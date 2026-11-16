התחרות על הצרכנים בפתח תקווה מתחממת, עוד לפני פתיחתו של מתחם ביג פאשן החדש בעיר. חברת מליסרון, שבשליטת ליאורה עופר, הגישה היום (ב') עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים בלוד נגד עיריית פתח תקווה, בדרישה שזו תכריע בבקשתה לאפשר פתיחת חנויות בשבת בעופר הקניון הגדול.

המהלך מגיע לקראת כניסתה של המתחרה ביג לפתח תקווה, עם הקמתו של אחד ממתחמי המסחר הגדולים בישראל, שצפוי לשנות את מפת התחרות באזור.

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מתחם ביג פאשן פתח תקווה, שמוקם בהשקעה של כ-2.2 מיליארד שקל, צפוי להיפתח במחצית השנייה של 2029 ולכלול כ-65 אלף מ"ר של שטחי מסחר. בין השוכרים שכבר חתמו על הסכמים במתחם נמנים קבוצת פוקס, פקטורי 54, רנואר וקסטרו, ולצידם צפויים לפעול גם סניפים של קרפור וטיב טעם ומתחם בתי קולנוע של סינמה סיטי. לפחות חלק מהעסקים המתוכננים במתחם צפויים לפעול גם בשבתות, ובהם טיב טעם ובית הקולנוע.

על הרקע הזה, פתיחת הקניון הגדול בשבת עשויה להפוך לכלי תחרותי משמעותי עבור מליסרון. בעתירה שהגישה החברה היא טוענת כי זיהתה ביקוש מצד מבקרים ובעלי עסקים לפעילות מסחרית בסופי שבוע, וכי היא מעוניינת להרחיב את השירותים הניתנים במתחם.

בחברה מדגישים כי הקניון ממוקם באזור התעשייה קריית אריה, המרוחק משכונות מגורים, וכי כבר כיום פועל בו בית קולנוע בשבתות. בנוסף, בצמוד לקניון פועל בית המלון היחיד בעיר, ובסביבתו פועלים עסקים נוספים גם בסופי שבוע.

"הסטטוס-קוו יישמר"

לטענת מליסרון, לאחר מספר פניות לעירייה התקבל מענה כללי מהיועצת המשפטית שלה, שהפנתה את החברה למסמך מדיניות האכיפה העירוני. במסמך נקבע כי באזור התעשייה קריית אריה "יישמר הסטטוס-קוו", תוך הבחנה בין עסקים באזורי מגורים לבין עסקים באזורי תעשייה, שבהם הפגיעה הכרוכה בפעילות בשבת פחותה באופן משמעותי. אלא שלטענת החברה, העירייה לא הבהירה כיצד המדיניות חלה על הקניון הגדול, וגם פנייה נוספת לקבלת החלטה מפורשת נותרה ללא מענה.

בשלב זה מליסרון לא מבקשת מבית המשפט להורות על פתיחת הקניון בשבת, אלא לחייב את העירייה להפעיל את שיקול-דעתה ולקבל החלטה בעניין. בחברה מסבירים כי הכרעה ברורה נדרשת לנוכח ההיערכות התפעולית והמסחרית הכרוכה במהלך.