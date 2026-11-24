בעוד כשבועיים צפויה הוועדה הבין־משרדית שהוקמה לבחינת הסדרת שוק השכרת הדירות לטווח קצר בישראל, באמצעות פלטפורמות כמו Airbnb ו-Booking, להגיש את המלצותיה. הוועדה, בראשות מנכ"ל משרד התיירות מיכאל יצחקוב, בחנה בחודשים האחרונים את הצורך בהתערבות ממשלתית בתחום ואת החלופות האפשריות להסדרתו, בין היתר על רקע השפעת הפעילות על שוק הדיור, על סביבת המגורים ועל התחרות בענף המלונאות.

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הוועדה הוקמה בפברואר האחרון וכוללת נציגים ממשרד המשפטים, ממינהל התכנון, מרשות המסים ומרשות האסדרה. כחלק מעבודתה פרסמה קול קורא לציבור, שהמועד האחרון להגשת התייחסויות אליו נקבע ל-23 באפריל. במסגרתו התבקשו בעלי דירות, מלונאים, רשויות מקומיות, חוקרים וגורמי תכנון להציג את עמדותיהם ולהעביר נתונים על היקף הפעילות בישראל, בדגש על מוקדי הביקוש המרכזיים - תל אביב, ירושלים ואילת.

על פי הקול הקורא שפרסם משרד התיירות, שוק השכרת הדירות לטווח קצר התפתח בעשורים האחרונים כחלופה לשהייה בבתי מלון. הפעילות מאפשרת לבעלי נכסים לייצר מקור הכנסה נוסף, מרחיבה את אפשרויות הלינה ועשויה לתרום לכלכלה המקומית. מנגד, במשרד מציינים כי בעולם הועלו טענות שלפיהן התרחבות הפעילות עלולה לצמצם את היצע הדירות להשכרה לטווח ארוך ולהשפיע על מחירי השכירות והמכירה.

שימוש מסחרי או מגורים?

אחת הסוגיות המרכזיות שעל שולחן הוועדה נוגעת להיבטים התכנוניים והמשפטיים של הפעילות, ובפרט לשאלה אם השכרת דירות לתקופות קצרות עולה בקנה אחד עם ייעודן למגורים, או שמא מדובר בשימוש מסחרי. לצד זאת, נבחנו ההשלכות על איכות החיים של דיירי הבניינים, בין היתר בכל הנוגע למטרדי רעש, לתחלופה גבוהה של אורחים ולעומס על השטחים המשותפים.

סוגיות נוספות שנכללו בעבודת הוועדה נוגעות למיסוי, לשקיפות ולדיווח, ובכלל זה ההשלכות האפשריות של הטלת חובת רישום על נכסים המשמשים להשכרה לטווח קצר וחובת דיווח על השכרות הדירות בפועל. כמו כן, בחנה הוועדה את השפעת הפעילות על היצע שירותי הלינה ועל מבנה התחרות בענף התיירות והמלונאות.

מכסת ימי השכרה זמנית, חובת רישום והיתרי שימוש

המלצות הוועדה, שצפויות כאמור להתפרסם בקרוב, נועדו לשמש בסיס לגיבוש חקיקה שתסדיר את פעילות שוק השכרת הדירות לטווח קצר בישראל. מנכ"ל משרד התיירות, מיכאל יצחקוב, מסביר בשיחה עם גלובס כי בהיעדר הסדרה חוקית של התחום, מתרבות הפניות לבתי המשפט בבקשה להכריע בשאלת חוקיות השימוש בדירות מגורים לצורכי אירוח תיירותי. לדבריו, לצד חוסר הוודאות המשפטית והתכנונית, קיימת גם בעיית מיסוי, שכן לדברי יצחקוב, מרבית העסקים בתחום כיום אינם ממוסים.

עם זאת, יצחקוב מדגיש כי במשרד התיירות מבקשים למצוא את האיזון בין צורכי שוק הדיור לבין צורכי ענף התיירות. "המטרה שלנו היא להסדיר את הנושא ולא לחסל את התחום, אחרת מחירי המלונות יעלו ולא עשינו בזה כלום", הוא אומר, ומציין כי מדובר בפעילות שאחראית למאות אלפי לינות בשנה.

לדברי יצחקוב, הוועדה צפויה להציג המלצות להסדרת התחום בטווח הארוך, ובמקביל לגבש מתווה לתקופת הביניים, עד להשלמת הליכי החקיקה. כך למשל, במסגרת מתווה הביניים נבחנת קביעת מכסה של ימי השכרה שבהם ניתן יהיה להשכיר דירת מגורים לטווח קצר מבלי להידרש להוצאת היתר לשימוש זה, לצד חובת רישום במאגר שיאפשר למדינה לקבל תמונת מצב על היקף הפעילות ומלאי הדירות המשמשות למטרה זו: "כיום למעשה אין לנו רישום ונתונים של שוק השכרת הדירות לטווח קצר", מוסיף יצחקוב. בטווח הארוך, הכוונה היא לחייב את בעלי הדירות בהוצאת היתר לשימוש בנכס לצורכי אירוח תיירותי, תוך גיבוש הליך רישוי מהיר שימנע עיכובים בירוקרטיים ממושכים.

בכל הנוגע לחלוקת הסמכויות בין המדינה לרשויות המקומיות, יצחקוב סבור כי לאחרונות צריך להיות תפקיד מרכזי בהסדרת הפעילות, בין היתר באמצעות מתן היתרים ומניעת ריכוז יתר של דירות נופש בשכונות מגורים. "אני חושב שבסוף מי שמנהל את העיר זו הרשות", הוא אומר, ומדגיש כי אין בכוונתו לגלגל את מלוא האחריות לפתחה של הרשות המקומית.

סוגיה נוספת שעל הפרק היא הסדרת המיסוי בענף, ובכלל זה חיוב במס על ההכנסות מהשכרת הדירות החל מהשקל הראשון, בדומה לכל פעילות עסקית אחרת, לצד בחינת החלת תעריפי ארנונה מלונאיים על הדירות בהתאם לשימוש התיירותי בהן. יצחקוב מדגיש כי מטרת הוועדה אינה להכביד על בעלי הדירות בדרישות רגולטוריות הנוגעות לאופן האירוח עצמו, אלא לייצר ודאות עסקית ומשפטית ולהבטיח שקיפות בכל הנוגע לפעילות בענף .

לא רק בישראל

עבודת הוועדה בישראל מתקיימת על רקע מגמה עולמית של הידוק הרגולציה על שוק השכרת הדירות לטווח קצר, בין היתר בניסיון להתמודד עם מצוקת הדיור בערים הגדולות. בפריז הוגבלה השכרת דירת המגורים העיקרית ל-90 יום בשנה, ובאמסטרדם ל-30 לילות בשנה. ברצלונה, מצדה, מתכננת להפסיק את פעילותן של יותר מ-10,000 דירות נופש מורשות עד סוף 2028.

בניו יורק הוחמרה בספטמבר 2023 האכיפה על השכרת דירות לטווח קצר, באמצעות חוק המחייב את המארחים להירשם בעירייה ואוסר על פלטפורמות דוגמת Airbnb לבצע עסקאות בנכסים שאינם רשומים. בעיר חל ככלל איסור על השכרת דירות מגורים שלמות לתקופה הקצרה מ-30 יום, כאשר השכרה לתקופות קצרות יותר מתאפשרת בנוכחות המארח המתגורר בנכס דרך קבע, ובכפוף להגבלת מספר האורחים.