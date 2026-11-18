חברת התובלה הימית צים מפרסמת את הדוחות הכספיים שלה לרבעון השלישי, בצל חוסר הוודאות בנוגע להשלמת הרכישה שלה על-ידי הפג-לויד וקרן פימי. הכנסות החברה ברבעון השלישי הסתכמו ב-2.7 מיליארד דולר והרווח הנקי היה 830 מיליון דולר. זאת בהשוואה להכנסות של 1.78 מיליארד דולר ורווח נקי של 123 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2025 או זינוק של 575%. בנוסף, צים מעלה תחזיות בפעם השנייה תוך חודשיים והיא תחלק דיבידנד בסך 243 מיליון דולר.

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צים, שמנוהלת בחודשים האחרונים על-ידי חן ליכטנשטיין, העלתה בחודש שעבר את התחזית השנתית שלה, על רקע מה שהוגדר המשך הביקוש החזק והמגמה החיובית במחירי ההובלה. התחזית החדשה כללה EBITDA מתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) של 2.7-3 מיליארד דולר, ו-EBIT מתואם (רווח לפני ריבית ומס) של 1.4-1.7 מיליארד דולר.

בפברואר האחרון נחתם הסכם למכירת צים ב-4.2 מיליארד דולר להפג-לויד ופימי, והוא אושר ברוב גורף על-ידי בעלי המניות. העסקה המתינה לאישורים רגולטוריים, ובראשם אישור מדינת ישראל שמחזיקה ב"מניית הזהב" בחברה, אך לאחר שעלו התנגדויות וסוגיות שונות בדיונים מול המדינה, הרוכשות הודיעו שיגישו מתווה משופר, ורשות החברות הודיעה על סיום תהליך הבדיקה במתווה המקורי. בינתיים לא פורסם עוד עדכון בנושא.