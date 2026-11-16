בתחילת השנה שעברה פרסם מייקל אייזנברג, שותף בקרן ההון סיכון אלף ששימש עד לאחרונה כיועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ציוץ ברשת X ובו ייחס לחברת הסטארט-אפ פאראגון (Paragon), שהקימו אהוד ברק ותא"ל (במיל') אהוד שניאורסון, שימוש בטכנולוגיה של המודיעין הישראלי עד כדי סכנה ביטחונית. בנוסף, הטיח אייזנברג בברק ובשניאורסון כי קידמו את מכירת החברה ב-900 מיליון דולר לחברת מוצרי המודיעין האמריקאית רד לאטיס ללא אישור מספק של מערכת הביטחון בישראל.

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פאראגון, חברת סייבר התקפי, פיתחה מערכת המאפשרת לפרוץ לאפליקציות של מסרים מיידיים - כמו וואטסאפ או טלגרם - על-ידי שיטוי הטלפון כאילו מדובר במשתמש הלגיטימי של התוכנה. המערכת משמשת רשויות ביטחון בארה"ב ובאירופה למעקב אחר חשודים בטרור ובפלילים, והיא מחייבת צו שופט לצורך הפריצה.

בתגובה לפרסום של אייזנברג ברשת X, הגישו ברק ושניאורסון לבית המשפט המחוזי בירושלים תביעת לשון הרע, וביקשו את התנצלותו של אייזנברג וכן תשלום פיצוי על סך 10 מיליון שקל שייתרמו לבקשת לעמותת "הגל שלי".

לטענתם, תוכן ששיתף אייזנברג ממקור אנונימי כאילו "פאראגון גנבה טכנולוגיות מ-8200", כי "העסקה נעשתה ללא אישורים רגולטוריים", וכי בדרך להקמת החברה "פירק שניאורסון את אחד המדורים הכי חשובים ביחידה" באמצעות גיוס שיטתי של חיילים מתוכו - מהווה השמצה, שדורשת את התנצלותו.

כעת מתברר כי על אף הטענות הקשות משני צדי המתרס, הצדדים נמנעו ממשפט ארוך ונכנסו לתהליך של גישור שהסתיים בבוררות של עו"ד מאיר מזרחי.

"הדברים פורסמו מתוך דאגה אותנטית"

הבורר שלל את טענתו של אייזנברג כאילו העסקה נסגרה ללא אישור של משרד הביטחון ומוסדות המדינה: "החברה נמכרה מבלי שהיה צורך סטטוטורי בקבלת אישור ממשרד הביטחון, אך חרף זאת - היא דווחה לגורמים הרלוונטיים מבעוד מועד, והתקיימו דיונים שהולידו הסדר מפורט".

עוד קבע הבורר כי למיטב ידיעתו, ברק ושניאורסון לא הכירו את "מכתב הבכירים" שחשף תחקירן "כאן 11" אבי עמית על התנגדות נמרצת בחיל המודיעין ובמערכת הביטחון למכירת החברה. "היה ברור לנו שאם המכירה של הנשק הרגיש שפאראגון מחזיקה בו תצא אל הפועל, והשליטה תעבור לגוף זר - נאבד את היכולת לשלוט בכלי סייבר חשובים שגם אנחנו משתמשים בהם. כולם היו שותפים לחשש הזה", חשף עמית את דבריו של בכיר אגף המודיעין.

הבורר המליץ לאייזנברג לתרום סכום משמעותי לאגף השיקום בבית החולים שיבא, אך לא חייב אותו בכך, והוסיף כי "השתכנעתי שהדברים שיוחסו בכתב התביעה לאייזנברג פורסמו על-ידו מתוך דאגה אותנטית. הובהר על-ידו כי מטרת הפרסום לא הייתה לפגוע בתובעים, ואף לא לקבוע ממצאים עובדתיים נחרצים, אלא להעלות שאלות ותהיות שראוי לשיטתו לבחון".

ההערכה בקרב גורמים משפטיים היא כי לולא היו השלושה מסיימים את הפרשה בבוררות, התהליך היה עשוי להימשך מספר שנים, לעלות מיליוני שקלים נוספים של שכר-טרחה לעורכי הדין ולכלול רשימת עדים ממערכת הביטחון שהיו נדרשים להעיד על נבכי המערכת.