דיירים סרבנים לתשלומי ועד בית קיימים לא רק בבתים ישנים. המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין בתל אביב על רישום מקרקעין, אושרת ארפי-מוראי, חייבה לאחרונה בעל דירה במגדל W בתל אביב לשלם את חלקו בהוצאות שיפוץ הלובי של המגדל ולהוסיף על כך הוצאות משפט לוועד הבית.

● תבעה את ועד הבית ב-21 אלף שקל והפסידה. כמה תשלם על הוצאות?

● בעל דירת גג שהרחיב את דירתו אינו חייב לוותר על השימוש בגינה

מגדל W נמצא ברחוב ניסים אלוני בפארק צמרת בתל אביב, נבנה בעשור הקודם של קבוצת רכישה אותה ארגנה ישראל קנדה וכולל כולל 83 דירות.

לפני כשנתיים וחצי התקיימה אסיפה כללית של בעלי הדירות במקום, באמצעות זום, שעל סדר יומה עמד בין היתר פרויקט שיפוץ הלובי. בעקבות זאת נשלחו לבעלי הדירות מסרונים ומיילים שכללו לינק למערכת הצבעה מקוונת בנוגע לעמדתם לגבי השיפוץ, שאפשרה הצבעה במשך 3 ימים.

לאחר שלושת הימים הוברר כי רוב של 61 מבעלי הדירות תמך בביצוע השיפוצים, ובעקבות ההחלטה החלה נציגות הבית המשותף לגבות את הכספים לצורך העבודות, שהסתיימו לפני כשנתיים.

בעל אחת מהדירות עתר נגד ההליך, בטענה כי ההחלטה התקבלה שלא כחוק ובניגוד לתקנון המוסכם של הבית המשותף. לטענתו, ההחלטה הייתה צריכה להתקבל במסגרת אסיפת דיירים רגילה ובהצבעה פיזית, ולא בהצבעה מקוונת וחשאית כפי שאירע. ואולם עתירתו לצו מניעה נגד השיפוצים נדחתה, שכן עד שהעתירה הוגשה ונדונה, העבודות כבר הסתיימו.

בעל הדירה עמד בסירובו לשלם את חלקו בהוצאות השיפוץ שהגיעו לכ-11 אלף שקל, ועל כן נציגות הבית המשותף, באמצעות עו"ד טל נחומסון, הגישה נגדו תביעה לחיובו לשלם את ההוצאות.

"בית המחוקקים" של הבית המשותף

המפקחת קבעה כי לאחר שהתקבלה ההחלטה, בעל דירה אינו רשאי שלא לקיימה, גם אם הוא סבור כי היא התקבלה שלא כדין. "בדומה לשיטת המשטר בישראל", כתבה בפסק הדין, "סבורני כי יש לראות האסיפה הכללית מעין 'בית המחוקקים' של הבית המשותף, ונציגות הבית המשותף מעין 'ממשלה' של הבית, בהיותה הזרוע הביצועית ליישום החלטות האסיפה.

"החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב דעות המשתתפים באסיפה כפי מניינה החוקי... משהתקבלה החלטה של האסיפה הכללית כאמור, ההחלטה עומדת בתוקפה ומחייבת בעלי הדירות בבית המשותף, כל עוד לא שונתה או בוטלה כדין. זאת, על-מנת להבטיח ניהולו התקין והשוטף של הבית המשותף תוך שמירה על סדרי קבלת ההחלטות על-ידי המוסדות שהופקדו על ניהולו.

"סבורני כי החלטת האסיפה הכללית נהנית ממעין 'חזקת תקינות' , כל עוד לא נקבע אחרת, משאין די בטענה של בעל דירה לפגם שנפל בהחלטה כשלעצמה, כדי להפקיע החובה החלה עליו לפעול בהתאם לה".

עוד הוסיפה השופטת כי "ככל שבעל הדירה סבר כי ההחלטה התקבלה שלא כחוק, הוא היה צריך לשלם את חלקו בשיפוץ ורק לאחר מכן לעתור".

המפקחת היטלה על הדייר תשלום בסך 11 אלף שקל בגין הוצאות השיפוץ, בתוספת 7,000 שקל הוצאות משפט לנציגות הבית.