה זו צפויה להתחזק עוד יותר ברבעון הרביעי של 2026 וברבעון הראשון של 2027.

בענף הרכב מעריכים כי עדכון המחירים כלפי מעלה עשוי להופיע במקרים מסוימים כבר במחירוני ינואר 2027 וזאת בכפוף לשינויים בשער הדולר עד תחילת השנה. עם זאת, המלאים הגדולים יאפשרו לתמוך בהנחות ובמבצעים.

ממנפים את הקשרים ליצרן: כלמוביל מתרחבת עם GAC לצ'כיה וסלובקיה

קבוצות יבוא הרכב הישראליות ממשיכות למנף את קשריהן עם יצרניות הרכב הסיניות בישראל לפעילות באירופה. העיתונות בצ'כיה מסרה השבוע כי קבוצת כלמוביל צפויה לקבל את זיכיון הייבוא והשיווק של רכבי יצרנית הרכב הסינית GAC בצ'כיה ובסלובקיה. השיווק יחל ב־2027. אלו הם זיכיונות הייבוא וההפצה הראשונים, שמקבלת כלמוביל מחוץ לאוסטריה, שבה פעלה עד כה בשיווק רכבי ג'אקו ואומודה ולאחרונה גם את רכבי GAC.

על פי הערכות, הזיכיון בצ'כיה, צפוי להרחיב משמעותית את הפריסה של כלמוביל באירופה וייתן לה עמדת זינוק לשווקים נוספים במרכז אירופה. שוק הרכב הצ'כי דומה בגודלו לשוק הישראלי ובשנה שעברה נמכרו בו כ־250 אלף כלי רכב חדשים. נתח השוק של כלי הרכב הסינים הוכפל בו השנה לכ־6%, וזאת למרות שבצ'כיה מיוצרים מאות אלפי כלי רכב של מותגים אירופים וקוריאנים ובהם סקודה ויונדאי.

אולם תצוגה של GAC / צילום: יח''צ כלמוביל

תחרות לקבוצת תעבורה

ההערכות הן כי כלמוביל משתפת פעולה עם GAC גם בתפעול אלמנטים הקשורים למפעל ההרכבה של היצרנית הסינית באוסטריה ולניהולו. במפעל מורכבים כלי רכב של היצרנית לכל אירופה, ולא רק אוסטריה.

יצוין כי הכניסה של כלמוביל לשיווק רכב במרכז אירופה מציבה אותה בתחרות מול קבוצת תעבורה, שמחזיקה את אחת מקבוצות הדילרים הגדולות שם באמצעות חברת "גראנד אוטו". לקבוצה זיכיונות ייבוא ושיווק של קבוצת צ'רי ושל SAIC בכמה מדינות באזור, ולאחרונה החלה בהרחבת פעילות מול יצרניות סיניות תחת חברה בת חדשה "גראנד אוטו איסט", שתרכז את הפעילות מול צ'רי ויצרניות אחרות.

עד 905 ק"מ בטעינה אחת: ב.מ.וו משיקה בישראל דגמים חדשים עם גרסאות חשמליות וטווח שובר שיאים

חברת דלק רכב, יבואנית ב.מ.וו, יצאה השבוע ב"מתקפת דגמים חדשים". ההשקה כוללת את סדרה 3 של ב.מ.וו ואת הגרסה החשמלית שלה, i3. הסדרה עברה שינוי מקיף עם שפת עיצוב חדשה ודרמטית ותא נוסעים חדש לגמרי.

המכונית גדולה משמעותית מקודמתה ואורכה 4.76 מ' ובסיס הגלגלים שלה באורך 2.86 מ'. גרסאות הבנזין שלה מצוידות במנוע 2 ליטר טורבו עם הספקים של 156 ו־211 כ"ס ובמנוע 3 ליטר עם 443 כ"ס. הגרסה החשמלית מגיעה לארץ עם שני מנועים בהספק של 374 או 469 כ"ס, בהתאם לגרסה ועם טווח נסיעה של עד 905 ק"מ ב־WLTP בגרסה הבכירה עם סוללה של 108 קילוואט שעה. זהו טווח הנסיעה הרשמי הגדול ביותר ברכב חשמלי כלשהו שמיובא לישראל.

במקביל החל השיווק של הדור החדש של הקרוס־אובר הגדול X5, שגם הוא עבר שינוי עיצוב דרמטי חיצונית ופנימית ומגיע לארץ עם מנועי בנזין, דיזל, פלאג־אין וחשמל. אורכו של הרכב 5 מ', רוחבו 2 מ', גובהו 1.78 מ' ובסיס הגלגלים שלו באורך 3.03 מ'.

ב.מ.וו x5 החדשה. השיווק החל / צילום: יח''צ

תא הנוסעים דיגיטלי במתכונת של IX4 ודגמי הפלאג־אין, שצפויים להוות את מוקד המכירות, משלבים מנוע 3 ליטר טורבו ומנוע חשמלי עם הספקים של 489 כ"ס או 612 כ"ס בהתאם לגרסה וטווח חשמלי של עד כ־100 ק"מ. מנוע הבנזין בנפח 3 ליטר מייצר 400 כ"ס ומנוע הדיזל 286 כ"ס.

הסדרה כוללת לראשונה גם גרסה חשמלית מלאה עם שני מנועים חשמליים בהספק של 578 כ"ס וסוללה בקיבולת 141 קילוואט־שעה, שהיא הגדולה ביותר, שהוצעה אי־פעם ברכב חשמלי פרטי בישראל. הטווח החשמלי הוא עד 846 ק"מ. טווח המחירים נע בין 645 אלף שקל לדגם הבנזין ועד כ־760 אלף שקל לדגם החשמלי.

הדגם השלישי שהושק הוא ה־IX4 החשמלי, גרסת קרוס־אובר קופה של ה־IX3 החשמלי, שהושק מוקדם יותר השנה. אורכו של הרכב הוא 4.78 מ', גובהו 1.6 מ' ובסיס הגלגלים באורך 2.89 מ'. תא המטען הוא בנפח 490 ליטר. הרכב מגיע לישראל עם הנעה חשמלית כפולה והספקים של 374 או 469 כ"ס. טווחי הנסיעה מגיעים עד 826 ק"מ בהתאם לגרסה. המחירים נעים בין 470 ל־554 אלף שקל.