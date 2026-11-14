היממה שהחזירה את העולם 30 שנה לאחור והנזקים

בעידן שבו חברות משקיעות מיליארדי דולרים בבינה מלאכותית ובמחשוב ענן, דווקא מכשיר הפקס הישן התגלה כפתרון יעיל במיוחד. תקלה עולמית בשירותי מיקרוסופט , שהחלה ביום חמישי ונמשכה לתוך יום שישי, שיבשה את פעילותם של בנקים, בורסות, חברות ביטוח וגופים ממשלתיים ברחבי העולם. חלק מהחברות נאלצו לחזור לטכנולוגיות שנדמה היה שכבר נעלמו מהעולם.

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לפי דיווח ברויטרס, באחת החברות הפיננסיות בטייוואן נאלצו לאשר עסקאות לרכישה ולמכירה של ניירות ערך באמצעות פקס, במקום בדואר אלקטרוני. בחברה פיננסית אחרת אף בוטלה עסקת רכישה חוזרת של אג"ח בעקבות השיבושים.

גם באירופה נרשמו פתרונות יצירתיים. מפעילת הבורסות Euronext, האחראית בין היתר לבורסות פריז, אמסטרדם, בריסל ומילאנו, ביקשה מחברות הנסחרות בה ליצור קשר טלפוני. חברת ביטוח בריטית הפעילה מספרי טלפון חלופיים לצורך שיחות המשקיעים שלה, והשתמשה בבלוטות’ להעברת הקלטות. ענקית הספנות מארסק ביקשה מלקוחותיה להתקשר במקרה של עניינים דחופים.

התקלה פגעה בשירותי Outlook, Teams ו־Copilot של מיקרוסופט. היא שיבשה את עבודתם של גופים פיננסיים וממשלתיים, עיכבה פרסום דוחות כספיים ואף פגעה בשירותי התמיכה של חברות תעופה. בבנקים הבריטיים HSBC וברקליס הופעלו צוותי חירום, וב־HSBC הזהירו עובדים שלא לעקוף את התקלה באמצעות חשבונות דוא"ל פרטיים או ערוצי תקשורת בלתי מורשים.

מיקרוסופט, ששירותי Microsoft 365 שלה משמשים יותר מ־430 מיליון בני אדם, ייחסה את התקלה לבעיות בשרתים והודיעה כי אינה מודעת לפעילות זדונית שגרמה לה.

הנזק: עד חצי מיליארד דולר

מעל לכל לתקלה עשוי להיות מחיר כלכלי משמעותי. מריו דה צ’יקו, סגן נשיא במורנינגסטאר DBRS, העריך כי ההפסדים המבוטחים בעולם בעקבות האירוע עשויים להסתכם ב־300-500 מיליון דולר. מדובר באומדן ראשוני של הנזק המכוסה בביטוח, ולא בהיקף הנזק הכלכלי הכולל.

האירוע מעלה מחדש שאלות על התלות של הכלכלה העולמית במספר מצומצם של ספקיות טכנולוגיה. כאשר שירות מרכזי אחד מושבת, גם חברות עם מערכות מחשוב מתקדמות עלולות לגלות שאין להן דרך פשוטה לתקשר עם לקוחות, לאשר עסקאות או להעביר מידע.

וכך, דווקא בשיא מהפכת הבינה המלאכותית, התברר שלפעמים הפתרון המהיר ביותר לתקלה טכנולוגית הוא פשוט להרים טלפון (או לשלוח פקס).