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רקע: חוכר שביקש למכור בית ברחוב הגפן ברמת השרון, גילה שכמעט מחצית מהמגרש מסומן במפת העירייה כשטח ציבורי פתוח. בדיקה שערך הובילה לעתירה של חוכרי ארבע חלקות ולהכרעה חריגה: בית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב קבע שהעירייה והוועדה המקומית פירשו את תוכנית המתאר באופן שגוי, והורה להן לתקן את המידע שהן מוסרות לציבור.

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המחלוקת: במערכת המיפוי העירונית (GIS) ובמידע התכנוני שנמסר לפי סעיף 119א לחוק התכנון והבנייה, כ־40% מכל חלקה שבעתירה, כ־440 מ"ר מתוך כ־1,100 מ"ר, סומנו כשטח ציבורי פתוח (שצ"פ). במרשם המקרקעין נותרה כל חלקה רשומה כיחידה אחת. העירייה והוועדה המקומית טענו כי הסימון משקף את תוכנית המתאר רש/210א, שקיבלה תוקף ב־1971 וקבעה רצועת שצ"פ ברוחב 20 מטר מצפון לכביש 5. לשיטתן, מלוא רוחב הרצועה נמצא בתוך החלקות. החוכרים קראו את אותו תשריט והגיעו למסקנה שהרצועה עוברת כולה מחוץ להן. העתירה עסקה אפוא בשאלה היכן עובר הגבול שקבעה התוכנית התקפה.

המדידה: בהסכמת הצדדים מינה בית המשפט את המודד זהר עירון כמומחה מטעמו. עירון הסביר כי התשריט שורטט ביד בקנה מידה של 1:5,000, ללא קישור לרשת קואורדינטות, וכי מכוח התוכנית מעולם לא הוכן תשריט לצורכי רישום. המפה העירונית נשענה על שכבות מידע ממוחשבות.

כדי לקבוע את מיקום הרצועה, מדד המומחה את התשריט והשווה את ממצאיו לתוכניות סמוכות ולהיתרי בנייה ישנים. לפי חוות דעתו, רק 7.5 עד 9 מטרים מרוחב הרצועה נמצאים בתוך החלקות, כ־165 מ"ר בכל חלקה, שהם כ־15% משטחה.

השופט גלעד הס אימץ את חוות הדעת, קיבל את העתירה בחלקה והורה לתקן את המפה המקוונת ואת המידע התכנוני הנמסר בכתב. הרשויות חויבו גם בשכר טרחה של 30 אלף שקל בתוספת מע"מ וב־70% משכר המומחה ששילמו העותרים.

החלטת בית המשפט: בתי המשפט נותנים משקל רב לעמדתם המקצועית של מוסדות התכנון. גם כשבית המשפט מעדיף את חוות דעת המומחה מטעמו, התערבות בהחלטה תכנונית דורשת שגיאה ברורה ובולטת או חריגה משמעותית ממתחם הסבירות.

להשוות את המפה

במקרה הזה מצא השופט הס שלושה טעמים שהצדיקו התערבות. ראשית, הוועדה המקומית עצמה נהגה במשך שנים לפי פרשנות אחרת. ב־1980, למשל, היא אישרה בניית מחסן בשטח שלשיטתה כיום מיועד לציבור. להיתרים הישנים היה משקל כראיה לאופן שבו הוועדה קראה בעבר את התכנית. מעמדה המחייב של התוכנית גובר על האמור בהיתר.

שנית, הפער בין הסימון העירוני לבין ממצאי המומחה עמד על כ־275 מ״ר בכל חלקה. במילותיו של בית המשפט, "הכמות עושה את האיכות". סטיית המדידה האפשרית, שהוערכה בכמטר, לא הסבירה פער בסדר גודל כזה.

שלישית, לסימון השגוי הייתה משמעות קניינית. המועד לתביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה בגין התוכנית משנת 1971 חלף מזמן. לפי מנגנון הפיצוי הדו־שלבי, את הפיצוי על ירידת הערך עקב שינוי הייעוד תובעים בשלב אישור התוכנית, ואילו הפיצוי בעת ההפקעה מחושב לפי שווי הקרקע בייעודה הציבורי. מי שגילה את הפגיעה רק כעבור שנים עלול אפוא להחמיץ את האפשרות לתבוע את עיקר הפיצוי.

השופט הס העיר כי ייתכן שהגיעה העת לבחון מחדש את המנגנון לגבי שינויי ייעוד שקדמו להפקעה.

הרשויות ביקשו לדחות את העתירה, בין היתר בגלל שיהוי. בית המשפט בחן את הזמן שחלף ממועד הפנייה לרשויות, שכן החוכרים ביקשו לתקן את המידע שנמסר מכוח התוכנית הקיימת. בנסיבות המקרה, שמונת החודשים שחלפו בין מכתב התזכורת להגשת העתירה לא הצדיקו את דחייתה. הרשויות לא השיבו לפניות החוכרים ולא הראו שנגרם להן נזק עקב ההמתנה.

בית המשפט דחה גם את הטענה שעל החוכרים להגיש תחילה בקשה להיתר בנייה ולפנות לוועדת הערר. מי שמבקש לברר את ייעוד המקרקעין שלו יכול לפנות ישירות לרשות בדרישה מנומקת לתיקון המידע. אם הרשות מסרבת או נמנעת מלהשיב, אפשר בנסיבות המתאימות לעתור לבית המשפט לעניינים מינהליים.

לקראת מכירה או רכישה, כדאי לעיין במפה העירונית ובדף המידע התכנוני כבר בתחילת הדרך. אם אחד מהם מציג ייעוד שעלול להשפיע על מחיר העסקה או על אפשרויות הבנייה, כדאי להשוות את הסימון לתשריט המאושר, ובתוכנית ישנה לשקול להיעזר במודד. כשמתגלה פער, רצוי לתעד אותו ולפנות לרשות בהקדם, משום שהמועדים להגשת עתירה קצרים. ברחוב הגפן, השוואה לתשריט המקורי הובילה לצו שחייב את העירייה לתקן את הסימון בכל ארבע החלקות.