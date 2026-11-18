ביום חמישי הקרוב, בעיר שנג'ן שבסין, תתקיים פסגה משולשת ראשונה מסוגה בהשתתפות נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין והנשיא המארח הסיני, שי ג'ינפינג. שלושת המנהיגים כבר נפגשו בעבר זה עם זה בנפרד, אך מעולם לא קיימו פגישה משותפת.

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היוזמה למפגש הגיעה מפוטין. בחודש שעבר דיווח הוול סטריט ג'ורנל כי הנשיא הרוסי הציע לכנס את שלושת המנהיגים בניסיון לקדם הסכם לסיום המלחמה באוקראינה, שבעוד חודשיים תציין כבר חמש שנים לתחילתה. אלא שעכשיו מתברר כי בין מוסקבה לוושינגטון קיימים פערים משמעותיים אפילו בשאלה על מה ידונו בפגישה.

בעוד הרוסים מבקשים להציב את אוקראינה במרכז השיחות, בבית הלבן מתכוונים להתמקד בסוגיות אחרות. בבית הלבן מסרו כי טראמפ מעוניין לדון בצמצום הנשק הגרעיני בעולם ובמלחמה נגד איראן וכי הנשיא לא צפוי להעלות מיוזמתו את המלחמה באוקראינה.

ההודעה האמריקאית עומדת בניגוד לציפיות שהשמיעו הרוסים לקראת הפסגה. בשבוע שעבר אמר יועצו של פוטין, יורי אושקוב, כי המפגש בשנג'ן נועד להמשיך את המאמצים הדיפלומטיים להגיע להסדר לסיום המלחמה באוקראינה. פוטין עצמו נפגש בשבוע שעבר במוסקבה עם השליחים האמריקאים, ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף, יום לאחר שסבב שיחות קודם בנושא הסתיים באבו דאבי. במהלך הפגישה אמר הנשיא הרוסי כי על מדינות אירופה להחליט "אם הן רוצות שלום או מלחמה".

גם בסוגיית הנשק הגרעיני צפויים קשיים. סין ממשיכה להרחיב את הארסנל הגרעיני שלה, אבל יכולותיה עדיין מצומצמות ביחס לאלו של ארה"ב ורוסיה. בייג'ינג לא מגלה בשלב זה נכונות להצטרף להסכמים שיגבילו את התחמשותה הגרעינית לפני שתצמצם את הפער מול וושינגטון. משרד החוץ הסיני לא פירט את סדר היום המתוכנן.

ידברו על אנבידיה?

מלבד המחלוקות סביב איראן ואוקראינה, טראמפ מגיע לסין בעיצומה של אחת הפרשות הרגישות ביותר ביחסים בין שתי המעצמות. פרשת אנבידיה , שבמרכזה החשד לקשרים בין מנכ"ל החברה לשעבר ג'נסן הואנג לבין אישה שנחשדה בקשרים למודיעין הסיני, העלתה שאלות קשות בוושינגטון בנוגע ליכולת של הממשל למנוע מסין גישה לשבבי בינה מלאכותית מתקדמים.

ארה"ב מגבילה יצוא של שבבים מתקדמים לסין, שהכחישה הטענות לריגול, בניסיון למנוע מבייג'ינג להשתמש בטכנולוגיה אמריקאית לפיתוח מערכות בינה מלאכותית בעלות שימושים צבאיים ומודיעיניים. אלא שחברות סיניות יכולות במקרים מסוימים לשכור כוח מחשוב במרכזי נתונים מחוץ לסין וכך ליהנות מהיכולות של שבבים אמריקאיים גם מבלי לייבא אותם ישירות.

הפרשה עוררה ביקורת חריפה בקונגרס, מצד מחוקקים רפובליקנים ודמוקרטים כאחד. חלקם דרשו לבדוק איך אושרו עסקאות השבבים, מה ידעו בכירי הממשל על החשדות נגד אליס הואנג והאם הופעל לחץ פוליטי שאפשר את המשך פעילותן של חברות שנבדקו בידי הרשויות.

הביקורת נוגעת גם לטראמפ עצמו. ג'נסן הואנג היה בשנים האחרונות אחד מאנשי העסקים המקורבים לנשיא ופעל לשכנע את הממשל להקל את הגבלות היצוא לסין. בדצמבר 2025 הודיע טראמפ כי יתיר מכירה של שבבי H200 מתקדמים לסין בכפוף לתנאים ולתשלום לממשל האמריקאי. ההחלטה עוררה כבר אז התנגדות מצד גורמים, שחששו כי הטכנולוגיה תסייע לסין לצמצם את הפער מארה"ב בתחום הבינה המלאכותית.

