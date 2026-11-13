בזק מבקשת לחלק אופציות של 10 מיליון שקל לשני מנהלים בכירים

חברת התקשורת בזק מבקשת להקצות אופציות ליו"ר תומר ראב"ד ולמנכ"ל ניר דוד. ההצעה כפופה לאישור אסיפת בעלי המניות של בזק, שתתכנס ב-21 בדצמבר.

ההצעה היא להקצות כ-2.98 מיליון אופציות לא סחירות לראב"ד וכ-4.46 מיליון אופציות לא סחירות לדוד. לפי הדיווח, השווי ההוגן של האופציות לראב"ד הוא 4 מיליון שקל והשווי ההוגן של האופציות לדוד הוא 6 מיליון שקל. בזק מציינת בזימון לאסיפה כי השווי נאמד תוך יישום מודל מונטה קרלו על ידי מעריך שווי חיצוני.

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בשני המקרים מדובר על אופציות שיבשילו בשלוש מנות. הראשונה תבשיל בנובמבר 2027 (שנה מיום ההקצאה), וכל מנה נוספת תבשיל שנה אחרי הבשלת המנה הקודמת בכפוף לתנאים. האופציות יוענקו בשני מענקים שווים - הראשון כולל תנאי מחיר מימוש של 8 שקלים למניה והשני של 9 שקלים למניה (בחישוב של ממוצע של 30 ימי מסחר). נכון להיום מחיר המניה של בזק הוא כ-7 שקלים. מחירי המימוש יהיו 7.11 שקל במענק הראשון ו-7.82 שקל במענק השני, בתנאי של עמידה ביעד מחיר המימוש.

בבזק מנמקים את ההקצאה לראב"ד בין היתר בכך שהיקף משרתו עלה מ-85% ל-100% מתחילת השנה, ללא שינוי בתנאי הכהונה שלו ובפרט שכרו החודשי. בדירקטוריון סבורים שההקצאה כוללת "חריגה נקודתית" של מיליון שקל אך להערכתם החריגה מתקרת היקף התגמול ההוני סבירה ומוצדקת על רקע חשיבות המשך כהונתו של ראב"ד המוביל את הקבוצה. הם מציינים את תרומתו המרכזית הכוללת מהלכים אסטרטגיים.

על דוד נכתב כי הוכיח את כישוריו בהובלת החברה להצלחה עסקית וחיזוק מעמדה התחרותי וכי הוביל מהלכים עסקיים וטכנולוגיים מרכזיים, כמו הרחבת פריסת רשת הסיבים. לדבריהם, ההקצאה תתרום לחברה ותיצור תמריצים ראויים.

הרוב הנדרש לאישור ההצעות הוא רוב מקרב מי שאינם בעלי עניין אישי באישור, וכן שסך קולות המתנגדים לא יעלה על 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.