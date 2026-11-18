זינוק או צניחה של מניה, הם דבר שבשגרה בשוק ההון המקומי. לרוב עומדים מאחוריהם דיווחים או אירועים שעשויים להשפיע על ביצועי החברה, אלא שלעיתים ישנם מקרים שבהם הסיבה מתגלה בדיעבד, ומותירה את המשקיעים לתהות האם היו מי שנחשפו למידע בטרם פורסם או שמא הם הקדימו להבין את מה שיתר המשקיעים לא הבינו או הבחינו בו.

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מקרה דומה התרחש בפתח שבוע המסחר במניית אלמור חשמל , העוסקת בהקמת פרויקטים והחזקת מתקני חשמל ואנרגיה. לקראת סוף שעות המסחר (יום ב') זינקה המניה בכ-8.5%. כעבור כשעה, התבררה הסיבה - החברה פרסמה לאחר סיום המסחר דוחות חזקים עם קפיצה בהכנסות וברווח.

מה שהביא לתהייה בשוק האם היו מי שידעו על תוצאות החברה בטרם פורסמו וניצל זאת? אלא שבסוף התברר, כי מאחורי המהלך עמדו משקיעים שניצלו דיווח מקדים של החברה, כדי ללמוד על התוצאות. "התנועה החריגה לא נבעה ממידע מוקדם או הדלפה, אלא מקריאה חכמה של הנתונים", מסביר יועץ ההשקעות והאנליסט ליאור וידר, מנהל שירות המידע 'מכפיל רווח'.

לדברי וידר, לקראת הסגירה "החברה פרסמה הודעה על חלוקת דיבידנד, שממנה ניתן היה לגזור פחות או יותר מתמטית את שורת הרווח הנקי בדוחות, שהתברר כגבוה בהרבה מהציפיות בשוק. מי שקלט את האירוע בזמן אמת וביצע את החישוב, יכול היה לנצל את חלון ההזדמנויות הצר בשוק, לאסוף סחורה ברגעי המסחר האחרונים ולגזור קופון מהיר רגע לפני שהתמונה המלאה הפכה לגלויה לכלל המשקיעים".

הרווח הנקי הוכפל ל-20 מיליון שקל; צבר ההזמנות התקרב ל-1.9 מיליארד שקל

בעקבות הדיווח המוקדם, מיהרה החברה לפרסם את הדוחות הכספיים מיד לאחר נעילת המסחר. מהם עלה כי היא סיימה את הרבעון השלישי עם הכנסות של כ-331 מיליון שקל, צמיחה של כ-55% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. בשורה התחתונה, הציגה אלמור קפיצה של פי 2 ברווחה הנקי שעמד על כ-20 מיליון שקל. זאת, הודות לעלייה בהיקפי המכירות, לצד רווחי שיערוך שנבעו ממכירת אתר אגירה ברומניה.

במבט קדימה, בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה הוסיפה החברה לצבר של פרויקטים בהיקף כולל של כמעט 1.9 מיליארד שקל (מרביתם בתחום פרויקטי החשמל). צבר העבודות מהווה בסיס איתן להמשך פעילות החברה ולצמיחתה בשנים הקרובות, אמר אשר בן שימול, מנכ״ל משותף באלמור. "אנו מאמינים כי הניסיון, היכולות ההנדסיות והמומחיות שצברנו בתחומים אלה ממצבים את אלמור היטב להמשך צמיחה ולניצול ההזדמנויות בשוק האנרגיה והתשתיות".

אלמור, שנמצאת בשליטת חברת רפק הציבורית, עוסקת בהקמת פרוייקטים ואחזקת מתקני חשמל ואנרגיה. בצל הביצועים החזקים, מניית החברה עלתה במעל 40% מתחילת השנה, תוך שהיא משלימה קפיצה של כמעט 275% בשלוש השנים האחרונות, אשר הביאו אותה לשווי של כ-1 מיליארד שקל.