מגמה מעורבת בוול סטריט; אנבידיה יורדת ב-2%, ברודקום ב-4%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

16:30

לקראת סיומו של שבוע תנודתי בוול סטריט, פתיחה מעורבת בניו יורק, לאחר שנתוני האינפלציה האחרונים הקלו את החששות מפני העלאות ריבית אגרסיביות מצד הפדרל ריזרב. מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.2%. S&P 500 יורד ב-0.1%, ונאסד"ק ב-0.2%.

מניית אנבידיה נפתחה בעלייה אך עברה לירידה בהתאם למגמה היום במניות השבבים, גם המתחרות שלה, AMD וברודקום .

המשקיעים קיבלו עידוד לאחר פרסום מדד המחירים ליצרן (PPI) לחודש אוקטובר, המודד את האינפלציה הסיטונאית. המדד עלה ב-0.3% לעומת החודש הקודם, בעוד שהכלכלנים שנסקרו על ידי דאו ג'ונס ציפו לעלייה של 0.4%. עם זאת, הנתונים הצביעו גם על עלייה של 6.5% במחירי היצרן ב-12 החודשים האחרונים - העלייה השנתית החדה ביותר מאז נובמבר 2022.

"נתוני ה-PPI שפורסמו היום מצביעים על סימנים מסוימים לשיפור, אם כי האינפלציה עדיין גבוהה מדי. עם זאת, הם ככל הנראה לא ישנו את גישת הפד בדצמבר, משום שנתוני מדד המחירים לצרכן (CPI) כבר חרגו מהרף שהבנק המרכזי מוכן לקבל", אמר כריס זקרלי, מנהל ההשקעות הראשי ב-Northlight Asset Management. לדבריו, "אנו מעריכים שהפד יעלה את הריבית ב-0.25 נקודת אחוז בדצמבר", אך הוסיף כי גם ישיבת ינואר היא "ישיבה שבה החלטת ריבית עדיין פתוחה".

מניית אנבידיה עולה ביותר מ-2%, לאחר שאיבדה יותר מ-4% במסחר הקודם. הלחץ על המניה הגיע בעקבות פרישתו של מייסד ומנכ"ל יצרנית השבבים, ג'נסן הואנג, על רקע פרשה שעוררה סערה.

מדדי דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק נסוגו אתמול, לאחר שהואנג עזב את תפקידו בעקבות דיווחים על קשרים מחוץ לנישואים, ובהם קשר עם אישה שגורמי מודיעין אמריקאיים חושדים כי היא מרגלת סינית. אנליסטים אמרו ל-CNBC כי פרישתו של הואנג עלולה להוביל לתיקון של 20% במניית החברה.

סמנכ"לית הכספים של אנבידיה, קולט קרס, שעובדת בחברה יותר מעשור, תנהל את יצרנית השבבים כמנכ"לית זמנית. דירקטוריון החברה מחפש מחליף קבוע להואנג, הן מקרב המועמדים הפנימיים והן מחוצה לה.

גם הזינוק במחירי הנפט הכביד על המניות, לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ כתב ברשת Truth Social: "אנחנו לא צריכים הסכם עם איראן". דבריו הגבירו את החששות שהמלחמה בין ארה"ב לאיראן עלולה להתארך. מחירי הנפט נסחרים היום כמעט ללא שינוי. החוזים על נפט מסוג WTI נסחרים מעל 88 דולר לחבית, ואילו החוזים על נפט מסוג ברנט נסחרים מעל 96 דולר לחבית.

למרות הטלטלה האחרונה בשווקים, המדדים המובילים בוול סטריט עדיין בדרך לסכם את השבוע בעליות. מדד נאסד"ק עולה השבוע ב-3.2%, מדד S&P 500 בדרך לעלייה של 2.9% ודאו ג'ונס צפוי לעלות בכמעט 2%. שלושת המדדים נמצאים בדרכם לשבוע החזק ביותר שלהם מאז תחילת אוגוסט.

15:30

אינפלציית מחירי היצרן בארה"ב עומדת על 6.5%, עלייה לעומת 6.3% שנרשמה בחודש שעבר ועדיין מתחת לצפי. מחירי היצרנים עלו החודש ב-0.3%, הרבה פחות מהחודש שעבר (1.4%) ואף פחות מהתחזית.

הדוח מתפרסם שבועות ספורים לפני ישיבת הריבית הבאה של הפדרל ריזרב, שתתקיים ב-8-9 בדצמבר. השווקים מתמחרים כעת באופן מלא העלאת ריבית של רבע נקודת אחוז בריבית קצרת הטווח של הבנק המרכזי, כאשר קיימת גם הסתברות נמוכה שהוועדה המוניטרית (FOMC) תבחר להעלות את הריבית בחצי נקודת אחוז.

