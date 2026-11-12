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ג'נסן הואנג

דיווח: רומן חדש של ג'נסן הואנג נחשף

לפי רויטרס, הואנג ניהל קשר אינטימי נוסף עם עובדת באנבידיה, שזהותה לא פורסמה • הגילוי מגיע לאחר חשיפת שתי מערכות יחסים מחוץ לנישואים, שהובילו להתפטרותו מתפקיד מנכ"ל ענקית השבבים מוקדם יותר היום

נבו טרבלסי 21:36
ג'נסן הואנג, מנכ''ל אנבידיה / צילום: Shutterstock
ג'נסן הואנג, מנכ''ל אנבידיה / צילום: Shutterstock

מייסד אנבידיה ג'נסן הואנג ניהל מערכת יחסים אינטימית עם עובדת נוספת בחברה, כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס. הגילוי החדש מגיע לאחר שנחשפו שתי מערכות יחסים נוספות שניהל מחוץ לנישואים, ובעקבותיהן הודיע על התפטרותו מוקדם יותר היום (ה').

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הפרשה החלה להתגלגל מוקדם יותר השבוע, כאשר הואנג הודה במכתב לעובדים כי ניהל רומן עם אליס הואנג, שהמודיעין האמריקאי חושד כי פעלה כסוכנת עבור הממשל הסיני. זמן קצר לאחר מכן חשף הניו יורק טיימס מערכת יחסים רומנטית שניהל עם קימברלי פאוול, סמנכ"לית תחום מוצרי הבריאות באנבידיה, שהייתה כפופה לו ישירות.

לפי הדיווח, השניים אף תועדו מפגינים חיבה מחוץ למלון בסן חוזה, וצוות האבטחה של הואנג ניסה להחתים עובר אורח שתיעד את האירוע על הסכם סודיות. בעקבות הטלטלה, מינה הדירקטוריון את סמנכ"לית הכספים הוותיקה של החברה, קולט קרס, למנכ"לית זמנית, וכן מינה לראשונה בתולדות אנבידיה יו"ר דירקטוריון - הארווי ג'ונס.

זמן קצר לאחר ההתפטרות, הציע נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ברשת Truth Social למנות במקומו את מנכ"ל אפל לשעבר, טים קוק (שהוחלף באפל על ידי ג'ון טרנוס), וכתב: "יש רק אדם אחד שיכול להחליף אותו. אגדה מחליפה אגדה!".

ברויטרס החליטו שלא לפרסם את שמה של העובדת הנוספת. אנבידיה והעובדת עצמה לא מסרו תגובה לדיווח.