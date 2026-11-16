ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם באפט תרם 5.5 מיליארד דולר: "טוב לב צובר ריבית דריבית"
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
וורן באפט

באפט תרם 5.5 מיליארד דולר: "טוב לב צובר ריבית דריבית"

באפט חילק מניות בשווי 5.5 מיליארד דולר של ברקשייר האת'וויי לקרן על שם אשתו המנוחה סוזן ולקרנות של שלושת ילדיו • במכתב חג ההודיה הקצר נזכר בחברו צ'רלי מאנגר וקרא לקוראים להודות למי שעזר להם בדרך

שירות גלובס 15:32
וורן באפט / צילום: ap
וורן באפט / צילום: ap

וורן באפט (96) תרם מניות ברקשייר האת'ווי בשווי של כ-5.5 מיליארד דולר לארבע קרנות פילנתרופיות, והגדיל את היקף התרומה השנתית לעומת השנה שעברה. באפט המיר 6,150 מניות מסוג A ל-9.225 מיליון מניות מסוג B. מהן העביר 3.69 מיליון מניות לקרן על שם אשתו המנוחה, סוזן תומפסון באפט, ו-1.845 מיליון מניות לכל אחת משלוש הקרנות שמנהלים ילדיו: Sherwood של סוזי, Howard G. Buffett של הווארד ו-NoVo של פיטר.

דיווח: מנכ"ל אנבידיה מנסה לחזור לתפקידו ימים ספורים לאחר שהתפטר
התלות האמיתית של ישראל בארה"ב אינה כספית - ועלולה להיעלם

בעקבות התרומה נותרו בידיו 180 אלף מניות A, בשווי של כ-162 מיליארד דולר. הוא חזר ואישר שכל מניותיו יועברו בסופו של דבר לארבע הקרנות, ושהמטרה היא להגדיל את המענקים מדי שנה.

זכרונות מצ'ארלי

את הצעד הכריז במכתב חג ההודיה השנתי, הקצר בהרבה מזה של שנה שעברה. "בחג ההודיה שעבר כתבתי שטוב לב לא עולה דבר, ובכל זאת אין לו מחיר. היום, שנה אחרי, אוסיף רק שהוא צובר ריבית דריבית, בתשואה גבוהה מזו של כל השקעה שצ'רלי ואני עשינו אי פעם", כתב. הוא הוסיף שהתרומה משקפת אמון מלא ביכולותיהם ובנאמנותם של ילדיו, ובמנכ"ל ברקשייר גרג אייבל, ושהביטחון שלו בחברה "חזק מתמיד".

באפט נזכר גם בצ'ארלי מאנגר ובעצמו, שנהנו מיתרונות ללא עלות ממורים כמו בן גרהאם, ג'ו רוזנפילד וטום מרפי, והעבירו אותם הלאה. הוא סיים בקריאה: "בחג ההודיה הזה, הודו לאחד מהאנשים חסרי האנוכיות בחייכם. עוד יותר טוב, היו מיטיבים עבור מישהו אחר".

מניית ברקשייר עלתה מתחילת הרבעון הרביעי ביותר מ-19% וסיימה את השבוע שעבר בארבע נעילות שיא רצופות, בעוד ה-S&P 500 ירד בתקופה ב-1.2%. מתחילת השנה היא מכה את המדד בכ-7.5 נקודות אחוז, על רקע החשש מבועת ה-AI, דרמות תאגידיות וסיכונים גיאופוליטיים. הווארד באפט החליף את אביו כיו"ר החברה בספטמבר.