כעת, בעקבות הפרשה, גובר הלחץ בוושינגטון להחמיר את ההגבלות. ביום שני הודיע ממשל טראמפ על צעדים חדשים שנועדו לצמצם את האפשרות להעביר שבבים מתקדמים לסין דרך מדינות שלישיות, בהן סינגפור, מלזיה, תאילנד ואינדונזיה. ההגבלות מתייחסות גם למרכזי נתונים מחוץ לסין המספקים כוח מחשוב לחברות סיניות. הצעדים האלה ממחישים איך פרשת אנבידיה הפכה למחלוקת רחבה על מדיניות הסחר והביטחון הלאומי של ארה"ב.

לפי דיווח של רויטרס, טראמפ לא צפוי להעלות בפני שי את הפרשה האישית הנוגעת להואנג ולאליס. גורמים בממשל הסבירו כי החקירות הביטחוניות המתנהלות בארה"ב הן לא נושא שבכוונת וושינגטון לשתף בו את ההנהגה הסינית בשלב זה.

ההישג הסיני

עבור שי, עצם קיום הפגישה על אדמת סין הוא הישג דיפלומטי. בייג'ינג מארחת את מנהיגי ארה"ב ורוסיה בשעה ששתי המדינות מעורבות במלחמות משמעותיות ומקבלת הזדמנות למלא תפקיד מרכזי בדיונים על עתידן.

היחסים בין סין לרוסיה התהדקו בשנים האחרונות, במיוחד מאז הפלישה הרוסית לאוקראינה. שי ופוטין נפגשו יותר מ־40 פעמים מאז כניסתו של המנהיג הסיני לתפקיד ב־2013. עם זאת, סין נזהרה עד עכשיו מלקבל על עצמה אחריות ישירה להסדר מדיני באוקראינה, בין היתר בגלל המחיר הדיפלומטי שעלול להיות כרוך בכך מול מדינות אירופה.

הסכמה סינית לתנאים רוסיים הנוגעים לשטחים באוקראינה, להסדרי הביטחון העתידיים או להסרת הסנקציות ממוסקבה יכולה להקשות על בייג'ינג לשמר את יחסיה הכלכליים עם אירופה. השתתפות בפסגה מאפשרת לשי להפגין תמיכה בקיום מגעים דיפלומטיים מבלי להתחייב מראש לתוצאותיהם.

טראמפ ופוטין נפגשו מספר פעמים בעבר, בין היתר באלסקה באוגוסט 2025. שי וטראמפ נפגשו שלוש פעמים מאז אוקטובר אשתקד. הפעם, לצד הנושאים המדיניים, מרחפת מעל השיחות גם שאלת מעמדו הפוליטי של טראמפ בעקבות ההפסד שספגו הרפובליקנים בבחירות האמצע.

לצד המלחמות באוקראינה ובאיראן, טראמפ ושי צפויים לדון גם ביחסים הכלכליים בין המדינות. הפסקת האש המסחרית בין וושינגטון לבייג'ינג אמורה לפוג בינואר והצדדים יצטרכו להחליט אם להאריך את ההסכמות הקיימות או לנסות לגבש הסדר רחב יותר.

הסוגיה המרכזית מבחינת הממשל היא עדיין גירעון הסחר מול סין. מבחינת טראמפ, הסכם שיצמצם את גירעון הסחר יהיה הישג כלכלי משמעותי בתקופה שבה הממשל מתמודד עם ביקורת מבית. מבחינת שי, הארכת ההסכמות תאפשר לשמור על יציבות ביחסי הסחר עם אחד משוקי היצוא החשובים של סין.

ומה עם ישראל?

אלא שפרשת אנבידיה מסבכת את הניסיון להפריד בין היחסים הכלכליים לבין השיקולים הביטחוניים. גם אם טראמפ ושי יצליחו להגיע להסכמות בנוגע למכסים ולסחר, המאבק על שבבים מתקדמים והשליטה בטכנולוגיות בינה מלאכותית צפוי להימשך. ההגבלות החדשות, שהוכרזו ערב הפסגה, מלמדות כי וושינגטון לא מתכוונת לוותר על הפיקוח על הטכנולוגיות הללו במסגרת הסדר מסחרי רחב יותר.

ד"ר גליה לביא, סגנית ראש מרכז גלייזר למדיניות ישראל־סין במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), אומרת כי "עצם קיום מפגש ראשי המעצמות בסין הוא הישג עבור בייג'ינג. סין תרצה לצאת מהפגישה עם הצהרה משותפת וחיובית שתשדר יציבות ביחסים בין המעצמות, הצהרה שאף היא תאשר את מעמדה כמעצמה אחראית ומובילה בעולם". והאם ישראל תעלה כנושא בשיחות? התשובה של לביא חד משמעית. "ישראל לא תעלה, איראן ודאי שתעלה".