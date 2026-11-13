באפט זיהה לפני כולם: שלושה דברים שמפילים מיליארדרים

יש דברים שגם מיליארדי דולרים ואימפריה עסקית לא יכולים להגן מפניהם. וורן באפט, מהמשקיעים המצליחים בהיסטוריה, הזהיר מפניהם כבר לפני שנים, וכעת, בעקבות התפטרותו של מייסד אנבידיה ג’נסן הואנג, האזהרה שלו חוזרת לכותרות.

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הרשתות החברתיות התמלאו בימים האחרונים בציטוט ישן של באפט, המיוחס לשותפו המנוח צ’רלי מאנגר: יש שלוש דרכים שבהן אדם חכם עלול להתרושש - אלכוהול, נשים ומינוף פיננסי. באנגלית, שלושתן מתחילות באות L: Liquor, Ladies and Leverage.

באפט חזר על האמירה בראיון ל-CNBC ב-2018, אך הבהיר בחיוך שמאנגר כלל את שתי הסכנות הראשונות בעיקר משום שהן מתחילות באותה אות. הסכנה האמיתית, לדבריו, היא המינוף הפיננסי, שעלול להפוך גם הצלחה עסקית לאסון.

אלא שפרשת הואנג העניקה דווקא לחלק אחר באזהרה משמעות חדשה לאחר שמייסד אנבידיה, שהפך אותה לאחת החברות בעלות השווי הגבוה בעולם, התפטר בעקבות דיווחים על שורה של מערכות יחסים מחוץ לנישואים, בהן קשר עם אישה שנחשדה בריגול לטובת סין ואחד אחר עם כפופה שלו.

הסיפור מחזיר לכותרות אזהרה מפורסמת נוספת של באפט: נדרשות 20 שנה לבנות מוניטין, וחמש דקות בלבד להרוס אותו. כבר ב-1991, במהלך המשבר, הבהיר באפט למנהלים כי הוא מסוגל לסלוח על הפסדים כספיים, אך לא על פגיעה ביושרה ובמוניטין.

כעת, כשאנבידיה נדרשת להוכיח שהיא מסוגלת להמשיך להצליח גם בלי האיש שהוביל אותה במשך יותר משלושה עשורים, דבריו של באפט מקבלים משמעות מחודשת: הון אפשר לצבור במשך חיים שלמים, אבל את האמון שעליו הוא נשען אפשר לאבד ברגע.