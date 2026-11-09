נתוני מסירות כלי רכב חדשים בעשרת החודשים הראשונים של 2026 מראים, לכאורה, ששוק הרכב הישראלי ניצב על סף פריצת דרך היסטורית. עד סוף אוקטובר נרשמו במשרד התחבורה כ־278 אלף כלי רכב חדשים מיבוא ישיר. נובמבר ודצמבר הם לרוב חודשי מכירות חלשים יחסית, אבל גם כך ייתכן שייחצה לראשונה "המחסום הפסיכולוגי" של 300 אלף כלי רכב בשנה.

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לכאורה, זהו הישג מרשים, אבל כדי לקבל תמונת מצב מדויקת יותר על המסירות צריך לבחון כמה מתוך הרכבים החדשים היו "רכבי אפס קילומטר", או בשמם הפחות המנומס "עודפי מלאי, שנרשמו על שם היבואנים, לאחר שלא נרכשו בתום 12 חודשים ממועד יצורם".

נזכיר, שכלי רכב כאלה מופיעים בדוחות הרשמיים בתור "מסירות" לכל דבר, אבל בפועל רבים מוצעים למכירה ולא עלו על הכביש.

מנפחים את הנתונים

נתוני משרד הרישוי לא מפרידים בגלוי בין מכירות רגילות לרישומים עצמיים של היבואנים אבל ניתוח של בסיס הנתונים הגולמי מאפשר לקבל נתון די מדויק. כך: ב־10 החודשים הראשונים נרשמו כ־18 אלף כלי רכב ברישום עצמי. זה פחות מהשיא של 2025 (30 אלף לפי הערכות). מכיוון שנותרו עוד חודשיים עד סוף השנה, ניתן להניח שעד סוף 2026 ייפלטו לשוק האפס קילומטר עוד כמה אלפי כלי רכב.

לאלה אפשר להוסיף גם רכבי "אפס קילומטר", שנרשמים ברישוי "כאילו פרטי". כלומר במקום לרשום אותם על שם חברת יבוא הם נרשמים לפני שמלאו להם 12 חודשים על שם אנשים פרטיים - לרוב מנהלים ועובדים ביבואנית, בני משפחה, מקורבים וכו'. בענף מעריכים שמדובר באלפים בודדים, בעיקר רכבי פרמיום יקרים.

עוד אינדיקציה לגודש רכבי ה"אפס קילומטר", שמוצעים כיום למכירה בשוק, הם פרסומים גלויים של חברות הליסינג ושל היבואנים עצמם. אם בעבר מלאי כלי רכב כאלה היו מעין "אות קלון שיווקי" - כיום זהו צינור שיווק אלטרנטיבי לגיטימי, שזוכה לפרסום והשקעה שיווקית גלויה. חיפוש עדכני מגלה עשרות דגמים ב"אפס קילומטר", שמנעד ההנחות עליהם נע בין כ־8% ל־24% ממחיר המחירון הרשמי.

ההנחות העמוקות ביותר הן על דגמים פחות 'מבוקשים' בשוק הרכב הישראלי, בעיקר גרסאות בנזין של כלי רכב משפחתיים ו/או כלי רכב קטנים. אבל בהיצע ניתן למצוא גם דגמי 'להיט' עם הנעה חשמלית, היברידית ופלאג־אין. כאן ההנחות לרוב מתונות יותר אבל עדיין יכולות להגיע ל־13%.

הנה כמה דוגמאות. צמד 'האחים' אומודה 7 וג'אקו 7, שמובילים את המכירות בישראל ועולים במחירון כ־180 אלף שקל, מוצעים באפס קילומטר בהנחות של 18־22 אלף שקל; צ'רי טיגו 7 פלאג־אין בגרסה המפוארת מוצע ב־160 אלף שקל, כ־20 אלף שקל פחות ממחיר המחירון.

מאזדה CX5 עם מנוע 2.5 ליטר, מהדור שהוחלף ב־2025, מוצעת ב־164 אלף שקל, 31 אלף שקל פחות ממחיר המחירון. ה־SEAL U הפופולרי של BYD מוצע בהנחה של 22 אלף שקל ואפילו קורולה סדאן הייבריד אפשר למצוא ב־148 אלף שקל, 12 אלף שקל פחות מהמחירון.

האם הרכישה כדאית?

השאלה הגדולה היא: האם רכישת כלי רכב כאלה משתלמת לאור "אובדן היד" ברישום הרכב. מי שזקוק לרכב באופן מיידי, ואינו נעול על צבע ורמת גימור, עשוי למצוא שרכישת רכב "אפס קילומטר" בהנחה משמעותית היא אטרקטיבית. מכוניות אלה זמינות מיידית ונהנות מהנחה ישירה, שעשויה לקזז את הפחת החד שנרשם בשנה הראשונה של בעלות על רכב "יד אפס".

ההבדלים בשמירת הערך בין רכב אפס קילומטר לרכב מקביל שהיד הראשונה שלו "פרטית" הולכים ונשחקים ככל שהרכב בוגר יותר. לכן עבור מי שמתכוון להשתמש ברכב לאורך זמן, מעבר לממוצע של שלוש שנות בעלות, החיסכון המיידי עשוי להיות מוצדק.

לבדוק מבצעי רכב חדש

אבל יש גורמים, שנוגעים לרכב עצמו ודורשים בדיקה. לכלי רכב סיניים למשל, מחזור חיים מהיר ואם רכשתם רכב אפס קילומטר שיוצר לפני כשנה וחצי, סביר להניח שבמהלך תקופת הבעלות שלכם יופיע דור חדש ומתקדם יותר שלו, במחיר דומה או נמוך; מצב שיאיץ את ירידת הערך ויקזז את הנחת הרכישה.

צריך לזכור גם שרכבים אלו עמדו לפחות 10 חודשים במגרש של היבואן באקלים הישראלי הקשוח. לפיכך כדאי לבצע בדיקה פרטנית של רכיבים מתכלים כמו צמיגים, מצבר ובכלי רכב "חכמים" גם עדכוני תוכנה.

ולבסוף צריך לקחת בחשבון שהנחת ה"אפס קילומטר" נגזרת ממחיר המחירון הרשמי של הרכב החדש, שהוא לא תמיד המחיר בפועל. ייתכן בהחלט שהיבואן מציע על הדגם הזה, שנמכר כחדש (יד אפס), הנחות משמעותיות, ישירות או עקיפות. זאת במסגרת מבצעים תקופתיים או באולם התצוגה.