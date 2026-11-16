מיזם החתונות החדש של ירדן ג'רבי

1 המיזם החדש של המדליסטית האולימפית

המדליסטית האולימפית ירדן ג'רבי נכנסת לתחום החתונות, ומשיקה את Match פלטפורמה לתכנון וניהול חתונות המבוססת על בינה מלאכותית - בשיתוף עם אופיר שמש, מפיק אירועים ותיק שגם היה אחראי גם על הפקת חתונתה. ג'רבי השקיעה בפיתוח המיזם, לדבריה, מאות אלפי שקלים.

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הרעיון למיזם נולד בעקבות החוויה האישית של ג'רבי בתכנון חתונתה. "האתגר הגדול מבחינתי היה למצוא ספקים שמתאימים לנו מבחינת זמינות, תקציב, סגנון והווייב שחיפשנו", היא מספרת לגלובס. "במקביל, כל המידע היה מפוזר - התקציב היה באקסל, ההשראה בפינטרסט והמוזמנים בפתקים. הבנתי כמה חסר מקום אחד שמרכז את כל התהליך. לכן רציתי לבנות פלטפורמה שתיתן לזוגות מענה מקיף, מהתכנון הראשוני ועד לניהול הספקים וההוצאות".

הפלטפורמה מציעה התאמה אישית בין זוגות לספקים, לצד כלים לניהול תקציב, משימות ואישורי הגעה. לפי ג'רבי, מה שמבדל אותה מפתרונות אחרים בשוק הוא הוורסטיליות של תוצאות החיפוש, והפתרון הטכנולוגי (באתר ובאפליקציה). "הזוג משתף מה הוא מחפש מבחינת תקציב, סגנון וזמינות, ומקבל עד שלושה ספקים רלוונטיים - במקום לחפש בעצמו במנועי החיפוש או בפורומים ברשתות החברתיות".

באשר לשוק התחרותי היא אומרת כי אמנם "שוק החתונות הוא שוק עצום, אבל דווקא בתוך ריבוי הפתרונות הקיימים זיהינו הזדמנות. כיום יש לא מעט פלטפורמות שמציעות מענה לצרכים שונים בתכנון חתונה, אבל ברוב המקרים כל אחת מתמקדת בתחום מסוים. היתרון שלנו הוא שאנחנו מרכזים את כל התהליך במקום אחד.

"אנחנו רק בתחילת הדרך, והשאיפה היא להמשיך לפתח את הפלטפורמה עד שתיתן מענה לכל צורך שעולה בדרך לחופה. מבחינתי, תחרות היא לא משהו שמרתיע אותי, להפך, היא תמיד הייתה אחד הדברים שהכי מניעים אותי להצליח".

השימוש בפלטפורמה מוצע ללא עלות, למעט שירות קבלת מתנות באשראי (סליקה) הכרוך בתשלום חד-פעמי של 299 שקל. בשלב הראשון הספקים יוכלו להצטרף בחינם, ובהמשך מתוכנן מודל תשלום עבור פניות מאושרות. לפי החברה, בתקופת ההרצה נרשמו יותר מ-1,000 זוגות וספקים.

2 השיעור הספרדי

היחסים בין ישראל לספרד ידעו ימים יפים יותר, ובכל זאת לאחרונה הגיעה לארץ משלחת מממשלות מדריד ואנדלוסיה, ובה בכירים בתחומי הכלכלה, התעשייה, ההשקעות, הסייבר והדיגיטל. המטרה: להכיר את האקוסיסטם הטכנולוגי והחדשנות הישראלית. בין היתר נפגשה המשלחת עם מנכ"ל פארק עתידים אייל גרין, ועם ליאת שחם מנהלת מרכז החדשנות CityZone, ושמעו על פעילות הפארק בתחומי הערים החכמות והטכנולוגיה. חברי המשלחת פגשו גם סטארט-אפים הפועלים במסגרת הסיטיזון.

משלחת ממשלות מדריד ואנדלוסיה / צילום: יחצ

בין חברי המשלחת נמנים חיימה מרטינס מוניוז, מנהל הכלכלה והתעשייה של מחוז מדריד; לואיס סוקיאס אוריבה, מנכ"ל Invest in Madrid; אלחנדרו לאס הראס ואסקז, מנכ"ל סוכנות הסייבר של מחוז מדריד; ובכירים נוספים בממשלות האזוריות של מדריד ואנדלוסיה. לדברי גרין, "חדשנות היא שפה בינלאומית. אנחנו שמחים לארח משלחות בכירות מכל העולם, להציג את היכולות של האקוסיסטם הישראלי ולייצר הזדמנויות לשיתופי פעולה בינלאומיים".

3 ישראל מתגייסת

קבוצת שלמה חנכה אולם ספורט בבית הלוחם באשדוד ע"ש עתליה ושלמה שמלצר, במטרה לתמוך בפצועי צה"ל ובתהליכי שיקומם, הודות לתרומת קרן שלמה שמלצר. לאחר טקס ההשקה הוזמנו המשתתפים למשחק כדורסל על כיסאות גלגלים.

במרכז התמונה: הבנים, אסי וטובי שמלצר / צילום: תמיר יהושוע