15:20

החוזים העתידיים בוול סטריט מצביעים על פתיחה יציבה עד חיובית קלה, בניסיון להתאושש מהירידות החדות שנרשמו אמש בצל עזיבתו הדרמטית של מייסד ומנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג.

החוזים על מדד הנאסד"ק 100, ה-S&P 500 והדאו ג'ונס מטפסים בכ-0.1%. למרות הטלטלה בסקטור השבבים, המדדים המרכזיים בדרך לרשום את השבוע הטוב ביותר שלהם מאז תחילת אוגוסט, כאשר הנאסד"ק צועד לעלייה שבועית של כ-3.2%.

מניית אנבידיה עומדת גם היום במוקד תשומת הלב של המשקיעים. לאחר שצללה אמש ב-4.3% בעקבות התפטרותו של הואנג על רקע חשיפת פרשיות אישיות (ובהן קשר עם אישה החשודה כסוכנת סינית), המניה רושמת התאוששות קלה בשלב טרום המסחר ומטפסת בכ-2.3%. קולט קרס, סמנכ"לית הכספים הוותיקה של החברה, מונתה למנכ"לית זמנית בזמן שהדירקטוריון מחפש מחליף קבוע.

התנודתיות מקרינה על כלל סקטור השבבים, כאשר בשלב טרום המסחר נרשמת מגמה מעורבת: מניית AMD יורדת ב-2.6% וברודקום משילה 2.8%, בעוד מניות אינטל , מיקרון ולאם ריסרצ' מאבדות פחות מ-1%.

האנליסטית איפק אוזקרדסקאיה מ-Swissquote מציינת כי "בטווח הקצר, ישנם סיכונים שצריכים להיות מתומחרים נכון, מה שאומר שאנחנו עשויים לראות ירידות נוספות ככל שייחשפו פרטים חדשים. עם עזיבתו של הואנג, לגילויים נוספים על קשרים אישיים עשויה להיות פחות השפעה על מחיר המניה, למרות שכל השלכה על הממשל התאגידי עדיין תהיה משמעותית".

מניית מיקרוסופט מאבדת כ-3% בשלב טרום המסחר, לאחר שהחברה דיווחה על תקלה עולמית רחבת היקף בשירותי הענן שלה, שמנעה ממשתמשים ברחבי העולם גישה לשירותי מפתח כגון אאוטלוק (Outlook), Teams והצ'אטבוט Copilot. החברה מסרה הבוקר כי היא מזהה "סימנים ראשוניים של התייצבות" ושללה את האפשרות כי מדובר במתקפת סייבר, אך השירות טרם חזר לתפקוד מלא.

בזירת המאקרו, המשקיעים ממתינים בדריכות לפרסום מדד המחירים ליצרן (PPI) לחודש אוקטובר, הצפוי להתפרסם ב-15:30 (שעון ישראל). החשש מהתפרצות אינפלציונית מחודשת הוביל לזינוק בתשואות איגרות החוב הממשלתיות בארה"ב, כאשר התשואה ל-10 שנים טיפסה שוב מעל רף ה-5.1% והתשואה לשנתיים נושקת ל-4.86%.

"ההפתעה כלפי מעלה במדד המחירים לצרכן אותתה שלחצי המחירים מתרחבים, וגישה הדרגתית להידוק [מוניטרי] כבר אינה מתאימה", ציין אוסקר מונוז מ-TD Securities. "אנו מצפים כעת להעלאות ריבית של 25 נקודות בסיס בדצמבר, ינואר ומרץ - תחזית ניצית יותר מהציפייה המקורית שלנו".

בשוק הקריפטו, הביטקוין מאבד גובה וצולל מתחת לרף ה-70,000 דולר לראשונה מאז חודש אוגוסט. המטבע יורד בכ-3% ונסחר סביב 69,200 דולר. האנליסט ג'ונתן קרינסקי מ-BTIG ציין כי "הביטקוין ירד בשקט בכ-20% מהשיאים האחרונים. זהו לעתים קרובות סמן טוב לנזילות; הוא איבד את הממוצע הנע של 200 ימים וכעת נראה שיש לו סיכון לרדת חזרה לסביבות 66 אלף דולר".

בשוק הסחורות, מחירי הנפט נסחרים הבוקר ביציבות יחסית, לאחר שרשמו זינוק חד אמש בעקבות איתותיו של טראמפ על המשך המצור הכלכלי על איראן. הברנט נסחר סביב 95.8 דולר לחבית וה-WTI שומר על רמה של 88.4 דולר.