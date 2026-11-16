באפט תרם 5.5 מיליארד דולר: "טוב לב צובר ריבית דריבית"

וורן באפט (96) תרם מניות ברקשייר האת'ווי בשווי של כ-5.5 מיליארד דולר לארבע קרנות פילנתרופיות, והגדיל את היקף התרומה השנתית לעומת השנה שעברה. באפט המיר 6,150 מניות מסוג A ל-9.225 מיליון מניות מסוג B. מהן העביר 3.69 מיליון מניות לקרן על שם אשתו המנוחה, סוזן תומפסון באפט, ו-1.845 מיליון מניות לכל אחת משלוש הקרנות שמנהלים ילדיו: Sherwood של סוזי, Howard G. Buffett של הווארד ו-NoVo של פיטר.

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בעקבות התרומה נותרו בידיו 180 אלף מניות A, בשווי של כ-162 מיליארד דולר. הוא חזר ואישר שכל מניותיו יועברו בסופו של דבר לארבע הקרנות, ושהמטרה היא להגדיל את המענקים מדי שנה.

זכרונות מצ'ארלי

את הצעד הכריז במכתב חג ההודיה השנתי, הקצר בהרבה מזה של שנה שעברה. "בחג ההודיה שעבר כתבתי שטוב לב לא עולה דבר, ובכל זאת אין לו מחיר. היום, שנה אחרי, אוסיף רק שהוא צובר ריבית דריבית, בתשואה גבוהה מזו של כל השקעה שצ'רלי ואני עשינו אי פעם", כתב. הוא הוסיף שהתרומה משקפת אמון מלא ביכולותיהם ובנאמנותם של ילדיו, ובמנכ"ל ברקשייר גרג אייבל, ושהביטחון שלו בחברה "חזק מתמיד".

באפט נזכר גם בצ'ארלי מאנגר ובעצמו, שנהנו מיתרונות ללא עלות ממורים כמו בן גרהאם, ג'ו רוזנפילד וטום מרפי, והעבירו אותם הלאה. הוא סיים בקריאה: "בחג ההודיה הזה, הודו לאחד מהאנשים חסרי האנוכיות בחייכם. עוד יותר טוב, היו מיטיבים עבור מישהו אחר".

מניית ברקשייר עלתה מתחילת הרבעון הרביעי ביותר מ-19% וסיימה את השבוע שעבר בארבע נעילות שיא רצופות, בעוד ה-S&P 500 ירד בתקופה ב-1.2%. מתחילת השנה היא מכה את המדד בכ-7.5 נקודות אחוז, על רקע החשש מבועת ה-AI, דרמות תאגידיות וסיכונים גיאופוליטיים. הווארד באפט החליף את אביו כיו"ר החברה בספטמבר.