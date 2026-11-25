הניסיון של עיריית תל אביב־יפו לגבות היטל השבחה על איחודי דירות שבוצעו במגדל "פארק בבלי" של חברת אלעד מגורים ישראל, נכשל לאחר שהשמאי המכריע קבע כי האיחוד לא הוביל להשבחת הנכסים. הוועדה המקומית לתכנון ובנייה דרשה מהחברה היטל השבחה של כ־383 אלף שקל, אך השמאי המכריע, עו"ד שלומי יפה, קבע שלא הייתה השבחה עקב עלויות שנגרמו בגלל איחוד הדירות.

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"כלל אצבע" נדל"ני גורס כי 2 דירות של 2 חדרים יקרות יותר מדירה אחת של 4 חדרים. כלומר, אם מאחדים את 2 הדירות הללו לדירה אחת, השווי של הדירה הזו יורד בהשוואה לשווי הקודם של 2 הדירות. מכאן, שדווקא הליך הפוך של פיצול דירה, עשוי להעלות את שוויה.

הסוגיה השמאית

אולם, החיים מורכבים יותר ולעיתים עשוי להיות מצב, שבו דירה גדולה היא נדירה ומבוקשת יותר ועל כן היא שווה יותר מ־2 דירות קטנות. זו הסוגיה השמאית שעמדה על הפרק בפארק בבלי. המגדל נמצא ברחוב הרב ניסים 7 ובמקור תוכנן ל־177 דירות, אך בוצעו בו בעבר איחודים של 37 דירות קטנות ל־18 יחידות דיור גדולות. ב־2019 התבקשו היתרי בנייה לאיחודים של 6 דירות. בחלקן אוחדו דירת 90 מ"ר ו־135 מ"ר לדופלקס של 235 מ"ר, ובאחרות אוחדו 2 דירות לדירת 320 מ"ר.

הוועדה המקומית תל אביב טענה, באמצעות השמאית גלית אציל לדור, כי דירת הדופלקס גילמה השבחה של 171 אלף שקל בהשוואה למצב הקודם שבו היו 2 דירות, ואילו איחודי הדירות בקומות 35 ו־42 הביאו להשבחה של כ־300 אלף שקל כל אחת בשווי הנכסים ההם. לאור זאת, דרשה הוועדה היטל השבחה כולל של 383 אלף שקל. שמאי הבעלים דן טרשנסקי טען מנגד כי האיחודים לא הביאו לשום השבחה ועל כן אין מקום להטיל היטלים על הבעלים.

השמאי המכריע שלומי יפה הסכים בהחלטתו עם בעלי הנכסים. הוא מצא כי עלויות איחודי הדירות קיזזו לחלוטין את ההשבחה, באם הייתה כזו, ומכיוון שלפי עקרונות חישוב היטל ההשבחה, יש להביא בחשבון את העלויות של מימוש ההשבחה - לא ניתן לגבות היטל במקרה זה. אולם השמאי המכריע הוסיף כי גם בלי זה - הוא לא מצא השבחה