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קורמה

יוניקורן חדש: החברה שמפתחת מודל שפה לסייבר הגנתי בסבב גיוס ענק

חברת הסייבר הישראלית קורמה, שהוקמה ע"י אלון פלודה ויוצאי 8200 וחברות AI מובילות, גייסה 125 מיליון דולר לפי שווי של מיליארד דולר והפכה לחד-קרן • החברה מפתחת מודלי שפה וסוכני AI ייעודיים להגנה מפני מתקפות סייבר, במטרה להתגבר על מגבלות המודלים הכלליים

אסף גלעד 14:00
אלון פלודה, מנכ''ל ומייסד Corma / צילום: אבישג שאר יישוב
אלון פלודה, מנכ''ל ומייסד Corma / צילום: אבישג שאר יישוב

חברת הסטארט-אפ החדשה שמפתחת מודלי שפה לסייבר הגנתי, ועלתה על הרדאר התקשורתי רק לפני שלושה חודשים עם גיוס "סיד" של 60 מיליון דולר בהובלת סקויה ועם המשקיע הפרו-ישראלי הנמרץ שלה, שון מגווייר - הופכת היום (ב') לחד-קרן לכל דבר.

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קורמה (Corma) - חברה שהוקמה על-ידי צוות של יוצאי חברות כמו דיפמיינד, גוגל, AI21 ו- 8200, ומעוררת סקרנות רבה בעמק הסיליקון בזכות הלקוחות היוקרתיים שצברה תוך זמן קצר - מגייסת כעת אל שולחן המשקיעים את ענקית ההון סיכון NEA בסבב גיוס ענק בן 125 מיליון דולר, שמשקף לחברה - לפי טענתה - שווי של מיליארד דולר. לסיבוב הצטרפו המשקיעים הקיימים - קרנות הענק האמריקאיות סקויה, קוטו וקושלה ונצ'רס.

צוות קורמה / צילום: אבישג שאר-ישוב
 צוות קורמה / צילום: אבישג שאר-ישוב

אלון פלודה (Pluda), המנכ"ל והמייסד, הקים את החברה בסך-הכול בשנה שעברה, לאחר שעזב את החברה שהקים, מיגו סקיוריטי, בעקבות סכסוך עם המייסדים. פלודה הוא בוגר התוכנית היוקרתית פסגות של חיל המודיעין, והשתחרר ב-2022 לאחר כמה שנות שירות קבע במספר תפקידים טכנולוגים בליבת העשייה הטכנולוגית ביחידה 8200.

קורמה - שמעסיקה כיום 20 עובדים ברחוב לאונרדו דה וינצ'י בתל אביב ובסן פרנסיסקו - הוקמה על-ידו מתוך מטרה לפתור בצורה אפקטיבית יותר מתקפות סייבר מבוססות AI, וזאת על-ידי פיתוח מודלי שפה מאפס - במקום שימוש במודלים הקיימים - כמו אלה של אנתרופיק, OpenAI או דיפסיק.

פותרת את הפער באמצעות מודל שפה ייחודי

"מודלי השפה הכלליים טובים למשימות כמו פיתוח תוכנה או מחקר - והם גם מעולים באיתור באגים וחולשות סייבר - ובגלל זה גם משמשים ביעילות האקרים ותוקפים. אבל הם חלשים בהגנה - שם צריך הבנה בתחומים אחרים - למצוא מחט בערימת שחט בעולמות מערכות המידע הארגוניים שעוסקים בתחזוקת הקוד והתוכנה - כמו טלמטריה, לוגים ואיבנטים", מסביר פלודה. זו לדעתו הסיבה מדוע מודלי השפה הקיימים בשוק מתקדמים מאוד ביכולת לאפשר מתקפות רבות עוצמה - אבל לא מספיק מתקדמים בהגנה על ארגונים.

את הפער הזה, מסביר פלודה - קורמה פותרת באמצעות פיתוח מודל שפה משלה הממוקדת כל כולה במשימה אחת - הגנה היקפית על ארגונים, ועל פיתוח סוכני AI שמוטמעים בחברות הלקוחות לצד צוותי הסייבר הקיימים.

"אנחנו לא מספקים למנהלי אבטחת המידע דשבורד או תוכנה שהם צריכים להתמודד איתה - אלא סוכני AI שמעצימים אותם ומאפשרים להם לעשות את העבודה שלהם טובה יותר בסדרי גודל. החברה מאמנת את המודלים במטרה להגיע לבינת-על (Superintelligence) לסייבר הגנתי, שתאפשר לצוותי האבטחה לפעול בקצב ובהיקף הנדרשים מול התקדמות ה-AI בתקיפה".

לפי ההערכה, קצב ההכנסות השנתי של החברה מוערך בכמה עשרות מיליוני דולרים בודדים ולה מספר לקוחות בקרב קבוצת 100 ו 500 החברות הגדולות ביותר של המגזין פורצ'ן.

"מאז שנחשפה לראשונה באוגוסט, הביקוש למודלים של החברה זינק בקרב ארגונים הנכללים בדירוגי Fortune 100, Fortune 500 ו-Fortune Global 500. כדי לעמוד בביקוש הגדילה החברה את קיבולת השרתים שלה פי 24", נמסר מהחברה. "קורמה עובדת עם ארגוני ענק, בהם חברות בתחומי הבריאות, השירותים הפיננסיים, האנרגיה והתשתיות הקריטיות, הקמעונאות והתקשורת. ארגונים אלה מעבירים יותר ויותר ממשימות האבטחה שלהם לכוח העבודה האוטונומי של קורמה, הפועל באמצעות מודל הבסיס שפיתחה החברה".